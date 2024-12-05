Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:00

«Арсенал» сломал «МЮ» угловыми. Тимбер и Салиба нанесли Амориму первое поражение в Англии

«Арсенал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рубен Аморим во время матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
«Канониры» сократили отставание от «Ливерпуля».
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
04 дек, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Манчестер Юнайтед

«Арсенал» в 14-м туре АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0). Это первое поражение Рубена Аморима во главе «красных дьяволов», которые в отчетном матче не справились с острыми угловыми соперника.

Кевин де&nbsp;Брейне и&nbsp;Жереми Доку. Де Брейне вернул «Ман Сити» на победный маршрут, сумасшедшая ничья «Ливерпуля», Мбаппе снова не забил пенальти

В первом тайме Артета ничем не удивил Аморима

«МЮ» в прошлом туре разгромил «Эвертон» (4:0), но против «Арсенала» вышел в сильно измененном составе — из полевых игроков в основе остались только Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи, Диогу Далот и Бруну Фернандеш. Главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима не впечатлили даже дубли Маркуса Рэшфорда и Джошуа Зиркзе — оба остались в запасе. Впрочем, план нового коуча «Юнайтед» в первые 45 минут работал — «Арсенал» практически не создавал остроту, а «дьяволы» неожиданно даже превзошли соперника по владению мячом (51 процент против 49).

Игра началась с отмененного гола «канониров». Андре Онана под прессингом Кая Хаверца отдал неточный пас, после чего мяч тут же вернулся в штрафную к немцу. Немец откатил под удар Габриэля Мартинелли — если бы не офсайд у Кая, счет был бы открыт.

Далее темп матча серьезно упал: «Манчестер Юнайтед» много контролировал мяч в первые 20 минут, однако не выжимал из этого ничего — в первые полчаса гости не сделали ни одного касания в чужой штрафной. В основном команда Аморима обостряла игру с помощью длинных передач, за которые неплохо цеплялся Расмус Хейлунн.

Фото Reuters

«Арсенал», подходивший к игре фаворитом, тоже редко создавал моменты — старателен был Букайо Сака на правом фланге, с которым не всегда справлялся недавно вернувшийся в обойму Тирелл Маласия. Но главную остроту в штрафной Онаны таили в себе угловые. На девятой минуте Томас Парти после подачи Сака не попал по мячу с пары метров, а на 25-й Мартинелли подобрал мяч после навеса и с близкого расстояния не попал в створ.

В финальные минуты тайма скорости увеличились: Маласия и Мануэль Угарте схватили первые в матче желтые карточки, а Далот угробил самый сочный момент «МЮ». Гости задержались у штрафной соперника после «стандарта», и португалец бил с нескольких метров — немного не попал в створ.

Фото Reuters

«Арсенал» задавил «МЮ» угловыми

В перерыве Аморим выпустил одного из героев разгрома «Эвертона» Амада Диалло — против «ирисок» вингер оформил два ассиста. «Арсенал» никаких изменений не произвел, однако начал действовать намного лучше. В стартовые 15 минут процент владения мячом хозяевами достиг 62 процентов, они нанесли четыре удара — больше, чем за весь первый тайм.

На 54-й минуте команда Микеля Артеты открыла счет — Юрриен Тимбер заколотил первый мяч в составе «Арсенала» после очередной подачи с углового. Деклан Райс с левого края навесил на ближнюю штангу, откуда нидерландец с нескольких метров прошил Онану. Стандартные положения лондонцев выделялись замысловатыми розыгрышами: все футболисты вставали на дальнем углу площади ворот и за пару мгновений до подачи разбегались перед воротами.

Фото Reuters

«Канониры» и второй гол смастерили после углового — уже после подачи Саки с другого фланга Вильям Салиба забил на 73-й минуте. Эпизод получился забавным: Парти головой переводил мяч в штрафную практически от лицевой и удачно попал в бедро французу, от которого мяч занырнул в сетку.

За второй тайм «Арсенал» сделал 11 ударов, на что «МЮ» ответил только двумя опасными моментами. Де Лигт, которому в середине тайма оказывали помощь за пределами поля, мощно бил головой — Давид Райя в прыжке отразил мяч. У «канониров» же после угловых родились не только голы, но и еще несколько острых моментов: всего они подали 13 корнеров, «красные дьяволы» — ни одного.

Фото Reuters

Второй шанс гости упустили на 86-й минуте: заработали «стандарт» прямо перед штрафной соперника. Бруну подошел к мячу, но не пробил, а отпасовал на забежавшего в штрафную Антони — бразилец выстрелил с нескольких метров, но тоже не переиграл вратаря «Арсенала».

Рубен Аморим стал новым главным тренером &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Моуринью 2.0, но у него будет свой путь». Английские СМИ — о назначении Аморима главным тренером «МЮ»

«МЮ» потерпел первое поражение за четыре матча при Амориме и остался на 10-й строчке в АПЛ. «Канониры» идут третьими, отставая на семь баллов от лидирующего «Ливерпуля» — разрыв чуть уменьшился благодаря ничьей команды Арне Слота с «Ньюкаслом» в параллельной игре (3:3).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
Читайте также
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Он кого-то обидел? Я так не думаю». В Англии могут наказать футболиста «Кристал Пэлас» за надпись об Иисусе на радужной повязке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
6
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
7
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
8
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
9
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
10
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
11
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
12
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 0 : 1
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 3 : 1
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 4 : 0
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 3 : 0
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 3 : 3
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 1 : 5
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 2 : 0
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
 3 : 1
5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
5.12 23:15
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 12 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости