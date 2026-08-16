«Арсенал» разгромил «Сити» и взял первый трофей в сезоне. В гонке за чемпионством АПЛ вообще не будет интриги?

Обескураживающий дебют Энцо Марески во главе «горожан».

Суперкубок Англии. Финал .

16 августа, 17:00. Миллениум (Кардифф)

Неожиданный старт матча

«Манчестер Сити» и «Арсенал» в четвертый раз сошлись в битве за Суперкубок Англии. Во всех трех предыдущих случаях трофей забирали «канониры», а общий счет этих встреч составил 8:1. Здесь расскажем, что произошло в новой игре двух главных команд Англии последних лет.

Для Энцо Марески этот матч стал первым официальным во главе «Сити». Составом и расстановкой он не удивил. Разве что выход Эрлинга Холанна с первых минут стал небольшим сюрпризом, ведь он только недавно вернулся из отпуска. Железный скандинав! У «Арсенала» в основе мы увидели двух новичков — Бруну Гимарайнса и Христоса Цолиса.

Только-только начался матч, зрители еще располагались на диванах и креслах, комментаторы объявляли составы, а «Арсенал» забил уже на 24-й секунде! Майлз Льюис-Скелли, снова вышедший в центре поля, потрясающей передачей нашел Риккардо Калафьори. Тот выскочил один на один и реализовал момент как чистый форвард. И тут невольно думаешь, как же могли так долго держать Льюиса-Скелли на фланге защиты. В центре он играет просто потрясающе. Ну и вклад Калафьори в атаку с позиции левого латераля уникален. Тот же Пьеро Инкапье такого предложить не может.

Зажатость «Сити» в позиционных атаках

Затем «Арсенал» позволил «Сити» контролировать мяч. Тут мы увидели первые наработки Марески в позиционной атаке, но никаких сюрпризов в ней пока не было. Интересно, что Андерсон чаще поднимался вперед, а Ковачич оставался в опорной зоне. То есть Эллиотт исполнял тут не роль Родри, как некоторые изначально предполагали, а скорее роль Бернарду Силвы в прошлом сезоне.

Большую часть времени это владение к настоящей остроте не приводило. Правда, на 18-й минуте Андерсон опасно подал на Холанна, который совсем немного не добрался до мяча, а вскоре после удара Фодена по-настоящему вступил в игру Давид Райя. После успешного периода сдерживания «Арсенал» и сам провел позиционную атаку, завершившуюся вторым голом. После прекрасной подачи Мартина Эдегора Цолис сделал скидку на Кая Хаверца, который головой переправил мяч в ворота. Доннарумма коснулся мяча, но спасти не сумел.

При счете 0:2 «Сити» уже не имел права отказываться от прессинга, и смелости команде хватило. Давление принесло два опасных момента около 39-й минуты. Сначала Холанн пробил из штрафной, но Давид Райя сделал хороший сейв. Затем из убойной позиции бил Жереми Доку, однако Бен Уайт в падении спас «Арсенал» от верного гола.

«Арсенал» сейчас на голову выше «Сити»

Казалось бы, во втором тайме «Сити» должен был сразу побежать вперед и включить максимальные скорости, пытаясь вернуться в игру. Однако уже на 48-й минуте «Арсенал» довел счет до разгромного. Отличная атака, в которой Цолис оформил второй ассист, а гол забил Эдегор. Норвежец провел великолепную встречу и напомнил себя образца лучших времен. Если в грядущем сезоне мы будем чаще видеть такую версию Мартина, лондонцы станут еще мощнее. Ну и греческий новичок впечатляет активностью, а ведь именно позиция слева в атаке вызывала у «канониров» наибольшие вопросы.

Затем произошла замена, которая выглядела как сдача матча. Холанн уже на 54-й минуте покинул газон, вместо него вышел Омар Мармуш. Понятное дело, что норвежец наверняка не был готов провести все 90 минут, но всего 54? Это очень странно. Вместе с ним ушел и умеющий поддерживать атаку Нико О'Райли. Его заменил более оборонительный Марк Гехи. Еще в перерыве на поле появился Джек Грилиш, которого пока никуда не могут пристроить. Кто знает, возможно, он останется и станет полезной опцией со скамейки.

После этого команды спокойно доиграли встречу, а тренеры проводили плановые замены, чтобы предоставить футболистам необходимую нагрузку перед первым туром. Стоит ли переоценивать такой результат? Наверное, нет. Но уже видно, что Мареске предстоит большая работа. Главный вопрос — сможет ли он стать менее догматичным и отказаться от излишней позиционности, от которой в последние сезоны отошел даже Хосеп Гвардиола.

Ну а «Арсенал» сохранил привычные сильные стороны, да еще и усилился новичками, которые пока только радуют. Сейчас не видно причин, по которым «канониры» не смогут вновь выиграть чемпионат Англии. Возможно, даже титульной гонки не получится, а отрыв составит 10 или больше очков. Почему нет?