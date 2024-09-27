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16-летний вундеркинд «МЮ» из Дагестана покоряет Англию: оформил хет-трик и две голевые в матче с «Ливерпулем»!

16-летний нападающий «МЮ» Ибрагимов сделал хет-трик в матче с «Ливерпулем»
Екатерина Зобова
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов
Амир Ибрагимов.
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
В Манчестере растет новый Руни.

16-летний Амир Ибрагимов ярко начал сезон в молодежной команде «Манчестер Юнайтед». Он стал главной звездой матча Кубка АПЛ с «Ливерпулем» U-17.

Его команда уступала со счетом 0:2, но затем юный уроженец Дагестана перевернул ход игры. Мало того что сам отправил в ворота соперников три мяча, так еще и отдал две голевые передачи. Таким образом, футболист поучаствовал во всех голах своей команды, которая в итоге победила со счетом 5:2.

Так ярко Амир в новом сезоне себя еще не проявлял. Впрочем, и матчей за «Манчестер Юнайтед» провел пока не так много. Полузащитник сыграл в четырех встречах, отметившись голом в ворота «Ньюкасла» в чемпионате АПЛ (U-18) 14 сентября. Его команда выиграла — 5:1. Также на счету Ибрагимова две результативные передачи в игре с «Мидлсбро» (4:0).

Чем Ибрагимов подкупил «МЮ»

Амир — уроженец Буйнакска и имеет российский паспорт. Но в 2019 году его семья переехала в Англию, а мальчик поступил в академию «Шеффилд Юнайтед». Вскоре он присоединился к «Манчестер Юнайтед» и выступал так успешно, что был капитаном в командах до 14, 15 и 16 лет.

В 2022 году он подписал с манкунианцами первый «студенческий» контракт и сразу же заставил говорить о себе английскую прессу. Играя за команду U-15 против сверстников из «Тоттенхэма», он отказался бить пенальти, катнув мяч вратарю. Ибрагимов тогда посчитал, что 11-метровый назначили несправедливо.

Довольны футболистом не только журналисты, но и тренеры. Как отмечают специалисты, комплекцией и техникой Амир очень похож на Серхио Агуэро или молодого Уэйна Руни. Ибрагимов действует на левом фланге, но любит смещаться в центр. Он не привязан к позиции и играет как под нападающим, так и на флангах.

Амир Ибрагимов. Дагестанский вундеркинд в «МЮ»! 16-летний Амир Ибрагимов подписал контракт с «дьяволами»

А самое главное — он очень трудолюбив. Весной полузащитник проводил матчи за «МЮ» U-21, а иногда и вовсе играл по два матча за день. Например, утром 21 января 2023-го забил победный гол «Ливерпулю» U-16 (1:0), а днем также успешно выступил против мерсисайдцев более старшего возраста — до 18 лет (1:0).

Поэтому совсем не удивительно, что летом он подписал полноценное соглашение с «МЮ» до 2025 года. Тем более, по информации английских СМИ, к нему уже сейчас есть большой интерес в Европе.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов
Фото Getty Images

Пока играет за Англию

Несмотря на то что Ибрагимов родился в России, он выступает за молодежную сборную Англии. В феврале 2023 года Амир дебютировал в составе команды U-15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2).

Но российским болельщикам расстраиваться по этому поводу рано. Согласно регламенту, футболист еще может поменять спортивное гражданство, даже сыграв за юношеские и молодежные сборные. Пока же выбор Амира вполне понятен.

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За академию «МЮ», к слову, выступает и брат Амира — 14-летний Газик, который также подает большие надежды.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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28.09 14:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
28.09 17:00
Арсенал – Лестер
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28.09 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
28.09 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
 - : -
28.09 19:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
29.09 16:00
Ипсвич – Астон Вилла
 - : -
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МЮ – Тоттенхэм
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30.09 22:00
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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 10
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 3 1 0
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