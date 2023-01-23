«Писали, что я связан с мафией, плачу бандитам». Безумные слухи про российского футболиста в Британии
«Кировоград, Харьков, Киев, Донецк, Манчестер, Ливерпуль, Флоренция, Глазго, Саутгемптон — вот она, моя география, изученная не за партой по учебнику, а, что называется, в естественных условиях, где каждый урок начинался на зеленом прямоугольнике поля, не таком уж большом, если смотреть на него с трибуны, но поистине бескрайнем, если окажешься в центре».
Так написал в книге «Моя география» один из лучших российских полузащитников 90-х Андрей Канчельскис. Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» и двукратный чемпион Шотландии в составе «Рейнджерс». Об этих клубах он рассказал несколько забавных историй в «Разговоре по пятницам» в 2010 году.
— Вы ведь бывали дома у Алекса Фергюсона. Что поразило?
— Все чистенько, аккуратненько, цветочки растут, идеально подстриженный газон. И никакого забора. Это у нас пятиметровым забором от соседей ограждаются. А в Англии никто ни от кого не прячется.
— Кто вам рассказал, что Фергюсон не бутсой Дэвиду Бекхэму засадил — а кулаком?
— Ха, пусть это останется секретом. Был в раздевалке человек, который все видел. Просто надо знать Фергюсона. Он ненавидит проигрывать и, как человек эмоциональный, принимает близко к сердцу любой эпизод. Но в той ситуации Бекхэм сам был не прав. Огрызнулся, причем в адрес Фергюсона сказал такие слова, что получил по заслугам. Это было после игры с «Арсеналом».
— А в ваше время Фергюсон с Марком Хьюзом сцепился.
— Да, едва до мордобоя не дошло. Второй тренер разнял. Фергюсон в перерыве мог орать, устроить такой разнос, что в ушах звенело. Но после матча в автобусе спокойно садился играть с ребятами в карты. Так и с Хьюзом получилось. Сначала чуть не подрались, а потом как ни в чем не бывало в карты резались. Для меня это было очень странно.
— В НХЛ за один перелет люди умудрялись просадить в карты десятки тысяч долларов. А в «Манчестере»?
— Ни разу не видел, чтобы там кто-то на деньги играл.
— Лучший картежник «Манчестера» ваших времен?
— Стив Брюс и Брайан Робсон. Но Фергюсон тоже силен.
— Он рассказывал вам про кейс с деньгами от вашего бывшего агента Есауленко — о котором после написал в книжке?
— Фергюсон эту тему никогда не поднимал. Я — тоже. В Англии история, разумеется, наделала много шума. В те годы вокруг моего перехода из «Манчестера» в «Эвертон» было столько разговоров! Писали, что я связан с мафией, плачу деньги бандитам, проиграл почти все состояние в казино... Ни слова правды! После моего отъезда в Италию газетчики угомонились. Но стоило приехать в Шотландию, все началось по новой. Мне понравилось, как в тот момент повел себя президент «Рейнджерс» Дэвид Мюррей. Собрал журналистов, объяснил, что к Канчельскису эти сплетни никакого отношения не имеют. И вопрос был закрыт.
— Кто-нибудь в «Манчестере» мог в курении сравниться с Виктором Грачевым из «Шахтера»?
— Сигары себе позволяли, но так, как Витя, не курил никто. Вот аргентинец Каниджа в «Рейнджерс» действительно дымил как пароход. Он мог прямо перед игрой зайти в туалет, достать «бычок» и сделать три-четыре затяжки. А Пол Гаскойн иногда в перерыве матча шел в подсобку, выпивал пятьдесят грамм виски. Говорил, для куража. И дальше играл.
— Это в «Рейнджерс»?
— Да. Гаскойна там я не застал, но в клубе о его проделках ходили легенды. В одной команде с ним оказался лишь раз — на прощальном матче защитника «Арсенала» Ли Диксона. Помню, за пару часов до отъезда на стадион Газза предложил: «Пойдем по пивку». Но у меня в голове не укладывается, как можно играть после пива. А ему — нормально. В «Рейнджерс» Гаскойн постоянно чудил. Ребята рассказывали, что однажды нападающему Дюрану засунул под водительское сиденье селедку. Он весь автомобиль перевернул, пока нашел, откуда идет вонь. А у другого игрока Гаскойн как-то стащил костюм.
— Зачем?
— Его после тренировки пригласили на телевидение. У Гаскойна с собой костюма не было, так он быстренько чужой натянул и слинял. А тот игрок на поле подзадержался. Когда в раздевалку вернулся, увидел, что вещей нет. Пришлось домой пилить в трусах и гетрах. Кстати, со мной в «Рейнджерс» похожая история случилась.
— Тоже остались без брюк?
— Брюки, к счастью, не взяли. А вот носки — исчезли. Так и не понял — то ли понадобились кому-то, то ли просто кто-то пошутил. На следующее утро я купил в магазине двадцать пять пар носков. И вывалил их на середину раздевалки со словами: «Кому не хватает — дарю. А мои больше не берите...»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|
2
|Ман. Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|
3
|МЮ
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|
4
|Ньюкасл
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|
5
|Тоттенхэм
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|
8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|
9
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|
10
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|
11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|
15
|Вест Хэм
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|
16
|Лидс
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
17
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|
18
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|
19
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|
20
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|21.01
|15:30
|
Ливерпуль – Челси
|0 : 0
|21.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|1 : 1
|21.01
|18:00
|
Лестер – Брайтон
|2 : 2
|21.01
|18:00
|
Саутгемптон – Астон Вилла
|0 : 1
|21.01
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|2 : 0
|21.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|0 : 0
|22.01
|17:00
|
Лидс – Брентфорд
|0 : 0
|22.01
|17:00
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|3 : 0
|22.01
|19:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 2
|23.01
|23:00
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|18
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2