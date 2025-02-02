Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:00

«Арсенал» уничтожил «Ман Сити», забив пять мячей! Кошмар Гвардиолы продолжается

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор открыл счет в матче с «Манчестер Сити» (5:1).
Фото Reuters
Команда Артеты в чемпионской гонке.

«Арсенал» в 24-м туре АПЛ разгромил «Манчестер Сити» (5:1) и продолжил погоню за лидирующим «Ливерпулем». «Горожане» вновь ошибались в обороне и почти ничего не создали у чужих ворот. А это поражение — уже четвертое для Гвардиолы за один сезон.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
02 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:1
Манчестер Сити

«Ман Сити» снова «привез» гол в начале первого тайма

«Арсенал» вскрыл соперника уже на второй минуте, воспользовавшись чудовищной ошибкой Мануэля Аканджи — швейцарский защитник запутался с мячом около штрафной и подарил его сопернику. В итоге Мартин Эдегор с передачи Кая Хаверца забивал в пустые ворота с нескольких метров. В прошлом туре «Ман Сити» тоже стартовал с «привоза» — тогда 20-летний дебютант Абдукодир Хусанов подарил мяч в штрафной Николасу Джексону из «Челси».

На пятой минуте лондонцы едва не удвоили преимущество, но гол Габриэля Мартинелли отменили из-за офсайда. Быстрый мяч позволил «Арсеналу» откатиться в оборону и сконцентрироваться на быстрых выпадах. Тем более позиционные атаки у «Сити» совсем не получались — самый опасный момент первого тайма команда Гвардиолы выжала со стандарта. На 23-й минуте Омар Мармуш шикарно навесил с углового и едва не оформил голевой пас на Йошко Гвардиола — хорват мощно пробил головой, но Давид Райя потащил мяч из-под перекладины.

«Арсенал» выкатывался в позиционное нападение гораздо реже — за первый тайм показал всего 39 процентов владения. И не впечатлял остротой: самые опасные эпизоды «канониры» создали в быстрых набегах либо после отборов на чужой половине поля — на 27-й минуте «Ман Сити» даже подарил сопернику еще один голевой момент. Вратарь Штефан Ортега, участвуя в розыгрыше, отдал под давление Матео Ковачичу, которого накрыл Деклан Райс. Мяч отлетел к Хаверцу, но Кай в своем стиле угробил шикарный шанс — пробивая практически по незащищенным воротам, не попал в створ.

&laquo;Реал&raquo; проиграл &laquo;Эспаньолу&raquo; (0:1) в&nbsp;матче ла&nbsp;лиги 1&nbsp;февраля. Салах ведет «Ливерпуль» к титулу, «Реал» проиграл аутсайдеру и потерял Рюдигера, у Дембеле второй хет-трик за неделю

Во втором тайме «Сити» был еще хуже

После перерыва «горожане» продолжили пытаться взломать соперника: в первые 10 минут второго тайма набрали 58 процентов владения, но нанесли лишь один удар. Зато голевой! На 55-й минуте одна из многочисленных комбинаций «Ман Сити» наконец сработала: Савио на пространстве получил мяч на правом краю штрафной и отлично навесил на дальнюю штангу. Эрлин Холанн продавил Вильяма Салиба и головой прошил Райю.

Игроки «Ман Сити» очень эмоционально праздновали гол норвежца. Настолько, что пропустили уже спустя две минуты — снова после ошибки на своей половине поля. На этот раз «отличился» Фил Фоден. Англичанин около штрафной придумал пас низом поперек поля — Томас Парти очень легко это «прочитал». Защитники «канониров» не выдвинулись на полузащитника и позволили пробить — с рикошетом от Джона Стоунза мяч приземлился в угол.

А спустя шесть минут интригу прикончил 18-летний Майлз Льюис-Скелли — это к нему во время последней встречи команд озлобленно обращался Холанн: «Кто ты такой?» Молодой защитник в одной из атак «Арсенала» по левому флангу оказался около штрафной и получил мяч — далее Майлз проскочил на дриблинге нескольких оппонентов и вонзил в дальний угол. Гол стал для него первым в АПЛ! Он вообще не должен был сегодня выходить на поле, так как в прошлом туре получил красную карточку и бан на три игры — однако футбольная федерация отменила решение.

При 1:3 «Ман Сити» еще пробовал атаковать большими силами, из-за чего несколько раз пропускал опасные контратаки. У ворот Райи моменты же не появлялись — не помогли и замены: на 72-й минуте вышли Кевин де Брейне и Джеймс Макэйти. Атаки «горожан» не оживил даже бельгиец — удар Холанна так и остался единственным выстрелом команды Гвардиолы во втором тайме.

У «Арсенала» в результате быстрых выпадов угрожали Мартинелли и Хаверц. В одном из них бразилец едва не прошил Ортегу из штрафной. Зато на 76-й минуте Габриэль, снова разогнав контратаку, выкатил голевую Каю — на этот раз немец с близкого расстояния попал в створ. Окончательно «Сити» добил вышедший на замену 17-летний Итан Нванери — на 90+3-й минуте шикарным ударом поразил дальний угол.

«Горожане» сдались еще после четвертого пропущенного: практически не атаковали и все реже владели мячом. «Арсенал» радовал трибуны длинными перепасовками в центре поля и временами обострял.

Благодаря этой победе команда Артеты сократила отставание от «Ливерпуля» до шести очков — правда, у мерсисайдцев игра в запасе. «Ман Сити» остался четвертым (у них с «Ньюкаслом» по 41 баллу) и может пропустить вперед «Челси».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Читайте также
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли в ответ на слова Зеленского
«Сандерленд» выкупил Изидора у «Зенита»
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рэшфорд переходит в «Астон Виллу». Маркус попрощался с партнерами по «МЮ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56
2
 Арсенал 24 14 8 2 49-22 50
3
 Нот. Форест 24 14 5 5 40-27 47
4
 Ман. Сити 24 12 5 7 48-35 41
5
 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40
8
 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37
9
 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36
10
 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34
11
 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12
 Кр. Пэлас 24 7 9 8 28-30 30
13
 МЮ 24 8 5 11 28-34 29
14
 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27
15
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
16
 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26
17
 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18
 Лестер 24 4 5 15 25-53 17
19
 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16
20
 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 7 : 0
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 0 : 2
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 4 : 0
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 1 : 2
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 1 : 2
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 0
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 0 : 2
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 2
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
 5 : 1
3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 11 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 23 1 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 20 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости