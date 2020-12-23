Падение «Арсенала» продолжается. Ученик Артета крупно проиграл учителю Гвардьоле

«Манчестер Сити» разгромил «канониров» (4:1) и выбил их из Кубка лиги.

«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:1)

Голы: Габриэл Жезус, 3 (0:1). Ляказетт, 31 (1:1). Махрез, 54 (1:2). Фоуден, 59 (1:3). Ляпорт, 73 (1:4).

«Арсенал»: Рунарссон, Мустафи, Седрик Суариш, Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени (Смит-Роу, 66), Себальос, Уиллок, Ляказетт (Балоган, 77), Мартинелли (Пепе, 49).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Ляпорт, Жоау Канселу, Зинченко, Рубен Диаш, Эрнандес (Уокер, 77), Фоуден, Махрез, Бернарду Силва (Торрес, 70), Габриэл Жезус (Агуэро, 74).

Предупреждения: Эль-Нени, 23. Мустафи, 25. Бернарду Силва, 65.

Судья: Аттуэлл.

22 декабря. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Для терпящего настоящее бедствие «Арсенала» это была возможность хоть немного поправить дела. В чемпионате лондонцы не побеждают уже семь матчей, забив на этом отрезке всего лишь три мяча, а от зоны вылета команду отделяют пугающие четыре очка. Так плохо «Арсенал» не начинал сезон аж 46 лет. Унаи Эмери в прошлом году уволили, когда «канониры» шли восьмыми, Микелю Артете доверяют больше. Он все-таки в клубе свой, да и о победе в Кубке Англии на севере Лондона помнят.

Arsenal's last seven Premier League games: LDLLLDL



Three goals scored. Three red cards. 15th in the table.



That start to life under Mikel Arteta feels like a long time ago. pic.twitter.com/Edu2qcjwyv — B/R Football (@brfootball) December 19, 2020

Артете предстояло сыграть со своим учителем Пепом Гвардьолой. У его «Сити» в этом сезоне не все так хорошо, как мы привыкли видеть в последние годы. В чемпионате у «Ливерпуля» уже есть отрыв, но главное даже не в этом. «Сити» заметно сбавил в результативности — всего полтора гола за игру. Маловато для одной из самых забивных команд Европы.

На матч Кубка лиги команды выставили соответствующие составы. У «Сити», к примеру, с первых минут вышел Александр Зинченко. Для него это вторая игра в этом месяце и шестая во всем сезоне. Интересно, что четыре из них он провел в Лиге чемпионов, а в премьер-лиге отыграл лишь 12 минут. Показательная иллюстрация приоритетов «Сити» в первой половине сезона.

Уже на третьей минуте матча Зинченко показал, что он в тонусе. В первой же атаке украинец выполнил отличную подачу, которую замкнул Габи Жезус. Бразилец улыбался во весь рот, а его восторг подчеркивала белоснежная капа.

Gabriel Jesus chegou a marca de 100 gols por clubes na carreira:



71 pelo Manchester City

29 pelo Palmeiras pic.twitter.com/cKtkNubzQi — Curiosidades Premier League (@CuriosidadesPRL) December 22, 2020

Привести в чувства «Арсенал» попытался вратарь Рунар Рунарссон, причем весьма необычным способом: исландец взялся обыгрывать Жезуса в площади своих ворот, и все у него получилось. Рунарссон, видимо, не подхватил пораженческих настроений у партнеров, так как выступал исключительно в Лиге Европы. А там «Арсенал» выиграл шесть матчей из шести. В конце тайма Рунарссон и вовсе выручил свою команду, не дав Жезусу реализовать выход один на один.

Счет к тому моменту был равным. Мартинелли, залечивший тяжелую травму и впервые в сезоне вышедший в стартовом составе, расшевелил арсенальское болото. В одной атаке он выполнил два опасных кросса, второй из которых замкнул Александр Ляказетт.

Второй тайм начался для «Арсенала» с больших неприятностей. Сначала пришлось менять Мартинелли. Незадолго до перерыва он столкнулся с вратарем «Сити» Заком Стеффеном, долго приходил в себя, даже вернулся в игру, но буквально на пару минут.

Gabriel Martinelli exits Arsenal's game against Manchester City with an injury in just his second game back from a knee operation in June.



He assisted Arsenal's equalizer and attempted to play through the pain at the start of the second half pic.twitter.com/nSfUivrjb0 — B/R Football (@brfootball) December 22, 2020

А затем подвел Рунарссон. Рияд Махрез со штрафного пробил прямо во вратаря, но исландец с мячом не совладал. Никаких оправданий.

Третий мяч «Сити» забил из явного офсайда, видеоарбитры в Кубке лиги не используются. Хотя гол получился красивым: Фил Фоуден изящно перекинул вратаря после передачи Фернандиньо.

Phil Foden makes it 3-1! pic.twitter.com/iKah5nzutm — FodenReport (@FodenReport) December 22, 2020

Закончилось все разгромом. Эмерик Ляпорт внес мяч в ворота после подачи Фоудена. После финального свистка Гвардьола выглядел озадаченным: казалось, больше переживал за своего ученика, чем радовался победе. А у Артеты и «Арсенала» все действительно очень плохо.