Шикарная перестрелка в центральном матче АПЛ. «Арсенал» потерял двух защитников, а Слот упустил первое место
«Арсенал» и «Ливерпуль» зажгли ничью (2:2) в центральном матче девятого тура АПЛ. Команды идут в топ-3 чемпионата Англии.
Мерино едва не сломался, но принес «Арсеналу» лидерство в конце тайма
«Арсенал» стартовал с измененной парой центральных защитников — Бен Уайт, обычно появляющийся справа, занял место в дуэте с Габриэлем. Вильям Салиба получил прямую красную карточку в прошлом туре с «Борнмутом» (0:2) и пропустил важнейшую встречу с «Ливерпулем». Справа же вышел номинальный опорник Томас Парти — экстремально экспериментальный вариант.
Однако Уайт отлично проявил себя и не на привычной позиции. На 9-й минуте англичанин со своей половины поля вырезал длинный пас на Букайо Сака, который отлично принял мяч, на замахе убрал Эндрю Робертсона около правого угла вратарской и с нескольких метров вколотил в ближнюю «девятку». У Кивина Келлехера, подменяющего травмированного Алиссона, не было шансов на спасение.
После пропущенного гола «Ливерпуль» оживился, а «канониры» начали поджидать возможности для контратак. Мерсисайдцы давили левым флангом, где активно действовал Луис Диас — он даже оказался лучшим в матче по предпринятым обводкам (четыре). Именно с левого края красные заработали угловой, с которого сравняли счет. Диас выиграл единоборство на ближней штанге после подачи Трента Александра-Арнолда и головой прокинул мяч в центр вратарской, откуда Вирджил ван Дейк головой проткнул его в сетку.
После быстрого обмена голами игра слегка замедлилась, а в середине тайма у «Арсенала» вновь едва не сломался Микель Мерино. Испанец вылетал на ударную позицию в штрафной после подачи со стандарта, но не попал в створ и крайне неудачно приземлился — прямо на плечо. После трансфера в лондонский клуб он пропустил около месяца из-за травмы как раз этой части тела. Полузащитнику оказывали помощь врачи, однако, к счастью, он остался на поле. И уже в конце первого тайма Микель вывел «канониров» вперед — головой замкнул подачу Деклана Райса со штрафного.
А «Арсенал» потерял еще двух футболистов и упустил победу
Мерино избежал травмы и дожил до финального свистка, но на старте второго тайма сломался Габриэл Магальянс. Бразильский центральный защитник неудачно столкнулся с Дарвином Нуньесом: после помощи врачей вернулся в игру, однако спустя несколько минут поломался окончательно и покинул поле — вместо него вышел Якуб Кивер. Бразилец же присел на скамейку с примотанным к колену льдом.
«Арсенал» и так не мог рассчитывать на нескольких важных игроков (Мартин Эдегор, Риккардо Калафьори), а к концу матча к травмированному Габриэлу прибавился еще и Юрриен Тимбер. Левый защитник получил повреждение на 76-й минуте — на его место выпорхнул 18-летний Майлз Льюис-Скелли. Янгстер вышел на фланг Мохамеда Салаха и не удержал египтянина в одной из быстрых атак «Ливерпуля».
На 81-й минуте мерсисайдцы перекусили атаку соперника у своей штрафной и выкатились в разящий ответ: Трент в касание вырезал заброс на ход Нуньесу. Уругваец ускакал в штрафную и выкатил на сместившегося в центр коробки Салаха — египтянин в касание положил мяч точно в угол.
Гол «Ливерпуля» выглядел логично: мерсисайдцы весь второй тайм усиливали давление и ближе к финальному свистку действовали совсем отчаянно — сзади оставляли лишь двух центральных защитников и вскрывали «Арсенал» нагнетающим владением. Трент в такой структуре превратился в полузащитника, а Костас Цимикас с левого фланга — в вингера. С начала второй половины и до гола Салаха команда Арне Слота выковала огромное преимущество по владению мячом (67% против 33%) и ударам — шесть против одного. Причем «канониры» впервые пробили во втором тайме лишь на 76-й минуте — Кай Хаверц примерно с границы штрафной пальнул мимо створа.
Против «Ливерпуля» Микелю Артете не удалось отсидеться в обороне после получения минимального преимущества. Однако в ответ на пропущенный мяч «Арсенал» стал активнее и на 87-й минуте создал убойный момент. Хаверц вспорол дриблингом левый край и из штрафной накинул на дальнюю штангу, куда подключился вышедший на замену Габриэл Жезус. Бразилец в касание ткнул мяч в сторону ворот, однако Кертис Джонс не пустил его в опустевший угол.
На 90-й минуте «канониры» даже забили. Хаверц из штрафной элегантно перебросил Келлехера, но попал в штангу — Жезус подскочил на добивание и заколотил мяч в пустые ворота. Однако задолго до этого Энтони Тейлор остановил игру свистком — фол случился еще до выстрела Кая. Попытки «Арсенала» спасти победу оказались тщетными — не хватило даже семи добавленных минут.
Как команды выступают в этом сезоне
Ничья сдвинула «Ливерпуль» с первого места — теперь команда Слота отстает от «Манчестер Сити» на одно очко. «Арсенал» же потерял очки во втором туре подряд и пока расположился на третьем месте: отставание от мерсисайдцев составляет четыре балла, от «горожан» — пять.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|20-9
|23
|
2
|Ливерпуль
|9
|7
|1
|1
|17-5
|22
|
3
|Арсенал
|9
|5
|3
|1
|17-10
|18
|
4
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
5
|Челси
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|
6
|Брайтон
|9
|4
|4
|1
|16-12
|16
|
7
|Нот. Форест
|9
|4
|4
|1
|11-7
|16
|
8
|Тоттенхэм
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|
9
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
10
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
11
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
13
|Вест Хэм
|9
|3
|2
|4
|13-16
|11
|
14
|МЮ
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
15
|Лестер
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
16
|Эвертон
|9
|2
|3
|4
|10-16
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|9
|1
|3
|5
|6-11
|6
|
18
|Ипсвич
|9
|0
|4
|5
|9-20
|4
|
19
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
|
20
|Саутгемптон
|9
|0
|1
|8
|6-19
|1
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|1 : 3
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|1 : 1
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|4 : 3
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|2 : 2
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|1 : 1
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|2 : 1
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|1 : 0
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|2 : 1
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|2 : 2
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|7
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|1
|3
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|5
|1
|1