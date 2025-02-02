«Арсенал» уничтожил «Ман Сити», забив пять мячей! Кошмар Гвардиолы продолжается
«Арсенал» в 24-м туре АПЛ разгромил «Манчестер Сити» (5:1) и продолжил погоню за лидирующим «Ливерпулем». «Горожане» вновь ошибались в обороне и почти ничего не создали у чужих ворот. А это поражение — уже четвертое для Гвардиолы за один сезон.
«Ман Сити» снова «привез» гол в начале первого тайма
«Арсенал» вскрыл соперника уже на второй минуте, воспользовавшись чудовищной ошибкой Мануэля Аканджи — швейцарский защитник запутался с мячом около штрафной и подарил его сопернику. В итоге Мартин Эдегор с передачи Кая Хаверца забивал в пустые ворота с нескольких метров. В прошлом туре «Ман Сити» тоже стартовал с «привоза» — тогда 20-летний дебютант Абдукодир Хусанов подарил мяч в штрафной Николасу Джексону из «Челси».
На пятой минуте лондонцы едва не удвоили преимущество, но гол Габриэля Мартинелли отменили из-за офсайда. Быстрый мяч позволил «Арсеналу» откатиться в оборону и сконцентрироваться на быстрых выпадах. Тем более позиционные атаки у «Сити» совсем не получались — самый опасный момент первого тайма команда Гвардиолы выжала со стандарта. На 23-й минуте Омар Мармуш шикарно навесил с углового и едва не оформил голевой пас на Йошко Гвардиола — хорват мощно пробил головой, но Давид Райя потащил мяч из-под перекладины.
«Арсенал» выкатывался в позиционное нападение гораздо реже — за первый тайм показал всего 39 процентов владения. И не впечатлял остротой: самые опасные эпизоды «канониры» создали в быстрых набегах либо после отборов на чужой половине поля — на 27-й минуте «Ман Сити» даже подарил сопернику еще один голевой момент. Вратарь Штефан Ортега, участвуя в розыгрыше, отдал под давление Матео Ковачичу, которого накрыл Деклан Райс. Мяч отлетел к Хаверцу, но Кай в своем стиле угробил шикарный шанс — пробивая практически по незащищенным воротам, не попал в створ.
Во втором тайме «Сити» был еще хуже
После перерыва «горожане» продолжили пытаться взломать соперника: в первые 10 минут второго тайма набрали 58 процентов владения, но нанесли лишь один удар. Зато голевой! На 55-й минуте одна из многочисленных комбинаций «Ман Сити» наконец сработала: Савио на пространстве получил мяч на правом краю штрафной и отлично навесил на дальнюю штангу. Эрлин Холанн продавил Вильяма Салиба и головой прошил Райю.
Игроки «Ман Сити» очень эмоционально праздновали гол норвежца. Настолько, что пропустили уже спустя две минуты — снова после ошибки на своей половине поля. На этот раз «отличился» Фил Фоден. Англичанин около штрафной придумал пас низом поперек поля — Томас Парти очень легко это «прочитал». Защитники «канониров» не выдвинулись на полузащитника и позволили пробить — с рикошетом от Джона Стоунза мяч приземлился в угол.
А спустя шесть минут интригу прикончил 18-летний Майлз Льюис-Скелли — это к нему во время последней встречи команд озлобленно обращался Холанн: «Кто ты такой?» Молодой защитник в одной из атак «Арсенала» по левому флангу оказался около штрафной и получил мяч — далее Майлз проскочил на дриблинге нескольких оппонентов и вонзил в дальний угол. Гол стал для него первым в АПЛ! Он вообще не должен был сегодня выходить на поле, так как в прошлом туре получил красную карточку и бан на три игры — однако футбольная федерация отменила решение.
При 1:3 «Ман Сити» еще пробовал атаковать большими силами, из-за чего несколько раз пропускал опасные контратаки. У ворот Райи моменты же не появлялись — не помогли и замены: на 72-й минуте вышли Кевин де Брейне и Джеймс Макэйти. Атаки «горожан» не оживил даже бельгиец — удар Холанна так и остался единственным выстрелом команды Гвардиолы во втором тайме.
У «Арсенала» в результате быстрых выпадов угрожали Мартинелли и Хаверц. В одном из них бразилец едва не прошил Ортегу из штрафной. Зато на 76-й минуте Габриэль, снова разогнав контратаку, выкатил голевую Каю — на этот раз немец с близкого расстояния попал в створ. Окончательно «Сити» добил вышедший на замену 17-летний Итан Нванери — на 90+3-й минуте шикарным ударом поразил дальний угол.
«Горожане» сдались еще после четвертого пропущенного: практически не атаковали и все реже владели мячом. «Арсенал» радовал трибуны длинными перепасовками в центре поля и временами обострял.
Благодаря этой победе команда Артеты сократила отставание от «Ливерпуля» до шести очков — правда, у мерсисайдцев игра в запасе. «Ман Сити» остался четвертым (у них с «Ньюкаслом» по 41 баллу) и может пропустить вперед «Челси».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|23
|17
|5
|1
|56-21
|56
|
2
|Арсенал
|24
|14
|8
|2
|49-22
|50
|
3
|Нот. Форест
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|
4
|Ман. Сити
|24
|12
|5
|7
|48-35
|41
|
5
|Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|
6
|Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|
7
|Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|
8
|Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|
9
|Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|
10
|Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|
11
|Брентфорд
|24
|9
|4
|11
|42-42
|31
|
12
|Кр. Пэлас
|24
|7
|9
|8
|28-30
|30
|
13
|МЮ
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|
14
|Тоттенхэм
|24
|8
|3
|13
|48-37
|27
|
15
|Вест Хэм
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|
16
|Эвертон
|23
|6
|8
|9
|23-28
|26
|
17
|Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|
18
|Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|
19
|Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|
20
|Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
|1.02
|15:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|7 : 0
|1.02
|18:00
|
Борнмут – Ливерпуль
|0 : 2
|1.02
|18:00
|
Эвертон – Лестер
|4 : 0
|1.02
|18:00
|
Ипсвич – Саутгемптон
|1 : 2
|1.02
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|1 : 2
|1.02
|20:30
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|2 : 0
|2.02
|17:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|0 : 2
|2.02
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|0 : 2
|2.02
|19:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|5 : 1
|3.02
|23:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|11
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|23
|1
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|20
|1
|5