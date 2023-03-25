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Устроил громкий скандал и разнес своих же игроков ради ухода из «Тоттенхэма». Конте ставит точку в английской карьере?

Артем Белинин
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Антонио Конте.
Фото AFP
Антонио использует тактику Криштиану Роналду.

«Тоттенхэм» должен был спокойно побеждать плетущийся на последнем месте «Саутгемптон» в матче 28-го тура АПЛ, но вместо этого выбрал триллер — в итоге «шпоры» с победы со счетом 3:1 докатились до ничьей 3:3. Причем «святые» сравняли уже в добавленное время с пенальти. А еще обогнали гостей по ударам и попаданиям в створ. Сразу же после матча Конте устроил отпевание:

«Сейчас подходящий момент для этого разговора, потому что ситуация непозволительная. Мы выигрывали 3:1, контролировали матч, но пропустили дважды... Мы не команда. Мы — 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов... Быть командой, единым целым — вот что важнее всего. Клуб платит нам огромные деньги. Игроки получают их, я их получаю — не для того чтобы потом искать оправдание. Для меня подобное недопустимо, я впервые за карьеру в такой ситуации... За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл — почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров...»

Фото AFP

Антонио не ограничился Леви — прошелся и по корпоративной культуре: «Здесь к такому привыкли. Здесь не борются ни за что серьезное. Здесь не хотят играть под давлением. Здесь идут простым путем. Такова история «Тоттенхэма».

Само собой, после одной из ярчайших казней в истории АПЛ у итальянца не осталось шансов продолжить работу — Джейми Каррагер тут же призвал расстаться с тренером в паузу на сборные, а Фабрицио Романо сообщил, что поиски нового специалиста уже ведутся. Но вряд ли Конте расстроен — кажется, на то и был расчет.

Антонио Конте (слева) и&nbsp;Иван Перишич. Конте проваливается в «Тоттенхэме», бунтуют даже игроки. Антонио грозит увольнение?

Ни для кого не секрет, что интервью Роналду не было всплеском эмоций — имел место детальнейший расчет и конкретная цель. Это прямо признавал Пирс Морган. Цели своей Криштиану добился — накануне чемпионата мира покинул «Манчестер Юнайтед» и уехал доигрывать в Саудовскую Аравию на гигантскую зарплату.

Конте использовал тот же прием. Очевидно, у него нет своего Пирса Моргана, зато есть схожая ситуация — его не любит команда, а владелец исключительно из расчета ждет лета, когда истечет контракт. Работать в таких условиях нет никакого удовольствия — так что Антонио выбрал простой вариант. На пресс-конференции сказал такое, после чего остаться в клубе было невозможно.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.
Фото AFP

Это сработало: судя по данным английских инсайдеров, часть футболистов потребовала немедленной отставки Конте. Печально? Без контекста — конечно, но если учитывать, что его хотели уволить бесплатно, а теперь придется выплачивать неустойку, обиженные игроки тренеру сейчас только на руку. Время тоже было выбрано не случайно — началась пауза на игры сборных, Антонио выдал речь и улетел в Италию долечивать желчный пузырь. Если его расчет сработает, в Англию ему даже не придется возвращаться.

Конечно, Конте не единственный топ-тренер, уволенный из «Тоттенхэма». Были уже Жозе Моуринью, Маурисио Почеттино и другие специалисты. Однако Антонио первый, кто уходит с таким шумом и фактически легализовал знаменитую шутку про бестрофейный клуб. Раньше тренеры все понимали, но, вероятно, стеснялись. Конте стесняться не стал и открыто сказал то, о чем все шутят уже много лет.

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Признание проблемы — уже почти половина от ее решения, так что можно верить, что «шпоры» встанут на путь исправления. Владельцу точно придется шевелиться — английские инсайдеры сообщают, что часть кандидатов на тренерский пост согласны с Конте и идти в клуб без малейшей перспективы на победу не хотят. А значит, если Леви и дальше хочет работать с классными специалистами, ему придется менять концепцию. Либо избавляться от клуба. Так или иначе, речь Антонио Конте после поражения от «Саутгемптона» уже легендарная — быть может, через несколько лет болельщики «шпор» отблагодарят его за честность.

Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
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1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 - : -
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 - : -
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
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3.04 22:00
Эвертон – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

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