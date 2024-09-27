16-летний вундеркинд «МЮ» из Дагестана покоряет Англию: оформил хет-трик и две голевые в матче с «Ливерпулем»!
16-летний Амир Ибрагимов ярко начал сезон в молодежной команде «Манчестер Юнайтед». Он стал главной звездой матча Кубка АПЛ с «Ливерпулем» U-17.
Его команда уступала со счетом 0:2, но затем юный уроженец Дагестана перевернул ход игры. Мало того что сам отправил в ворота соперников три мяча, так еще и отдал две голевые передачи. Таким образом, футболист поучаствовал во всех голах своей команды, которая в итоге победила со счетом 5:2.
Так ярко Амир в новом сезоне себя еще не проявлял. Впрочем, и матчей за «Манчестер Юнайтед» провел пока не так много. Полузащитник сыграл в четырех встречах, отметившись голом в ворота «Ньюкасла» в чемпионате АПЛ (U-18) 14 сентября. Его команда выиграла — 5:1. Также на счету Ибрагимова две результативные передачи в игре с «Мидлсбро» (4:0).
Чем Ибрагимов подкупил «МЮ»
Амир — уроженец Буйнакска и имеет российский паспорт. Но в 2019 году его семья переехала в Англию, а мальчик поступил в академию «Шеффилд Юнайтед». Вскоре он присоединился к «Манчестер Юнайтед» и выступал так успешно, что был капитаном в командах до 14, 15 и 16 лет.
В 2022 году он подписал с манкунианцами первый «студенческий» контракт и сразу же заставил говорить о себе английскую прессу. Играя за команду U-15 против сверстников из «Тоттенхэма», он отказался бить пенальти, катнув мяч вратарю. Ибрагимов тогда посчитал, что 11-метровый назначили несправедливо.
Довольны футболистом не только журналисты, но и тренеры. Как отмечают специалисты, комплекцией и техникой Амир очень похож на Серхио Агуэро или молодого Уэйна Руни. Ибрагимов действует на левом фланге, но любит смещаться в центр. Он не привязан к позиции и играет как под нападающим, так и на флангах.
А самое главное — он очень трудолюбив. Весной полузащитник проводил матчи за «МЮ» U-21, а иногда и вовсе играл по два матча за день. Например, утром 21 января 2023-го забил победный гол «Ливерпулю» U-16 (1:0), а днем также успешно выступил против мерсисайдцев более старшего возраста — до 18 лет (1:0).
Поэтому совсем не удивительно, что летом он подписал полноценное соглашение с «МЮ» до 2025 года. Тем более, по информации английских СМИ, к нему уже сейчас есть большой интерес в Европе.
Пока играет за Англию
Несмотря на то что Ибрагимов родился в России, он выступает за молодежную сборную Англии. В феврале 2023 года Амир дебютировал в составе команды U-15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2).
Но российским болельщикам расстраиваться по этому поводу рано. Согласно регламенту, футболист еще может поменять спортивное гражданство, даже сыграв за юношеские и молодежные сборные. Пока же выбор Амира вполне понятен.
За академию «МЮ», к слову, выступает и брат Амира — 14-летний Газик, который также подает большие надежды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
4
|Арсенал
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
6
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
7
|Брайтон
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|
8
|Нот. Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
17
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|0