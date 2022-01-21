Жота приговорил «Арсенал». Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги

Нападающий — главная головная боль «канониров».

В период, когда из-за волны положительных ковид-тестов выбор состава на каждый следующий матч превращается в лотерею, главный тренер «Арсенала» Микель Артета мог рассчитывать почти на всех лучших (не считая, конечно, уехавших на Кубок Африки) и не стал беречь никого из лидеров. А вот Юрген Клопп удивил как минимум одним своим решением. Отыгравший неделю назад на «Энфилде» первый матч Алиссон остался на скамейке запасных — его место занял Куивин Келлехер.

«Арсенал» начал давить с первых секунд. Давление привело к опасному штрафному на 5-й минуте игры — Александр Ляказетт аккуратно перебросил «стенку», но угодил в перекладину. Но было очевидно, что постоянно играть с такой страстью и в таком ураганном темпе хозяева не смогут. И как только «канониры» чуть выдохлись, «Ливерпуль» забил.

На 20-й минуте матча Диогу Жота на дриблинге сместился с левого фланга в центр и пробил в противоход Аарону Рамсдэйлу. Вратарь «канониров» не успел среагировать на медленно и точно катящийся мяч. Голевую передачу, к слову, записал на свой счет Трент Александр-Арнольд.

Больше ничего вразумительного в атаке до перерыва команды создать не смогли. Создавалось ощущение, что «Арсенал» не может, а «Ливерпуль» — не хочет. Зато второй тайм хозяева начали очередным голевым моментом Ляказетта. Приняв мяч после заброса в штрафную, французский форвард мощно пробил выше ворот.

А уже в ответной атаке красные могли увеличить преимущество, но 17-летний Кайди Гордон с линии вратарской пробил выше ворот. На 59-й минуте встречи Трент мог сделать вторую результативную передачу, но мяч после удара вышедшего на замену Ибраима Конате угодил в штангу.

Игра раскрылась, но опасных атак было больше у гостей. «Арсенал» не мог довести свое наступление до удара по воротам — не хватало последней передачи. «Ливерпулю» же не везло в завершении атак. Но в итоге связка Трента и Жоты соорудила и второй гол команды в матче. Англичанин точной диагональю вывел португальца один на один с Расмдэйлом, а форвард перекинул мяч через вратаря. ВАР немного напряг болельщиков «Ливерпуля», но в итоге видеоассистенты подтвердили, что Жота был в правильном положении в момент передачи. Для 25-летнего нападающего этот гол стал четвертым в двух матчах на «Эмирейтс». Больше на этой арене не забивал ни один игрок «Ливерпуля».

4 — Despite only playing two games at the Emirates Stadium for Liverpool, Diogo Jota is already the Reds' leading scorer at the stadium with four goals. Patch. pic.twitter.com/o2vE28wFdw — OptaJoe (@OptaJoe) January 20, 2022

Второй гол окончательно убил волю хозяев к победе. Совсем омрачило впечатление об игре «канониров» удаление Томаса Парти. Вернувшийся с Кубка Африки ганец вышел на замену на 74-й минуте игры, а на 90-й получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Monday: Knocked out of #AFCON2021 with Ghana.

Thursday: Arrives back in London midday ready to return for semi-final.

Thursday: Comes on for 16 minutes & gets sent off.



Thomas Partey... ??#ARSLIV pic.twitter.com/0200cKyxW7 — GiveMeSport (@GiveMeSport) January 20, 2022

Теперь «Ливерпуль» в финале Кубка лиги, который пройдет 27 февраля на «Уэмбли», сыграет с «Челси». В последний раз красные выходили в финал турнира в первый сезон Юргена Клоппа на «Энфилде» (2015/16), а выигрывали этот трофей и вовсе 10 лет назад. Учитывая, что чемпионская гонка в АПЛ де-факто завершена, «Ливерпулю» есть что доказывать в третьем по значимости английском турнире.