«Баварию» выбила команда второй бундеслиги, «Барса» ждет класико, Покеттино взял первый трофей

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Германия: немецкая сказка

«Хольштайн Киль» (D-2) — «Бавария» — 2:2 (Бартельс, 37. Валь 90+5 — Гнабри, 14. Сане, 47). Пенальти — 6:5.

Любопытный факт: мюнхенцы впервые проводили официальный матч против «Хольштайна». Прежде эта команда встречалась только с молодежкой «Баварии» в третьем дивизионе чемпионата Германии, а последние четыре сезона клуб из Киля провел во второй бундеслиге и сейчас входит там в группу лидеров.

Сане бахнул вот такую красоту со штрафного ?



Но даже она не помогла. Скромный «Хольштайн» сравнял счет на 95-й минуте. Дополнительное время смотрим здесь:https://t.co/phnT5aDG0S pic.twitter.com/EVjgCZt5Lm — Матч ТВ (@MatchTV) January 13, 2021

В первый раз хозяева всколыхнули футбольный мир, выставив на посмешище оборону чемпиона и завершив первый тайм вничью. После классного штрафного Сане казалось, что сказка закончилась, однако «Хольштайн» продлил ее на полчаса, снова сравняв счет на пятой добавленной минуте! Кажется, после этого за команду из прибалтийского портового города, который славен гандболом и принимал турниры яхтсменов на двух Олимпиадах, болела вся Германия.

И не только она. Тем более что клубы низших дивизионов не заставляли «Баварию» играть в кубке 120 минут целых 12 лет. «Хольштайн» пошел дальше, дотянув до серии пенальти, где ни в чем не уступал фавориту. Развязка наступила в шестой серии, когда удар Марка Роки парировал родившийся в Аугсбурге греческий голкипер Гелиос. Так звали бога Солнца в древней мифологии, и, кажется, в этот момент вратарь осветил своим сиянием заснеженный Киль.

Решающие удары в серии пенальти ?



Вот так «Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба Второй Бундеслиги ? pic.twitter.com/cpAioz9HGC — Матч ТВ (@MatchTV) January 13, 2021

Антураж был, словно в рождественской сказке, хотя праздники уже давно закончились. Особенно для покидавших поле с понурым видом футболистов «Баварии», которая после нового года проиграла и в Менхенгладбахе, упустив преимущество в два гола (2:3). Такое иногда случается, а из кубка от младших по рангу мюнхенцы вылетели впервые с сезона-2003/04.

Испания: великолепный тер Штеген

«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:1 (Оярсабаль, 51, с пенальти — Ф.де Йонг, 39). Пенальти — 2:3.

13 — несчастливое число, хотя этот день для «Барсы» начался с хороших новостей о скором возвращении в клуб Эрика Гарсии. Талантливый защитник отказался продлевать соглашение с «Манчестер Сити», и англичане вроде бы готовы на весьма комфортных условиях отпустить его в Каталонию. Если вспомнить прогресс Араухо и Мингесы, можно констатировать, что у выбывшего из строя до марта Жерара Пике растет хорошая смена.

Да и в целом процесс смены поколений в сине-гранатовой команде идет полным ходом. Это еще нет восстанавливающегося после операции Ансу Фати, но и так нынешний состав уже сложно представить без Деста и Педри. Их прогресс, похоже, вдохновил Месси, который блестяще начал новый год. Расцвел Лео, и вместе с ним — вся команда. Она, кажется, созрела для первого трофея под началом Роналда Кумана, и не важно, что это всего лишь Суперкубок.

Вот только пробиваться в финал «Барсе» пришлось без своего капитана. Лео надеялся сыграть, однако после контрольного медосмотра в день матча не попал даже в заявку на игру. Впрочем, «Барса» без своего капитана не проиграла десятый раз подряд. Хотя ее игра была далека от идеала. Да, отдавший голевой пас в третьем матче подряд Гризманн помог де Йонгу открыть счет, но дальше все было не так радужно. Голландец пусть и невольно стал виновником 11-метрового, с которого баски сравняли счет, и смазал свою попытку в серии пенальти. Но там блистал тер Штеген, отразивший два первых удара и заставивший соперника попасть в штангу. Решающим же оказался подход к «точке» Рики Пуча, который наконец-то получил шанс от Кумана. Может теперь для полузащитника все изменится, и он, как и Месси, сыграет в финале, где в воскресенье может состояться класико с «Реалом»?

Marc-Andr? ter Stegen made SIX saves for Barcelona in regulation time, and saved 2 penalties in the shootout. pic.twitter.com/3cQanXvkY5 — ESPN FC (@ESPNFC) January 13, 2021

Франция: Неймар вернулся с победным голом

«ПСЖ» — «Марсель» — 2:1 (Икарди, 39. Неймар, 85, с пенальти — Пайет, 89).

