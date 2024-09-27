16-летний вундеркинд «МЮ» из Дагестана покоряет Англию: оформил хет-трик и две голевые в матче с «Ливерпулем»!

В Манчестере растет новый Руни.

16-летний Амир Ибрагимов ярко начал сезон в молодежной команде «Манчестер Юнайтед». Он стал главной звездой матча Кубка АПЛ с «Ливерпулем» U-17.

Его команда уступала со счетом 0:2, но затем юный уроженец Дагестана перевернул ход игры. Мало того что сам отправил в ворота соперников три мяча, так еще и отдал две голевые передачи. Таким образом, футболист поучаствовал во всех голах своей команды, которая в итоге победила со счетом 5:2.

Так ярко Амир в новом сезоне себя еще не проявлял. Впрочем, и матчей за «Манчестер Юнайтед» провел пока не так много. Полузащитник сыграл в четырех встречах, отметившись голом в ворота «Ньюкасла» в чемпионате АПЛ (U-18) 14 сентября. Его команда выиграла — 5:1. Также на счету Ибрагимова две результативные передачи в игре с «Мидлсбро» (4:0).

Чем Ибрагимов подкупил «МЮ»

Амир — уроженец Буйнакска и имеет российский паспорт. Но в 2019 году его семья переехала в Англию, а мальчик поступил в академию «Шеффилд Юнайтед». Вскоре он присоединился к «Манчестер Юнайтед» и выступал так успешно, что был капитаном в командах до 14, 15 и 16 лет.

В 2022 году он подписал с манкунианцами первый «студенческий» контракт и сразу же заставил говорить о себе английскую прессу. Играя за команду U-15 против сверстников из «Тоттенхэма», он отказался бить пенальти, катнув мяч вратарю. Ибрагимов тогда посчитал, что 11-метровый назначили несправедливо.

Довольны футболистом не только журналисты, но и тренеры. Как отмечают специалисты, комплекцией и техникой Амир очень похож на Серхио Агуэро или молодого Уэйна Руни. Ибрагимов действует на левом фланге, но любит смещаться в центр. Он не привязан к позиции и играет как под нападающим, так и на флангах.

А самое главное — он очень трудолюбив. Весной полузащитник проводил матчи за «МЮ» U-21, а иногда и вовсе играл по два матча за день. Например, утром 21 января 2023-го забил победный гол «Ливерпулю» U-16 (1:0), а днем также успешно выступил против мерсисайдцев более старшего возраста — до 18 лет (1:0).

Поэтому совсем не удивительно, что летом он подписал полноценное соглашение с «МЮ» до 2025 года. Тем более, по информации английских СМИ, к нему уже сейчас есть большой интерес в Европе.

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Пока играет за Англию

Несмотря на то что Ибрагимов родился в России, он выступает за молодежную сборную Англии. В феврале 2023 года Амир дебютировал в составе команды U-15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2).

Но российским болельщикам расстраиваться по этому поводу рано. Согласно регламенту, футболист еще может поменять спортивное гражданство, даже сыграв за юношеские и молодежные сборные. Пока же выбор Амира вполне понятен.

За академию «МЮ», к слову, выступает и брат Амира — 14-летний Газик, который также подает большие надежды.