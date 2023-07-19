При Артете «Арсенал» потратил на трансферы почти 700 миллионов. Больше за это время спустил только «Челси»

«Канониры» больше не экономят.

После прошлого лета кажется, что английский главный клуб, который взрывает трансферный рынок, — это «Челси». Где-то рядом — «Манчестер Сити». Недалеко — «Манчестер Юнайтед». В общем, обычные подозреваемые, все как всегда, ничего нового.

Но в это окно все по-другому. Главный игрок на рынке — это «Арсенал». На первый взгляд звучит как неудачная шутка. Но нынешним летом «канониры» потратили на новичков уже больше 200 миллионов евро (для удобства восприятия будем использовать эту валюту). Вот список:

— 116 миллионов «Вест Хэму» за 24-летнего полузащитника Деклана Райса (здесь и далее — согласно Transfermarkt );

— 75 миллионов евро «Челси» за 24-летнего полузащитника Кая Хаверца;

— 40 миллионов евро «Аяксу» за 22-летнего защитника Юррьена Тимбера.

Итого — 231 миллион евро. И это не считая бонусов, комиссионных агентам и подписных выплат самим игрокам (любимая история здесь — это формально бесплатный переход Давида Алабы из «Баварии» в «Реал» прошлым летом, когда потом Marca сообщила, что австрийский универсал получил 10 миллионов в виде подписного бонуса, а еще семь миллионов мадридцы заплатили в виде комиссионных агенту, которым является отец игрока). И по состоянию на 17 июля «Арсенал» потратил этим летом на новичков больше всех в Европе. Понятно, что до конца трансферного окна в Европе еще полтора месяца и все может измениться, тем более что «канониры», судя по всему, решили свои задачи на рынке и информации о каких-то новых больших сделках пока нет.

Но 231 миллион евро — это все равно очень много даже по современным меркам. Для сравнения, прошлым летом «Челси» потратил 282 миллиона, «МЮ» — 240 (95 пришлись на Антони, 70 — на Каземиро), остальные клубы не пробили отметку в 200 миллионов.

Но одно окно — это не очень показательно, ситуация и контекст могут быть разными. Тот же «Реал» выложил 100 миллионов за Джуда Беллингема, но несколько лет до этого вообще обходился без серьезных трат. Так что куда интереснее посмотреть на все это в динамике. Так вот, с момента, как Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года, «канониры» потратили на новичков 685 миллионов евро. Это не рекорд, но это много. Тем более что в первое окно — в январе 2020-го — «канониры» вложились только в аренду защитника Пабло Мари за восемь миллионов.

И если начать отсчет с лета 2020-го, когда Артета уже полноценно руководил всеми процессами, то окажется, что за этот период «Арсенал» — второй в мире по тратам на новичков. Впереди, как их иногда называют, клубов-государств «МС» и «ПСЖ», впереди «Реала» и «Барселоны», впереди «МЮ» и «Баварии»... Больше за этот отрезок времени спустил на рынке только «Челси».

Мы не будем говорить, кто чего добился за этот период. Хотя бы потому, что в таблице выше учитываются уже трансферы этого лета, и тот же «Сити», ведущий сейчас с «Лейпцигом» переговоры о почти 100-миллионом трансфере защитника Йошко Гвардиола, наверняка поднимется в рейтинге и по итогам окна будет отставать от «Арсенала» совсем ненамного (если не обгонит). Плюс, опять же, нужно учитывать контекст.

Артета пересобирает «Арсенал» практически с нуля. Когда-то в похожей ситуации был в «Ливерпуле» Юрген Клопп. Немец высадился на «Энфилде» в октябре 2015-го, получив в наследство мало чем связанный набор игроков, и первые пару лет красные серьезно вкладывались в усиление состава. 41 миллион за Садио Мане, 85 миллионов за Виргила ван Дейка, 42 миллиона за Мо Салаха, 38 миллионов за Алекса Окслейд-Чемберлена, 62,5 миллиона за Алиссона, 60 миллионов за Наби Кейта, 45 миллионов за Фабиньо. Всего за первые три года при Клоппе «Ливерпуль» потратил на новичков почти 440 миллионов евро. Меньше, чем «МС», «МЮ» или «Челси» за тот же период, но все равно внушительно. И вот когда Клопп собрал пазл, случились победы в Лиге чемпионов (плюс финал-2022), титул в АПЛ и две невероятные гонки с «Сити».

Речь не о том, что «Арсенал» с Артетой вскоре обязательно добьется таких же результатов. Вполне может быть, что и нет. Просто довольно похожие ситуации, не более того.

Фото USA Today Sports

А вот что можно констатировать совершенно точно, так это то, что при испанце «Арсенал» изменился концептуально. Мы все привыкли за последние 15-20 лет, что «канониры» не участвуют в трансферной гонке вооружений. Это был один из принципов Арсена Венгера. «Мы не покупаем суперзвезд, мы их делаем», — сказал как-то француз. Безусловно, в какой-то момент это была вынужденная мера: в первой половине 2000-х «Арсенал» серьезно вложился в строительство нового стадиона и какое-то время вынужден был направлять существенную часть доходов на покрытие займов, взятых на возведение «Эмирейтс». Но кредиты были выплачены, а мировоззрение осталось.

В какой-то момент, на стыке 2000-2010-х, болельщики «Арсенала» даже взяли на вооружение концепцию антиглорихантерства. Мол, пусть другие сорят миллионами и выигрывают титулы, зато мы играем в самый красивый и стильный футбол в АПЛ. Отчасти так оно и было — почти любой матч «канониров» гарантировал зрелище. Но это была и психологическая защита от того факта, что «Арсенал» стал клубом-фермой: Сеск Фабрегас, Самир Насри, Бакари Санья, Робин ван Перси, Александр Глеб...

Разумеется, «Арсенал» не питался исключительно святым духом и не играл только силами своих воспитанников. На «Эмирейтс» приезжали ребята вроде Месута Озила и Алексиса Санчеса. Но за период с 2006-го (год открытия «Эмирейтс») по 2018-й (когда Венгер ушел из клуба) «канониры» потратили на новичков 703 миллиона евро. Это 14-й результат в мире. И это почти столько же, сколько «Арсенал» потратил при Артете. Да, нужно учитывать футбольную инфляцию, но тем не менее там промежуток в 12 лет, а тут в три года.