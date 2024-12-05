«Арсенал» сломал «МЮ» угловыми. Тимбер и Салиба нанесли Амориму первое поражение в Англии

«Канониры» сократили отставание от «Ливерпуля».

«Арсенал» в 14-м туре АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0). Это первое поражение Рубена Аморима во главе «красных дьяволов», которые в отчетном матче не справились с острыми угловыми соперника.

В первом тайме Артета ничем не удивил Аморима

«МЮ» в прошлом туре разгромил «Эвертон» (4:0), но против «Арсенала» вышел в сильно измененном составе — из полевых игроков в основе остались только Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи, Диогу Далот и Бруну Фернандеш. Главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима не впечатлили даже дубли Маркуса Рэшфорда и Джошуа Зиркзе — оба остались в запасе. Впрочем, план нового коуча «Юнайтед» в первые 45 минут работал — «Арсенал» практически не создавал остроту, а «дьяволы» неожиданно даже превзошли соперника по владению мячом (51 процент против 49).

Игра началась с отмененного гола «канониров». Андре Онана под прессингом Кая Хаверца отдал неточный пас, после чего мяч тут же вернулся в штрафную к немцу. Немец откатил под удар Габриэля Мартинелли — если бы не офсайд у Кая, счет был бы открыт.

Далее темп матча серьезно упал: «Манчестер Юнайтед» много контролировал мяч в первые 20 минут, однако не выжимал из этого ничего — в первые полчаса гости не сделали ни одного касания в чужой штрафной. В основном команда Аморима обостряла игру с помощью длинных передач, за которые неплохо цеплялся Расмус Хейлунн.

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«Арсенал», подходивший к игре фаворитом, тоже редко создавал моменты — старателен был Букайо Сака на правом фланге, с которым не всегда справлялся недавно вернувшийся в обойму Тирелл Маласия. Но главную остроту в штрафной Онаны таили в себе угловые. На девятой минуте Томас Парти после подачи Сака не попал по мячу с пары метров, а на 25-й Мартинелли подобрал мяч после навеса и с близкого расстояния не попал в створ.

В финальные минуты тайма скорости увеличились: Маласия и Мануэль Угарте схватили первые в матче желтые карточки, а Далот угробил самый сочный момент «МЮ». Гости задержались у штрафной соперника после «стандарта», и португалец бил с нескольких метров — немного не попал в створ.

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«Арсенал» задавил «МЮ» угловыми

В перерыве Аморим выпустил одного из героев разгрома «Эвертона» Амада Диалло — против «ирисок» вингер оформил два ассиста. «Арсенал» никаких изменений не произвел, однако начал действовать намного лучше. В стартовые 15 минут процент владения мячом хозяевами достиг 62 процентов, они нанесли четыре удара — больше, чем за весь первый тайм.

На 54-й минуте команда Микеля Артеты открыла счет — Юрриен Тимбер заколотил первый мяч в составе «Арсенала» после очередной подачи с углового. Деклан Райс с левого края навесил на ближнюю штангу, откуда нидерландец с нескольких метров прошил Онану. Стандартные положения лондонцев выделялись замысловатыми розыгрышами: все футболисты вставали на дальнем углу площади ворот и за пару мгновений до подачи разбегались перед воротами.

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«Канониры» и второй гол смастерили после углового — уже после подачи Саки с другого фланга Вильям Салиба забил на 73-й минуте. Эпизод получился забавным: Парти головой переводил мяч в штрафную практически от лицевой и удачно попал в бедро французу, от которого мяч занырнул в сетку.

За второй тайм «Арсенал» сделал 11 ударов, на что «МЮ» ответил только двумя опасными моментами. Де Лигт, которому в середине тайма оказывали помощь за пределами поля, мощно бил головой — Давид Райя в прыжке отразил мяч. У «канониров» же после угловых родились не только голы, но и еще несколько острых моментов: всего они подали 13 корнеров, «красные дьяволы» — ни одного.

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Второй шанс гости упустили на 86-й минуте: заработали «стандарт» прямо перед штрафной соперника. Бруну подошел к мячу, но не пробил, а отпасовал на забежавшего в штрафную Антони — бразилец выстрелил с нескольких метров, но тоже не переиграл вратаря «Арсенала».

«МЮ» потерпел первое поражение за четыре матча при Амориме и остался на 10-й строчке в АПЛ. «Канониры» идут третьими, отставая на семь баллов от лидирующего «Ливерпуля» — разрыв чуть уменьшился благодаря ничьей команды Арне Слота с «Ньюкаслом» в параллельной игре (3:3).