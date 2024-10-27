Шикарная перестрелка в центральном матче АПЛ. «Арсенал» потерял двух защитников, а Слот упустил первое место

Игра на «Эмирейтс» получилась горячей.

«Арсенал» и «Ливерпуль» зажгли ничью (2:2) в центральном матче девятого тура АПЛ. Команды идут в топ-3 чемпионата Англии.

Мерино едва не сломался, но принес «Арсеналу» лидерство в конце тайма

«Арсенал» стартовал с измененной парой центральных защитников — Бен Уайт, обычно появляющийся справа, занял место в дуэте с Габриэлем. Вильям Салиба получил прямую красную карточку в прошлом туре с «Борнмутом» (0:2) и пропустил важнейшую встречу с «Ливерпулем». Справа же вышел номинальный опорник Томас Парти — экстремально экспериментальный вариант.

Однако Уайт отлично проявил себя и не на привычной позиции. На 9-й минуте англичанин со своей половины поля вырезал длинный пас на Букайо Сака, который отлично принял мяч, на замахе убрал Эндрю Робертсона около правого угла вратарской и с нескольких метров вколотил в ближнюю «девятку». У Кивина Келлехера, подменяющего травмированного Алиссона, не было шансов на спасение.

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака открывает счет в матче с «Ливерпулем». Фото Reuters

После пропущенного гола «Ливерпуль» оживился, а «канониры» начали поджидать возможности для контратак. Мерсисайдцы давили левым флангом, где активно действовал Луис Диас — он даже оказался лучшим в матче по предпринятым обводкам (четыре). Именно с левого края красные заработали угловой, с которого сравняли счет. Диас выиграл единоборство на ближней штанге после подачи Трента Александра-Арнолда и головой прокинул мяч в центр вратарской, откуда Вирджил ван Дейк головой проткнул его в сетку.

После быстрого обмена голами игра слегка замедлилась, а в середине тайма у «Арсенала» вновь едва не сломался Микель Мерино. Испанец вылетал на ударную позицию в штрафной после подачи со стандарта, но не попал в створ и крайне неудачно приземлился — прямо на плечо. После трансфера в лондонский клуб он пропустил около месяца из-за травмы как раз этой части тела. Полузащитнику оказывали помощь врачи, однако, к счастью, он остался на поле. И уже в конце первого тайма Микель вывел «канониров» вперед — головой замкнул подачу Деклана Райса со штрафного.

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс (справа) получил травму. Фото Reuters

А «Арсенал» потерял еще двух футболистов и упустил победу

Мерино избежал травмы и дожил до финального свистка, но на старте второго тайма сломался Габриэл Магальянс. Бразильский центральный защитник неудачно столкнулся с Дарвином Нуньесом: после помощи врачей вернулся в игру, однако спустя несколько минут поломался окончательно и покинул поле — вместо него вышел Якуб Кивер. Бразилец же присел на скамейку с примотанным к колену льдом.

«Арсенал» и так не мог рассчитывать на нескольких важных игроков (Мартин Эдегор, Риккардо Калафьори), а к концу матча к травмированному Габриэлу прибавился еще и Юрриен Тимбер. Левый защитник получил повреждение на 76-й минуте — на его место выпорхнул 18-летний Майлз Льюис-Скелли. Янгстер вышел на фланг Мохамеда Салаха и не удержал египтянина в одной из быстрых атак «Ливерпуля».

На 81-й минуте мерсисайдцы перекусили атаку соперника у своей штрафной и выкатились в разящий ответ: Трент в касание вырезал заброс на ход Нуньесу. Уругваец ускакал в штрафную и выкатил на сместившегося в центр коробки Салаха — египтянин в касание положил мяч точно в угол.

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах празднует гол. Фото Reuters

Гол «Ливерпуля» выглядел логично: мерсисайдцы весь второй тайм усиливали давление и ближе к финальному свистку действовали совсем отчаянно — сзади оставляли лишь двух центральных защитников и вскрывали «Арсенал» нагнетающим владением. Трент в такой структуре превратился в полузащитника, а Костас Цимикас с левого фланга — в вингера. С начала второй половины и до гола Салаха команда Арне Слота выковала огромное преимущество по владению мячом (67% против 33%) и ударам — шесть против одного. Причем «канониры» впервые пробили во втором тайме лишь на 76-й минуте — Кай Хаверц примерно с границы штрафной пальнул мимо створа.

Против «Ливерпуля» Микелю Артете не удалось отсидеться в обороне после получения минимального преимущества. Однако в ответ на пропущенный мяч «Арсенал» стал активнее и на 87-й минуте создал убойный момент. Хаверц вспорол дриблингом левый край и из штрафной накинул на дальнюю штангу, куда подключился вышедший на замену Габриэл Жезус. Бразилец в касание ткнул мяч в сторону ворот, однако Кертис Джонс не пустил его в опустевший угол.

На 90-й минуте «канониры» даже забили. Хаверц из штрафной элегантно перебросил Келлехера, но попал в штангу — Жезус подскочил на добивание и заколотил мяч в пустые ворота. Однако задолго до этого Энтони Тейлор остановил игру свистком — фол случился еще до выстрела Кая. Попытки «Арсенала» спасти победу оказались тщетными — не хватило даже семи добавленных минут.

Арне Слот (справа) и Микель Артета. Фото Reuters

Как команды выступают в этом сезоне

Ничья сдвинула «Ливерпуль» с первого места — теперь команда Слота отстает от «Манчестер Сити» на одно очко. «Арсенал» же потерял очки во втором туре подряд и пока расположился на третьем месте: отставание от мерсисайдцев составляет четыре балла, от «горожан» — пять.