В АПЛ все меньше англичан. В лиге введут лимит на легионеров?
Де-юре лимит на легионеров существует в английской премьер-лиге уже почти четверть века, однако по форме он совсем не похож на тот, что действует в РПЛ. Этот лимит — качественный: чтобы получить рабочую визу, новичок из-за рубежа должен провести определенное число матчей за национальную сборную своей страны, причем это число варьируется в зависимости от места в рейтинге ФИФА.
К примеру, если легионер представляет сборную топ-10, то он для получения визы должен сыграть в 30% от общего числа ее матчей за последние два года, а если сборная занимает место с 31-го по 50-е — в 70% матчей. Если игрок не вписывается в данные условия, то клуб должен доказать «особый талант» футболиста с помощью ряда критериев (игровое время в предыдущем клубе, успехи предыдущего клуба и так далее). Эта система сложна: за каждый критерий игрок может получить от 0 до 12 баллов. Расписывать систему мы не будем, но важно знать: для получения разрешения на работу в АПЛ иностранец сейчас должен набрать минимум 15 баллов в совокупности.
Как правило, у новичков-иностранцев не вызывает затруднений получение визы даже после выхода Великобритании из Евросоюза. Последнее и обеспокоило футбольную ассоциацию. На днях исполнительный директор ФА Марк Буллингем заявил, что за два последних трансферных окна английские клубы подписали в два раза больше иностранцев, чем в предыдущие сезоны. Парадоксально: после брексита клубам АПЛ стало труднее покупать футболистов из ЕС, однако обновленные правила упростили им приобретение игроков, не представляющих Европейский союз.
Лига еще и недовольна. Брексит привел к тому, что теперь даже новички из Испании или Германии должны проходить «качественный» контроль и соответствовать критериям, что влияет и на трансферную стоимость. Если раньше клубы АПЛ могли беспрепятственно взять одаренного, но малоизвестного футболиста из ЕС за пару миллионов фунтов, то сейчас в лигу приходят только уже заявившие о себе европейцы.
Недавно клубы попросили ФА сократить число пороговых баллов для получения рабочей визы с 15 до 12. Естественно, одним из инициаторов выступил «Челси», который не смог заявить бразильского новичка Андрея Сантоса из-за его несоответствия текущим критериям.
У футбольной ассоциации встречное предложение: Буллингем отметил, что визовые правила могут быть смягчены для ограниченного числа новичков-легионеров в обмен на гарантии игровых минут для англичан. Исполнительный директор организации подчеркнул, что местные футболисты появляются на поле все реже — в 25-м туре АПЛ на англичан пришлось лишь 28% от общего игрового времени, а средний показатель по сезону примерно равен 30%.
Для ФА это проблема. Если лига думает о заработке и притоке звезд, то футбольную ассоциацию интересует развитие местной молодежи. «Очень важно ограничить наплыв игроков, — продолжает Буллингем. — А приток велик: вы видите, что игровое время английских футболистов моложе 21 года сократилось примерно вдвое после брексита».
Это пока не введение лимита на легионеров наподобие того, что действует в российской премьер-лиге. Но шажок в его сторону сделан: ФА наверняка ожидала, что после выхода Великобритании из ЕС клубы АПЛ перестанут массово скупать иностранцев из-за их дороговизны и бюрократический усложнений. Однако все наоборот: АПЛ остается с отрывом богатейшей лигой планеты, и клубы не стесняются тратить баснословные суммы на новичков — за два окна текущего сезона они израсходовали больше трех миллиардов евро.
Предложение ФА — поиск компромисса. Конечно, любому клубу выгоднее заплатить 3 миллиона за многообещающего футболиста, чем 30 миллионов за него же, когда он станет звездой. Но как это будет работать? Буллингем упомянул, что смягчение визовых критериев будет ограниченным, а детали этого неясны. Непонятно и то, каким образом клубы должны взамен предоставлять английским футболистам игровые минуты. В любом случае кто-то должен отступить — либо АПЛ, либо ФА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|
3
|МЮ
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|
4
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|
5
|Ливерпуль
|25
|12
|6
|7
|47-28
|42
|
6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
7
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38-34
|39
|
8
|Брайтон
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|
9
|Брентфорд
|24
|9
|11
|4
|40-32
|38
|
10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|25
|6
|8
|11
|20-44
|26
|
15
|Лестер
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|
16
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
17
|Лидс
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|
18
|Эвертон
|26
|5
|7
|14
|19-38
|22
|
19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|
20
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
|11.03
|15:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|11.03
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|11.03
|18:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|11.03
|18:00
|
Лестер – Челси
|- : -
|11.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
|11.03
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|12.03
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|12.03
|17:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|12.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|23
|1
|4