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Судейский скандал в Англии. Арбитр АПЛ оскорбил «Ливерпуль» и лично Клоппа

Арбитра АПЛ Кута отстранили из-за видео с оскорблениями «Ливерпуля» и Клоппа
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Юрген Клопп и Дэвид Кут.
Фото Reuters
После слов Дэвида Кута начато расследование.

В социальных сетях медиа Empire of the Kop распространились два видео с участием арбитра АПЛ Дэвида Кута. Мужчина на нем оскорбил «Ливерпуль», досталось и бывшему тренеру красных Юргену Клоппу.

Что за видео

На первой записи Кут, вероятно, со своим другом обсуждал «Ливерпуль». Арбитр, скорее всего находясь в нетрезвом состоянии, назвал клуб «дерьмом» и прошелся по Клоппу.

«Он не только раскритиковал меня, когда я судил их матч с «Бернли» (имеется в виду игра 11 июля 2020 года. — Прим. «СЭ»), тренер обвинил меня во лжи, а потом просто набросился на меня. Мне неинтересно разговаривать с кем-то, кто чертовски высокомерен. Поэтому я делаю все возможное, чтобы не разговаривать с ним... Боже мой, немецкий мудак», — говорит на видео арбитр.

После приятель Дэвида резюмировал сказанное арбитром следующим образом: «Короче говоря, Юрген Клопп — говнюк, «Ливерпуль» — чертовы отморозки, и мы ненавидим скаузеров».

На следующем видео рефери попросил товарища не публиковать его слова в Сети и не разрушать его судейскую карьеру. Видимо, приятель Дэвида не послушался. При этом неизвестно, когда именно были записаны ролики. Есть мнение, что они появились во время локдауна из-за пандемии коронавируса.

Началось расследование

Кут был прав, когда говорил, что всплывшее видео может сломать ему карьеру. PGMOL — организация, контролирующая судейство в профессиональном английском футболе, — начала расследование. До его завершения Дэвид отстранен от работы, а организация не будет ничего комментировать.

Забавно, что приятель арбитра, который снимал «откровения» на телефон, вступился за рефери. «Он судья премьер-лиги, давайте не будем портить ему карьеру. Мы не так уж плохи», — сказал мужчина.

Не все считают арбитра однозначно виновным. Например, журналист Льюис Стил из Daily Mail написал в соцсетях, что видео может быть сгенерировано нейросетью, поэтому не стоит торопиться с выводами.

Владислав Безбородов. Хвалил себя и оскорблял Лапочкина. Безбородова отстранили от судейства до конца сезона

Как проходит карьера Кута

9 ноября Кут судил игру «Ливерпуля» с «Астон Виллой» в чемпионате Англии (2:0). Болельщики мерсисайдцев были недовольны работой арбитра: Леон Бэйли срубил Мо Салаха, убегавшего практически один на один. Эпизод тянул на красную карточку, но арбитр даже не зафиксировал нарушение правил. Ранее главный тренер красных Арне Слот также жаловался на качество судейства в АПЛ.

42-летний арбитр работает на матчах чемпионата Англии с 2018 года. В этом сезоне Кут судил шесть игр АПЛ, показав 31 желтую карточку и назначив один 11-метровый.

«Ливерпуль» возглавляет премьер-лигу с 28 очками в 11 турах — идущий на втором месте «Манчестер Сити» отстал уже на пять баллов.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 10 1 2
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