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Судья Кут, обматеривший Клоппа, точно в беде. Появилось видео, на котором он нюхает белый порошок

Артем Белинин
Корреспондент
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Дэвид Кут.
Фото Global Look Press
Карьере конец.

В Англии скандал: издание The Sun показало видео, на котором 42-летний арбитр АПЛ Дэвид Кут нюхает некий белый порошок. Теперь в отношении рефери ведется расследование — оно станет вторым. Кут уже отстранен из-за другого слитого видео, на котором он оскорбляет экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Фото Reuters

Что Кут говорил о Клоппе?

Много нехорошего. На недавно появившемся видео Кут с товарищем (оба — явно нетрезвые) крепко осуждают «Ливерпуль»: «Он не только раскритиковал меня, когда я судил их матч с «Бернли», тренер обвинил меня во лжи, а потом просто набросился на меня. Мне неинтересно разговаривать с кем-то, кто чертовски высокомерен. Поэтому я делаю все возможное, чтобы не разговаривать с ним... Боже мой, немецкий мудак», — говорит на видео арбитр.

Друг Дэвида сформулировал позицию: «Короче говоря, Юрген Клопп — говнюк, «Ливерпуль» — чертовы отморозки, и мы ненавидим скаузеров».

Фото Reuters

На втором появившемся видео Дэвид убедительно просит ничего не сливать и не рушить ему карьеру: «Чтобы было ясно: это чертово видео не должно никуда попасть». Товарищ, вероятно, не прислушался.

Более того, спустя несколько дней после скандала стало известно, что Кут оскорблял не только Клоппа. Источник The Sun 13 ноября рассказал изданию, что рефери проехался по многим — признавался, что ненавидит стадион «Эвертона», «Гудисон Парк», потому что трибуны расположены слишком близко к полю и рефери слышит все оскорбления очень отчетливо. А еще говорил, что терпеть не может домашние матчи «Борнмута» — слишком далеко ехать. Кроме того, Кут называл Эндрю Робертсона «шотландским придурком» — у него, вероятно, особая любовь к «Ливерпулю».

Юрген Клопп и&nbsp;Дэвид Кут. Судейский скандал в Англии. Арбитр АПЛ оскорбил «Ливерпуль» и лично Клоппа

PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, моментально отстранила судью на период расследования. УЕФА тоже временно забанила Дэвида во всех своих турнирах. При этом среди англичан некоторое время не было единства — многие считали, что, хотя Кут и говорил жестко, он все же не сказал ничего преступного и имеет право на собственное мнение, тем более высказанное в приватной обстановке.

Так, Гари Невилл поддержал арбитра: «Он назвал Юргена Клоппа словом на букву «м», что, безусловно, очень агрессивно. Но я не увидел в его словах ничего, что могло каким-то образом негативно влиять на его решения или навредить «Ливерпулю», — заявил Невилл в интервью The Overlap US.

Фото Reuters

И действительно — в восьми матчах «Ливерпуля», которые судил Кут, красные победили пять раз. Вероятно, свою неприязнь к Клоппу арбитр на футбольное поле не переносил. Но это уже не имеет значения — после второго «слива» карьера рефери для Дэвида, вероятно, закончится.

Кут нюхал порошок на Евро. Слитые видео — попытка помочь?

13 ноября издание The Sun показало еще одно видео — на нем Дэвид занюхивает через купюру некий порошок, который, как утверждает таблоид, напоминает кокаин. Видео якобы было снято 6 июля — на следующий день после матча Испания — Германия (2:1), на котором Кут работал видеоассистентом главного арбитра. Еще утверждается, что за несколько дней до этого Дэвид присылал другу фотографии, на которых также был виден белый порошок.

Вероятно, предполагаемая наркомания арбитра АПЛ не на шутку встревожила его друзей и руководство. The Sun приводит слова людей, которые отправили в издание эти видео — судя по всему, они переживают за Кута: «Я считаю, что ФА и руководящий орган арбитров должны убедиться в том, что спорт, который мы все любим, защищен и обслуживается правильными людьми. Я хочу сказать Дэвиду Куту, что... помощь есть».

Скриншот из видео.

В PGMOL тоже переживают — подлинность видео подтвердили, но подопечного не ругают: «Мы знаем об этих обвинениях и относимся к ним очень серьезно. Дэвид Кут остается отстраненным от работы до полного завершения расследования. Благополучие Дэвида по-прежнему имеет для нас первостепенное значение, и мы намерены постоянно оказывать ему необходимую поддержку, в которой он нуждается в течение этого периода. На данном этапе мы не можем давать дальнейшие комментарии», — заявили в организации изданию The Sun.

Если дело закончится увольнением, то Кут серьезно потеряет в деньгах. По данным английском прессы, вместе с выплатами УЕФА предполагаемый доход рефери в ближайшие годы мог составить около миллиона фунтов стерлингов — теперь это все под большим вопросом.

Футбол
Юрген Клопп
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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Лестер – Челси
 - : -
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Арсенал – Нот. Форест
 - : -
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Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Саутгемптон – Ливерпуль
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