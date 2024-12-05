«Арсенал» сломал «МЮ» угловыми. Тимбер и Салиба нанесли Амориму первое поражение в Англии
«Арсенал» в 14-м туре АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0). Это первое поражение Рубена Аморима во главе «красных дьяволов», которые в отчетном матче не справились с острыми угловыми соперника.
В первом тайме Артета ничем не удивил Аморима
«МЮ» в прошлом туре разгромил «Эвертон» (4:0), но против «Арсенала» вышел в сильно измененном составе — из полевых игроков в основе остались только Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи, Диогу Далот и Бруну Фернандеш. Главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима не впечатлили даже дубли Маркуса Рэшфорда и Джошуа Зиркзе — оба остались в запасе. Впрочем, план нового коуча «Юнайтед» в первые 45 минут работал — «Арсенал» практически не создавал остроту, а «дьяволы» неожиданно даже превзошли соперника по владению мячом (51 процент против 49).
Игра началась с отмененного гола «канониров». Андре Онана под прессингом Кая Хаверца отдал неточный пас, после чего мяч тут же вернулся в штрафную к немцу. Немец откатил под удар Габриэля Мартинелли — если бы не офсайд у Кая, счет был бы открыт.
Далее темп матча серьезно упал: «Манчестер Юнайтед» много контролировал мяч в первые 20 минут, однако не выжимал из этого ничего — в первые полчаса гости не сделали ни одного касания в чужой штрафной. В основном команда Аморима обостряла игру с помощью длинных передач, за которые неплохо цеплялся Расмус Хейлунн.
«Арсенал», подходивший к игре фаворитом, тоже редко создавал моменты — старателен был Букайо Сака на правом фланге, с которым не всегда справлялся недавно вернувшийся в обойму Тирелл Маласия. Но главную остроту в штрафной Онаны таили в себе угловые. На девятой минуте Томас Парти после подачи Сака не попал по мячу с пары метров, а на 25-й Мартинелли подобрал мяч после навеса и с близкого расстояния не попал в створ.
В финальные минуты тайма скорости увеличились: Маласия и Мануэль Угарте схватили первые в матче желтые карточки, а Далот угробил самый сочный момент «МЮ». Гости задержались у штрафной соперника после «стандарта», и португалец бил с нескольких метров — немного не попал в створ.
«Арсенал» задавил «МЮ» угловыми
В перерыве Аморим выпустил одного из героев разгрома «Эвертона» Амада Диалло — против «ирисок» вингер оформил два ассиста. «Арсенал» никаких изменений не произвел, однако начал действовать намного лучше. В стартовые 15 минут процент владения мячом хозяевами достиг 62 процентов, они нанесли четыре удара — больше, чем за весь первый тайм.
На 54-й минуте команда Микеля Артеты открыла счет — Юрриен Тимбер заколотил первый мяч в составе «Арсенала» после очередной подачи с углового. Деклан Райс с левого края навесил на ближнюю штангу, откуда нидерландец с нескольких метров прошил Онану. Стандартные положения лондонцев выделялись замысловатыми розыгрышами: все футболисты вставали на дальнем углу площади ворот и за пару мгновений до подачи разбегались перед воротами.
«Канониры» и второй гол смастерили после углового — уже после подачи Саки с другого фланга Вильям Салиба забил на 73-й минуте. Эпизод получился забавным: Парти головой переводил мяч в штрафную практически от лицевой и удачно попал в бедро французу, от которого мяч занырнул в сетку.
За второй тайм «Арсенал» сделал 11 ударов, на что «МЮ» ответил только двумя опасными моментами. Де Лигт, которому в середине тайма оказывали помощь за пределами поля, мощно бил головой — Давид Райя в прыжке отразил мяч. У «канониров» же после угловых родились не только голы, но и еще несколько острых моментов: всего они подали 13 корнеров, «красные дьяволы» — ни одного.
Второй шанс гости упустили на 86-й минуте: заработали «стандарт» прямо перед штрафной соперника. Бруну подошел к мячу, но не пробил, а отпасовал на забежавшего в штрафную Антони — бразилец выстрелил с нескольких метров, но тоже не переиграл вратаря «Арсенала».
«МЮ» потерпел первое поражение за четыре матча при Амориме и остался на 10-й строчке в АПЛ. «Канониры» идут третьими, отставая на семь баллов от лидирующего «Ливерпуля» — разрыв чуть уменьшился благодаря ничьей команды Арне Слота с «Ньюкаслом» в параллельной игре (3:3).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|14
|8
|2
|4
|25-19
|26
|
5
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
6
|Нот. Форест
|14
|6
|4
|4
|16-16
|22
|
7
|Астон Вилла
|14
|6
|4
|4
|22-23
|22
|
8
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
9
|Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27-26
|20
|
10
|Ньюкасл
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|
11
|МЮ
|14
|5
|4
|5
|17-15
|19
|
12
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
17
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|14
|1
|2
|11
|11-30
|5
|3.12
|22:30
|
Ипсвич – Кр. Пэлас
|0 : 1
|3.12
|23:15
|
Лестер – Вест Хэм
|3 : 1
|4.12
|22:30
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|4 : 0
|4.12
|22:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|3 : 0
|4.12
|22:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|3 : 3
|4.12
|22:30
|
Саутгемптон – Челси
|1 : 5
|4.12
|23:15
|
Арсенал – МЮ
|2 : 0
|4.12
|23:15
|
Астон Вилла – Брентфорд
|3 : 1
|5.12
|22:30
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|5.12
|23:15
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Коул Палмер
Челси
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|12
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3