Маурисио Покеттино наконец-то выиграл свой первый тренерский трофей. С «Эспаньолом» и «Саутгемптоном» рассчитывать на это было сложно, а с «Тоттенхэмом» аргентинец проиграл два финала — Лиги чемпионов и Кубка английской лиги. Но в Париже с его возможностями титулы гарантированы. Суперкубок «ПСЖ» завоевал в рекордный — десятый раз. И восьмой раз подряд.

Естественно, говорить о первых плодах работы Покеттино сейчас глупо, однако определенные изменения есть. Например, во втором матче подряд отличился Икарди, недоверие к которому ставили в упрек Томасу Тухелю. И, конечно, здорово вернулся залечивший травму Неймар. Бразилец только в понедельник приступил к полноценным тренировкам, вышел на замену и реализовал оказавшийся в итоге победным 11-метровый.

Pochettino after 2,001 days as Spurs manager: ...



Pochettino after 11 days as PSG manager: Wins the Trophee des Champions ? pic.twitter.com/2qU88yhQye — B/R Football (@brfootball) January 13, 2021

Англия: как «Тоттенхэму» соперника поменяли

«Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 1:1 (Кейн, 25 — Иван Кавалейру, 75).

Вообще-то изначально «Тоттенхэм» должен был в среду встретиться с «Астон Виллой». Однако в этом клубе вспышка коронавируса, из-за чего на недавний матч Кубка Англии с «Ливерпулем» вышел молодежный состав бирмингемцев. Сейчас же премьер-лига оперативно сориентировалась и назначила на 13 января встречу «шпор» с «Фулхэмом». В декабре ее также отменили в связи с заражением большого количества «дачников».

Вроде бы все прекрасно, если бы не тот факт, что решение о переносе приняли в понедельник, хотя сам вариант появился в субботу! Представьте, что началось бы, если бы такой ход сделала РПЛ. В Англии, впрочем, тоже возмущались, и главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер назвал случившееся возмутительным. Но у Жозе Моуринью нашлось, чем ответить. «У них двое суток на подготовку, а мне сказали, что мы с ними не сыграем, за два часа до матча», — заявил Особенный.

Harry Kane joins Robbie Fowler and Andy Cole in becoming the only players in Premier League history to score 25 goals with their left foot, right foot and head ??? pic.twitter.com/S6RHCFGiku — SuperSport ? (@SuperSportTV) January 13, 2021

В чем с Паркером не поспоришь, так это в том, что «шпоры» при любых раскладах готовились к игре и с прицелом на нее выбрали смешанный состав в кубковом турнире. Здесь же вышли все лучшие, и Кейн вошел в историю. Уникальность Харри заключается в том, что он стал лишь третьим после Робби Фаулера и Энди Коула футболистом, который забил в АПЛ не менее 25 голов головой и обеими ногами. Одна проблема — сохранить минимальный перевес «Тоттенхэм» не сумел. С 6 декабря, когда «шпоры» возглавили таблицу, они выиграли только один матч и выпали из лигочемпионской четверки.

Tottenham since going top of the Premier League on Dec. 6:



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Италия: «Интер» и «Юве» не обошлись малой кровью

«Фиорентина» — «Интер» — 1:2 (Куаме, 50 — Видаль, 40, с пенальти. Лукаку, 119).

«Ювентус» — «Дженоа» — 3:2 (Кулушевски, 2. Мората, 23. Рафия, 104 — Чиборра, 28. Мелегони, 74).

Еще одному миланскому дерби быть! Непримиримые соперники сыграют друг с другом в четвертьфинале, и путь туда получился непростым. Игравший накануне «Милан» превзошел «Торино» только в серии послематчевых пенальти. «Интер», если и хотел выиграть во Флоренции малой кровью, вынужден был для этого поднять со скамейки Лукаку. Бельгиец вышел вместо Лаутаро Мартинеса и забил победный мяч за минуту до окончания дополнительного времени. Фактически Антонио Конте не удалось дать полноценную передышку ряду лидеров в преддверии воскресной дуэли с «Ювентусом».

Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ? pic.twitter.com/ZzjMWtCANz — B/R Football (@brfootball) January 13, 2021

Впрочем, и «Старой синьоре» пришлось потрудиться, так как она упустила перевес в два мяча, который удалось обеспечить к середине первого тайма. Криштиану Роналду наблюдал за этим безобразием со скамейки запасных, с которой португалец поднялся только на 88-й минуте. От дополнительного времени он не спас, но все-таки команда Андреа Пирло выиграла, а победный мяч на свой счет записал тунисец Рафия, прежде отличавшийся только за второй состав «Юве».

Цифры дня

17 раз исполнял пенальти полузащитник «Реал Сосьедад» Оярсабаль и не допустил ни одной осечки.

3-й пенальти подряд не реализовал нападающий «Манчестер Сити» Стерлинг.

75 передач в матчах АПЛ сделал полузащитник «Манчестер Сити» Де Брейне и обошел по этому показателю Анри.

300 игр за «ПСЖ» провел Маркиньюс.

410 матчей провел за «Баварию» голкипер Нойер, сравнявшийся с Маттеусом.