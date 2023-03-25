Устроил громкий скандал и разнес своих же игроков ради ухода из «Тоттенхэма». Конте ставит точку в английской карьере?
«Тоттенхэм» должен был спокойно побеждать плетущийся на последнем месте «Саутгемптон» в матче 28-го тура АПЛ, но вместо этого выбрал триллер — в итоге «шпоры» с победы со счетом 3:1 докатились до ничьей 3:3. Причем «святые» сравняли уже в добавленное время с пенальти. А еще обогнали гостей по ударам и попаданиям в створ. Сразу же после матча Конте устроил отпевание:
«Сейчас подходящий момент для этого разговора, потому что ситуация непозволительная. Мы выигрывали 3:1, контролировали матч, но пропустили дважды... Мы не команда. Мы — 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов... Быть командой, единым целым — вот что важнее всего. Клуб платит нам огромные деньги. Игроки получают их, я их получаю — не для того чтобы потом искать оправдание. Для меня подобное недопустимо, я впервые за карьеру в такой ситуации... За 20 лет при этом владельце клуб ничего не выиграл — почему? Виноват только клуб или же каждый тренер, который тут работал? Я видел, какие люди возглавляли команду. Вы пытаетесь очернить тренеров...»
Антонио не ограничился Леви — прошелся и по корпоративной культуре: «Здесь к такому привыкли. Здесь не борются ни за что серьезное. Здесь не хотят играть под давлением. Здесь идут простым путем. Такова история «Тоттенхэма».
Само собой, после одной из ярчайших казней в истории АПЛ у итальянца не осталось шансов продолжить работу — Джейми Каррагер тут же призвал расстаться с тренером в паузу на сборные, а Фабрицио Романо сообщил, что поиски нового специалиста уже ведутся. Но вряд ли Конте расстроен — кажется, на то и был расчет.
Ни для кого не секрет, что интервью Роналду не было всплеском эмоций — имел место детальнейший расчет и конкретная цель. Это прямо признавал Пирс Морган. Цели своей Криштиану добился — накануне чемпионата мира покинул «Манчестер Юнайтед» и уехал доигрывать в Саудовскую Аравию на гигантскую зарплату.
Конте использовал тот же прием. Очевидно, у него нет своего Пирса Моргана, зато есть схожая ситуация — его не любит команда, а владелец исключительно из расчета ждет лета, когда истечет контракт. Работать в таких условиях нет никакого удовольствия — так что Антонио выбрал простой вариант. На пресс-конференции сказал такое, после чего остаться в клубе было невозможно.
Это сработало: судя по данным английских инсайдеров, часть футболистов потребовала немедленной отставки Конте. Печально? Без контекста — конечно, но если учитывать, что его хотели уволить бесплатно, а теперь придется выплачивать неустойку, обиженные игроки тренеру сейчас только на руку. Время тоже было выбрано не случайно — началась пауза на игры сборных, Антонио выдал речь и улетел в Италию долечивать желчный пузырь. Если его расчет сработает, в Англию ему даже не придется возвращаться.
Конечно, Конте не единственный топ-тренер, уволенный из «Тоттенхэма». Были уже Жозе Моуринью, Маурисио Почеттино и другие специалисты. Однако Антонио первый, кто уходит с таким шумом и фактически легализовал знаменитую шутку про бестрофейный клуб. Раньше тренеры все понимали, но, вероятно, стеснялись. Конте стесняться не стал и открыто сказал то, о чем все шутят уже много лет.
Признание проблемы — уже почти половина от ее решения, так что можно верить, что «шпоры» встанут на путь исправления. Владельцу точно придется шевелиться — английские инсайдеры сообщают, что часть кандидатов на тренерский пост согласны с Конте и идти в клуб без малейшей перспективы на победу не хотят. А значит, если Леви и дальше хочет работать с классными специалистами, ему придется менять концепцию. Либо избавляться от клуба. Так или иначе, речь Антонио Конте после поражения от «Саутгемптона» уже легендарная — быть может, через несколько лет болельщики «шпор» отблагодарят его за честность.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|- : -
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4