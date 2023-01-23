«Писали, что я связан с мафией, плачу бандитам». Безумные слухи про российского футболиста в Британии

Сегодня Андрею Канчельскису 54 — вспоминаем истории про него.

«Кировоград, Харьков, Киев, Донецк, Манчестер, Ливерпуль, Флоренция, Глазго, Саутгемптон — вот она, моя география, изученная не за партой по учебнику, а, что называется, в естественных условиях, где каждый урок начинался на зеленом прямоугольнике поля, не таком уж большом, если смотреть на него с трибуны, но поистине бескрайнем, если окажешься в центре».

Так написал в книге «Моя география» один из лучших российских полузащитников 90-х Андрей Канчельскис. Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» и двукратный чемпион Шотландии в составе «Рейнджерс». Об этих клубах он рассказал несколько забавных историй в «Разговоре по пятницам» в 2010 году.

— Вы ведь бывали дома у Алекса Фергюсона. Что поразило?

— Все чистенько, аккуратненько, цветочки растут, идеально подстриженный газон. И никакого забора. Это у нас пятиметровым забором от соседей ограждаются. А в Англии никто ни от кого не прячется.

— Кто вам рассказал, что Фергюсон не бутсой Дэвиду Бекхэму засадил — а кулаком?

— Ха, пусть это останется секретом. Был в раздевалке человек, который все видел. Просто надо знать Фергюсона. Он ненавидит проигрывать и, как человек эмоциональный, принимает близко к сердцу любой эпизод. Но в той ситуации Бекхэм сам был не прав. Огрызнулся, причем в адрес Фергюсона сказал такие слова, что получил по заслугам. Это было после игры с «Арсеналом».

Андрей Канчельскис (справа). Фото Getty Images

— А в ваше время Фергюсон с Марком Хьюзом сцепился.

— Да, едва до мордобоя не дошло. Второй тренер разнял. Фергюсон в перерыве мог орать, устроить такой разнос, что в ушах звенело. Но после матча в автобусе спокойно садился играть с ребятами в карты. Так и с Хьюзом получилось. Сначала чуть не подрались, а потом как ни в чем не бывало в карты резались. Для меня это было очень странно.

— В НХЛ за один перелет люди умудрялись просадить в карты десятки тысяч долларов. А в «Манчестере»?

— Ни разу не видел, чтобы там кто-то на деньги играл.

— Лучший картежник «Манчестера» ваших времен?

— Стив Брюс и Брайан Робсон. Но Фергюсон тоже силен.

— Он рассказывал вам про кейс с деньгами от вашего бывшего агента Есауленко — о котором после написал в книжке?

— Фергюсон эту тему никогда не поднимал. Я — тоже. В Англии история, разумеется, наделала много шума. В те годы вокруг моего перехода из «Манчестера» в «Эвертон» было столько разговоров! Писали, что я связан с мафией, плачу деньги бандитам, проиграл почти все состояние в казино... Ни слова правды! После моего отъезда в Италию газетчики угомонились. Но стоило приехать в Шотландию, все началось по новой. Мне понравилось, как в тот момент повел себя президент «Рейнджерс» Дэвид Мюррей. Собрал журналистов, объяснил, что к Канчельскису эти сплетни никакого отношения не имеют. И вопрос был закрыт.

— Кто-нибудь в «Манчестере» мог в курении сравниться с Виктором Грачевым из «Шахтера»?

— Сигары себе позволяли, но так, как Витя, не курил никто. Вот аргентинец Каниджа в «Рейнджерс» действительно дымил как пароход. Он мог прямо перед игрой зайти в туалет, достать «бычок» и сделать три-четыре затяжки. А Пол Гаскойн иногда в перерыве матча шел в подсобку, выпивал пятьдесят грамм виски. Говорил, для куража. И дальше играл.

Андрей Канчельскис. Фото Global Look Press

— Это в «Рейнджерс»?

— Да. Гаскойна там я не застал, но в клубе о его проделках ходили легенды. В одной команде с ним оказался лишь раз — на прощальном матче защитника «Арсенала» Ли Диксона. Помню, за пару часов до отъезда на стадион Газза предложил: «Пойдем по пивку». Но у меня в голове не укладывается, как можно играть после пива. А ему — нормально. В «Рейнджерс» Гаскойн постоянно чудил. Ребята рассказывали, что однажды нападающему Дюрану засунул под водительское сиденье селедку. Он весь автомобиль перевернул, пока нашел, откуда идет вонь. А у другого игрока Гаскойн как-то стащил костюм.

— Зачем?

— Его после тренировки пригласили на телевидение. У Гаскойна с собой костюма не было, так он быстренько чужой натянул и слинял. А тот игрок на поле подзадержался. Когда в раздевалку вернулся, увидел, что вещей нет. Пришлось домой пилить в трусах и гетрах. Кстати, со мной в «Рейнджерс» похожая история случилась.

— Тоже остались без брюк?

— Брюки, к счастью, не взяли. А вот носки — исчезли. Так и не понял — то ли понадобились кому-то, то ли просто кто-то пошутил. На следующее утро я купил в магазине двадцать пять пар носков. И вывалил их на середину раздевалки со словами: «Кому не хватает — дарю. А мои больше не берите...»