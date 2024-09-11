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«МЮ» заплатил под 100 миллионов евро за Антони, а он превратился в мем. Что пошло не так?

Антони сыграл за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2024/25 одну минуту
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Антони.
Фото Global Look Press
Похоже на самый провальный трансфер в истории АПЛ.

Эрик тен Хаг третий год пытается создать в «МЮ» зону собственного комфорта, превращая команду в подобие своего успешного «Аякса». Прямо сейчас в клубе находятся Де Лигт, Онана, Мазрауи и Мартинес, игравшие у голландца в Амстердаме. Еще есть голландцы Зиркзее и Маласия. Получается пока так себе. Специалист скорее сам мимикрирует под унылую среду «Юнайтед» постфергюсоновской эпохи.

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Выше перечислены не все действующие футболисты английского гранда, ранее пересекавшиеся с тен Хагом в «Аяксе». Кое-кто особенно выделяется. Одним из первых трансферов Эрика на «Олд Траффорд» стал бразилец Антони. Ожидалось, что вингер станет ведущим игроком атаки на много лет, но реальность оказалась совсем другой. Антони — мем. Его выходов на поле ждут только ради новых юмористических видео или шутливых постов, не более. И на самом деле несложно понять, почему так вышло.

Безусловно, огромное значение имеет цена: 95 миллионов евро. Седьмая покупка в списке самых дорогих в истории АПЛ и второе место в таком же рейтинге конкретно в «МЮ», больше отдали только за Погба. Да, рынок давно перегрет и аномально раздут. Да, Антони был хорош на отрезке пары сезонов. Да, «Аякс» до последнего сопротивлялся продаже, а тен Хаг слишком сильно хотел подписать футболиста. Но без малого 100 миллионов? Очевиднейший перебор. Даже несмотря на возраст (на момент перехода бразильцу было 22).

Антони.
Фото Global Look Press

Такой ценник давит. Конечно, все будут смотреть на его игру и думать — ну что, на кого там потратили столько денег? Чтобы соответствовать, надо выглядеть не просто хорошо, а почти идеально, особенно если речь о вингере. Не пошло сразу — шансов реабилитироваться остается крайне мало. Дебютный год Антони провел неубедительно. Не ужасно, не прямо провально — именно неубедительно: 4+2 в АПЛ, два гола в Лиге Европы, 1+1 в Кубке. Сойдет. Правда, не когда речь о стомиллионном новичке.

Вопросы имеются и к клубу. Тот же Грилиш, за которого «Сити» заплатил еще больше, тоже не сиял в первом сезоне. Зато потом выдал превосходный год и принес огромную пользу, хоть так и не прибавил в результативности. Просто в случае с Джека надо было привыкнуть к требованиям Пепа и понять, что делать. На это нужно время. А бразилец попал в куда более сложную по обстановке систему. И систему ли вообще? Второй сезон — катастрофа. В среднем 45 минут за игру в чемпионате и плачевные 1+1. Провалище.

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И ладно бы он просто слабо играл, там же пафоса хоть отбавляй. Поведение Антони абсолютно не способствует любви болельщиков. Наоборот, глядя на его действия, появляется желание уколоть и позлорадствовать. Например, жест вингера в полуфинале последнего Кубка Англии. «МЮ» уверенно вел у «Ковентри» 3:0 и внезапно проспал камбэк. Матч укатился в серию пенальти, которую представитель Премьер-лиги все же забрал. Когда Расмус Хейлунн уложил победный, южноамериканец побежал праздновать и параллельно обратился к соперникам, приложив ладони к ушам. Что-то вроде безмолвной фразы «я вас не слышу». В адрес ребят из чемпионшипа. Смех.

Антони пытался оправдаться: «Их игрок некрасиво повел себя по отношению к нашим болельщикам, и я в порыве отреагировал на провокации, естественным образом защищая свой клуб». Возможно, для кого-то аргумент рабочий, но со стороны произошедшее смотрится комично.

Антони.
Фото Global Look Press

Или еще одна история — про личного фотографа, которого вингер таскает на все домашние матчи. Факт сам по себе неоднозначный, так подчиненный футболиста еще и весь прошлый сезон возил с собой игрушку, чтобы его работодатель отпраздновал с ней гол. Пригодилась только в 35-м туре. Говорят, фотки игрок использует для соцсетей и рекламы. С подобной статистикой второе скоро точно потеряет актуальность.

Что у нас в результате — дорогущий яркий талант, который, мягко говоря, не оправдал ожиданий и вызывающе себя ведет. Неудивительно, что нестандартная манера игры становится предметом не восхищения, а насмешек. В интернете Антони прозвали спиннером за постоянные кручения с мячом на месте. Его называют величайшим футболистом современности — само собой, это стопроцентный сарказм. Из единственного гола в предыдущем сезоне АПЛ наделали множество забавных роликов. И самое страшное — кажется, в него уже никто не верит. Прекрасный кандидат на звание самого провального трансфера в истории «МЮ» и всей Англии, к сожалению.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
8
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
10
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 МЮ 3 1 0 2 2-5 3
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
16
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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38 тур
14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
 - : -
14.09 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
14.09 22:00
Борнмут – Челси
 - : -
15.09 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
15.09 18:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 3
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Деклан Райс

Деклан Райс

Арсенал

 3 0 1
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