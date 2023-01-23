Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:00

«Писали, что я связан с мафией, плачу бандитам». Безумные слухи про российского футболиста в Британии

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Андрей Канчельскис.
Фото Getty Images
Андрей Канчельскис.
Фото Global Look Press
Андрей Канчельскис (справа).
Фото Getty Images
1/3
Сегодня Андрею Канчельскису 54 — вспоминаем истории про него.

«Кировоград, Харьков, Киев, Донецк, Манчестер, Ливерпуль, Флоренция, Глазго, Саутгемптон — вот она, моя география, изученная не за партой по учебнику, а, что называется, в естественных условиях, где каждый урок начинался на зеленом прямоугольнике поля, не таком уж большом, если смотреть на него с трибуны, но поистине бескрайнем, если окажешься в центре».

Так написал в книге «Моя география» один из лучших российских полузащитников 90-х Андрей Канчельскис. Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» и двукратный чемпион Шотландии в составе «Рейнджерс». Об этих клубах он рассказал несколько забавных историй в «Разговоре по пятницам» в 2010 году.

19 ноября 1994 года. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС отмечает гол в ворота &quot;Кристал Пэлас&quot;. Фото AFP Андрей Канчельскис: «Моя пенсия — тысяча фунтов»

— Вы ведь бывали дома у Алекса Фергюсона. Что поразило?

— Все чистенько, аккуратненько, цветочки растут, идеально подстриженный газон. И никакого забора. Это у нас пятиметровым забором от соседей ограждаются. А в Англии никто ни от кого не прячется.

— Кто вам рассказал, что Фергюсон не бутсой Дэвиду Бекхэму засадил — а кулаком?

— Ха, пусть это останется секретом. Был в раздевалке человек, который все видел. Просто надо знать Фергюсона. Он ненавидит проигрывать и, как человек эмоциональный, принимает близко к сердцу любой эпизод. Но в той ситуации Бекхэм сам был не прав. Огрызнулся, причем в адрес Фергюсона сказал такие слова, что получил по заслугам. Это было после игры с «Арсеналом».

Андрей Канчельскис (справа). Фото Getty Images
Андрей Канчельскис (справа).
Фото Getty Images

— А в ваше время Фергюсон с Марком Хьюзом сцепился.

— Да, едва до мордобоя не дошло. Второй тренер разнял. Фергюсон в перерыве мог орать, устроить такой разнос, что в ушах звенело. Но после матча в автобусе спокойно садился играть с ребятами в карты. Так и с Хьюзом получилось. Сначала чуть не подрались, а потом как ни в чем не бывало в карты резались. Для меня это было очень странно.

— В НХЛ за один перелет люди умудрялись просадить в карты десятки тысяч долларов. А в «Манчестере»?

— Ни разу не видел, чтобы там кто-то на деньги играл.

— Лучший картежник «Манчестера» ваших времен?

— Стив Брюс и Брайан Робсон. Но Фергюсон тоже силен.

Андрей Канчельскис в &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Фергюсон готов был извиниться, но я пошел на принцип...» Как Канчельскис играл в «МЮ»

— Он рассказывал вам про кейс с деньгами от вашего бывшего агента Есауленко — о котором после написал в книжке?

— Фергюсон эту тему никогда не поднимал. Я — тоже. В Англии история, разумеется, наделала много шума. В те годы вокруг моего перехода из «Манчестера» в «Эвертон» было столько разговоров! Писали, что я связан с мафией, плачу деньги бандитам, проиграл почти все состояние в казино... Ни слова правды! После моего отъезда в Италию газетчики угомонились. Но стоило приехать в Шотландию, все началось по новой. Мне понравилось, как в тот момент повел себя президент «Рейнджерс» Дэвид Мюррей. Собрал журналистов, объяснил, что к Канчельскису эти сплетни никакого отношения не имеют. И вопрос был закрыт.

— Кто-нибудь в «Манчестере» мог в курении сравниться с Виктором Грачевым из «Шахтера»?

— Сигары себе позволяли, но так, как Витя, не курил никто. Вот аргентинец Каниджа в «Рейнджерс» действительно дымил как пароход. Он мог прямо перед игрой зайти в туалет, достать «бычок» и сделать три-четыре затяжки. А Пол Гаскойн иногда в перерыве матча шел в подсобку, выпивал пятьдесят грамм виски. Говорил, для куража. И дальше играл.

Андрей Канчельскис. Фото Global Look Press
Андрей Канчельскис.
Фото Global Look Press

— Это в «Рейнджерс»?

— Да. Гаскойна там я не застал, но в клубе о его проделках ходили легенды. В одной команде с ним оказался лишь раз — на прощальном матче защитника «Арсенала» Ли Диксона. Помню, за пару часов до отъезда на стадион Газза предложил: «Пойдем по пивку». Но у меня в голове не укладывается, как можно играть после пива. А ему — нормально. В «Рейнджерс» Гаскойн постоянно чудил. Ребята рассказывали, что однажды нападающему Дюрану засунул под водительское сиденье селедку. Он весь автомобиль перевернул, пока нашел, откуда идет вонь. А у другого игрока Гаскойн как-то стащил костюм.

Андрей Канчельскис. Канчельскис: «Бекхэм написал, что мой уход из «МЮ» открыл ему дорогу». Интервью с одним из лучших футболистов 90-х

— Зачем?

— Его после тренировки пригласили на телевидение. У Гаскойна с собой костюма не было, так он быстренько чужой натянул и слинял. А тот игрок на поле подзадержался. Когда в раздевалку вернулся, увидел, что вещей нет. Пришлось домой пилить в трусах и гетрах. Кстати, со мной в «Рейнджерс» похожая история случилась.

— Тоже остались без брюк?

— Брюки, к счастью, не взяли. А вот носки — исчезли. Так и не понял — то ли понадобились кому-то, то ли просто кто-то пошутил. На следующее утро я купил в магазине двадцать пять пар носков. И вывалил их на середину раздевалки со словами: «Кому не хватает — дарю. А мои больше не берите...»

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
1
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холанн замахнулся на рекорд Ширера, «Реал» не отпускает «Барсу» в отрыв, «Юве» выдал огненный матч после скандала

Артете дали поработать! Три года он строил свой «Арсенал» — и вот результат
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
4
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
16
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
17
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
18
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
19
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
20
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 0 : 0
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 3 : 0
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 3 : 2
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости