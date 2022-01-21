Жота приговорил «Арсенал». Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
В период, когда из-за волны положительных ковид-тестов выбор состава на каждый следующий матч превращается в лотерею, главный тренер «Арсенала» Микель Артета мог рассчитывать почти на всех лучших (не считая, конечно, уехавших на Кубок Африки) и не стал беречь никого из лидеров. А вот Юрген Клопп удивил как минимум одним своим решением. Отыгравший неделю назад на «Энфилде» первый матч Алиссон остался на скамейке запасных — его место занял Куивин Келлехер.
«Арсенал» начал давить с первых секунд. Давление привело к опасному штрафному на 5-й минуте игры — Александр Ляказетт аккуратно перебросил «стенку», но угодил в перекладину. Но было очевидно, что постоянно играть с такой страстью и в таком ураганном темпе хозяева не смогут. И как только «канониры» чуть выдохлись, «Ливерпуль» забил.
На 20-й минуте матча Диогу Жота на дриблинге сместился с левого фланга в центр и пробил в противоход Аарону Рамсдэйлу. Вратарь «канониров» не успел среагировать на медленно и точно катящийся мяч. Голевую передачу, к слову, записал на свой счет Трент Александр-Арнольд.
Больше ничего вразумительного в атаке до перерыва команды создать не смогли. Создавалось ощущение, что «Арсенал» не может, а «Ливерпуль» — не хочет. Зато второй тайм хозяева начали очередным голевым моментом Ляказетта. Приняв мяч после заброса в штрафную, французский форвард мощно пробил выше ворот.
А уже в ответной атаке красные могли увеличить преимущество, но 17-летний Кайди Гордон с линии вратарской пробил выше ворот. На 59-й минуте встречи Трент мог сделать вторую результативную передачу, но мяч после удара вышедшего на замену Ибраима Конате угодил в штангу.
Игра раскрылась, но опасных атак было больше у гостей. «Арсенал» не мог довести свое наступление до удара по воротам — не хватало последней передачи. «Ливерпулю» же не везло в завершении атак. Но в итоге связка Трента и Жоты соорудила и второй гол команды в матче. Англичанин точной диагональю вывел португальца один на один с Расмдэйлом, а форвард перекинул мяч через вратаря. ВАР немного напряг болельщиков «Ливерпуля», но в итоге видеоассистенты подтвердили, что Жота был в правильном положении в момент передачи. Для 25-летнего нападающего этот гол стал четвертым в двух матчах на «Эмирейтс». Больше на этой арене не забивал ни один игрок «Ливерпуля».
Второй гол окончательно убил волю хозяев к победе. Совсем омрачило впечатление об игре «канониров» удаление Томаса Парти. Вернувшийся с Кубка Африки ганец вышел на замену на 74-й минуте игры, а на 90-й получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Теперь «Ливерпуль» в финале Кубка лиги, который пройдет 27 февраля на «Уэмбли», сыграет с «Челси». В последний раз красные выходили в финал турнира в первый сезон Юргена Клоппа на «Энфилде» (2015/16), а выигрывали этот трофей и вовсе 10 лет назад. Учитывая, что чемпионская гонка в АПЛ де-факто завершена, «Ливерпулю» есть что доказывать в третьем по значимости английском турнире.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|22
|18
|2
|2
|54-13
|56
|
2
|Ливерпуль
|21
|13
|6
|2
|55-18
|45
|
3
|Челси
|23
|12
|8
|3
|46-18
|44
|
4
|Вест Хэм
|22
|11
|4
|7
|41-30
|37
|
5
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|26-22
|36
|
6
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
7
|МЮ
|21
|10
|5
|6
|35-30
|35
|
8
|Вулверхэмптон
|20
|9
|4
|7
|17-15
|31
|
9
|Брайтон
|21
|6
|11
|4
|22-22
|29
|
10
|Лестер
|19
|7
|4
|8
|33-36
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|21
|5
|9
|7
|25-33
|24
|
13
|Астон Вилла
|20
|7
|2
|11
|27-32
|23
|
14
|Брентфорд
|22
|6
|5
|11
|25-36
|23
|
15
|Лидс
|20
|5
|7
|8
|24-39
|22
|
16
|Эвертон
|19
|5
|4
|10
|24-34
|19
|
17
|Уотфорд
|19
|4
|2
|13
|23-37
|14
|
18
|Норвич
|21
|3
|4
|14
|10-45
|13
|
19
|Ньюкасл
|20
|1
|9
|10
|20-43
|12
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|18.01
|23:00
|
Брайтон – Челси
|1 : 1
|8.02
|22:45
|
Вест Хэм – Уотфорд
|- : -
|8.02
|22:45
|
Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|8.02
|23:00
|
Бернли – МЮ
|- : -
|9.02
|22:45
|
Норвич – Кр. Пэлас
|- : -
|9.02
|22:45
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|9.02
|22:45
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|9.02
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|- : -
|10.02
|22:45
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|10.02
|22:45
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4