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Шикарная перестрелка в центральном матче АПЛ. «Арсенал» потерял двух защитников, а Слот упустил первое место

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 9-го тура АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц атакует ворота «Ливерпуля» (2:2) в матче 9-го тура АПЛ 27 октября 2024 года.
Фото Reuters
Игра на «Эмирейтс» получилась горячей.

«Арсенал» и «Ливерпуль» зажгли ничью (2:2) в центральном матче девятого тура АПЛ. Команды идут в топ-3 чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
27 окт, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Ливерпуль

Мерино едва не сломался, но принес «Арсеналу» лидерство в конце тайма

«Арсенал» стартовал с измененной парой центральных защитников — Бен Уайт, обычно появляющийся справа, занял место в дуэте с Габриэлем. Вильям Салиба получил прямую красную карточку в прошлом туре с «Борнмутом» (0:2) и пропустил важнейшую встречу с «Ливерпулем». Справа же вышел номинальный опорник Томас Парти — экстремально экспериментальный вариант.

Однако Уайт отлично проявил себя и не на привычной позиции. На 9-й минуте англичанин со своей половины поля вырезал длинный пас на Букайо Сака, который отлично принял мяч, на замахе убрал Эндрю Робертсона около правого угла вратарской и с нескольких метров вколотил в ближнюю «девятку». У Кивина Келлехера, подменяющего травмированного Алиссона, не было шансов на спасение.

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака открывает счет в матче с «Ливерпулем».
Фото Reuters

После пропущенного гола «Ливерпуль» оживился, а «канониры» начали поджидать возможности для контратак. Мерсисайдцы давили левым флангом, где активно действовал Луис Диас — он даже оказался лучшим в матче по предпринятым обводкам (четыре). Именно с левого края красные заработали угловой, с которого сравняли счет. Диас выиграл единоборство на ближней штанге после подачи Трента Александра-Арнолда и головой прокинул мяч в центр вратарской, откуда Вирджил ван Дейк головой проткнул его в сетку.

После быстрого обмена голами игра слегка замедлилась, а в середине тайма у «Арсенала» вновь едва не сломался Микель Мерино. Испанец вылетал на ударную позицию в штрафной после подачи со стандарта, но не попал в створ и крайне неудачно приземлился — прямо на плечо. После трансфера в лондонский клуб он пропустил около месяца из-за травмы как раз этой части тела. Полузащитнику оказывали помощь врачи, однако, к счастью, он остался на поле. И уже в конце первого тайма Микель вывел «канониров» вперед — головой замкнул подачу Деклана Райса со штрафного.

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс (справа) получил травму.
Фото Reuters

А «Арсенал» потерял еще двух футболистов и упустил победу

Мерино избежал травмы и дожил до финального свистка, но на старте второго тайма сломался Габриэл Магальянс. Бразильский центральный защитник неудачно столкнулся с Дарвином Нуньесом: после помощи врачей вернулся в игру, однако спустя несколько минут поломался окончательно и покинул поле — вместо него вышел Якуб Кивер. Бразилец же присел на скамейку с примотанным к колену льдом.

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«Арсенал» и так не мог рассчитывать на нескольких важных игроков (Мартин Эдегор, Риккардо Калафьори), а к концу матча к травмированному Габриэлу прибавился еще и Юрриен Тимбер. Левый защитник получил повреждение на 76-й минуте — на его место выпорхнул 18-летний Майлз Льюис-Скелли. Янгстер вышел на фланг Мохамеда Салаха и не удержал египтянина в одной из быстрых атак «Ливерпуля».

На 81-й минуте мерсисайдцы перекусили атаку соперника у своей штрафной и выкатились в разящий ответ: Трент в касание вырезал заброс на ход Нуньесу. Уругваец ускакал в штрафную и выкатил на сместившегося в центр коробки Салаха — египтянин в касание положил мяч точно в угол.

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах празднует гол.
Фото Reuters

Гол «Ливерпуля» выглядел логично: мерсисайдцы весь второй тайм усиливали давление и ближе к финальному свистку действовали совсем отчаянно — сзади оставляли лишь двух центральных защитников и вскрывали «Арсенал» нагнетающим владением. Трент в такой структуре превратился в полузащитника, а Костас Цимикас с левого фланга — в вингера. С начала второй половины и до гола Салаха команда Арне Слота выковала огромное преимущество по владению мячом (67% против 33%) и ударам — шесть против одного. Причем «канониры» впервые пробили во втором тайме лишь на 76-й минуте — Кай Хаверц примерно с границы штрафной пальнул мимо створа.

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Против «Ливерпуля» Микелю Артете не удалось отсидеться в обороне после получения минимального преимущества. Однако в ответ на пропущенный мяч «Арсенал» стал активнее и на 87-й минуте создал убойный момент. Хаверц вспорол дриблингом левый край и из штрафной накинул на дальнюю штангу, куда подключился вышедший на замену Габриэл Жезус. Бразилец в касание ткнул мяч в сторону ворот, однако Кертис Джонс не пустил его в опустевший угол.

На 90-й минуте «канониры» даже забили. Хаверц из штрафной элегантно перебросил Келлехера, но попал в штангу — Жезус подскочил на добивание и заколотил мяч в пустые ворота. Однако задолго до этого Энтони Тейлор остановил игру свистком — фол случился еще до выстрела Кая. Попытки «Арсенала» спасти победу оказались тщетными — не хватило даже семи добавленных минут.

Арне Слот (справа) и Микель Артета.
Фото Reuters

Как команды выступают в этом сезоне

Ничья сдвинула «Ливерпуль» с первого места — теперь команда Слота отстает от «Манчестер Сити» на одно очко. «Арсенал» же потерял очки во втором туре подряд и пока расположился на третьем месте: отставание от мерсисайдцев составляет четыре балла, от «горожан» — пять.

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ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
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Челси – Ньюкасл
 2 : 1
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Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 0
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 2 : 1
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 2 : 2
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Манчестер Сити

 11
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Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
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Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

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