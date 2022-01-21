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Жота приговорил «Арсенал». Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги

«Ливерпуль» переиграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка лиги, Диогу Жота оформил дубль
Леонид Александров
Корреспондент
20 января. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:2.
Фото Reuters
Нападающий — главная головная боль «канониров».
Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
20 янв, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
0:2
Ливерпуль
Голы
Диогу Жота, 19 (0:1), Диогу Жота, 77 (0:2)
Арсенал
Рамсдейл Тирни Уайт Габриэл Магальяйнс Томиясу Сака Эдегор Смит-Роу (Партей, 75 ) Локонга Ляказетт (Нкетиа, 74 ) Мартинелли
Ливерпуль
Келлехер ван Дейк Робертсон Матип (Конате, 46) Александр-Арнолд Фабинью Хендерсон (Милнер, 75) Джонс Роберту Фирмину (Уильямс, 84) Диогу Жота Гордон (Минамино, 63)
Предупреждения
Ляказетт 44, Томиясу 56, Партей 87  -  Конате 63, Джонс 82, Минамино 90
Удаления
Партей 90 (вторая ж.к)
Судьи
Аткинсон

В период, когда из-за волны положительных ковид-тестов выбор состава на каждый следующий матч превращается в лотерею, главный тренер «Арсенала» Микель Артета мог рассчитывать почти на всех лучших (не считая, конечно, уехавших на Кубок Африки) и не стал беречь никого из лидеров. А вот Юрген Клопп удивил как минимум одним своим решением. Отыгравший неделю назад на «Энфилде» первый матч Алиссон остался на скамейке запасных — его место занял Куивин Келлехер.

«Арсенал» начал давить с первых секунд. Давление привело к опасному штрафному на 5-й минуте игры — Александр Ляказетт аккуратно перебросил «стенку», но угодил в перекладину. Но было очевидно, что постоянно играть с такой страстью и в таком ураганном темпе хозяева не смогут. И как только «канониры» чуть выдохлись, «Ливерпуль» забил.

На 20-й минуте матча Диогу Жота на дриблинге сместился с левого фланга в центр и пробил в противоход Аарону Рамсдэйлу. Вратарь «канониров» не успел среагировать на медленно и точно катящийся мяч. Голевую передачу, к слову, записал на свой счет Трент Александр-Арнольд.

Больше ничего вразумительного в атаке до перерыва команды создать не смогли. Создавалось ощущение, что «Арсенал» не может, а «Ливерпуль» — не хочет. Зато второй тайм хозяева начали очередным голевым моментом Ляказетта. Приняв мяч после заброса в штрафную, французский форвард мощно пробил выше ворот.

А уже в ответной атаке красные могли увеличить преимущество, но 17-летний Кайди Гордон с линии вратарской пробил выше ворот. На 59-й минуте встречи Трент мог сделать вторую результативную передачу, но мяч после удара вышедшего на замену Ибраима Конате угодил в штангу.

Игра раскрылась, но опасных атак было больше у гостей. «Арсенал» не мог довести свое наступление до удара по воротам — не хватало последней передачи. «Ливерпулю» же не везло в завершении атак. Но в итоге связка Трента и Жоты соорудила и второй гол команды в матче. Англичанин точной диагональю вывел португальца один на один с Расмдэйлом, а форвард перекинул мяч через вратаря. ВАР немного напряг болельщиков «Ливерпуля», но в итоге видеоассистенты подтвердили, что Жота был в правильном положении в момент передачи. Для 25-летнего нападающего этот гол стал четвертым в двух матчах на «Эмирейтс». Больше на этой арене не забивал ни один игрок «Ливерпуля».

Второй гол окончательно убил волю хозяев к победе. Совсем омрачило впечатление об игре «канониров» удаление Томаса Парти. Вернувшийся с Кубка Африки ганец вышел на замену на 74-й минуте игры, а на 90-й получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Теперь «Ливерпуль» в финале Кубка лиги, который пройдет 27 февраля на «Уэмбли», сыграет с «Челси». В последний раз красные выходили в финал турнира в первый сезон Юргена Клоппа на «Энфилде» (2015/16), а выигрывали этот трофей и вовсе 10 лет назад. Учитывая, что чемпионская гонка в АПЛ де-факто завершена, «Ливерпулю» есть что доказывать в третьем по значимости английском турнире.

Диогу Жота
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
6
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
7
 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 22 6 5 11 25-36 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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