Футбол
Англия
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:30

Вратарь «Тоттенхэма» завершил карьеру в 27 — чтобы стать фотографом и режиссером! Его мечта — снять фильм

Вратарь «Тоттенхэма» Уайтмен завершил карьеру в 27 лет и стал фотографом
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Алфи Уайтмен.
Фото соцсети
Невероятная история Алфи Уайтмена.

Когда футболисты рано завершают карьеру, это обычно связано со здоровьем: измученные болезненными повреждениями и длительными восстановлениями, игроки не выдерживают и уходят из спорта.

Но есть и другие случаи: футболисты, увязшие в глухом запасе, решают в корне изменить вид деятельности. Так произошло с Алфи Уайтменом — осенью 27-летний вратарь «Тоттенхэма» неожиданно объявил о завершении карьеры. Случай нетривиальный: действующий победитель Лиги Европы решил заняться фотографией и съемкой кино.

«Я всегда чувствовал себя не таким, как все»

Уайтмен — воспитанник «Тоттенхэма». Пришел в академию в 10 лет, в 16 окончил школу и осознал, что есть шанс построить профессиональную карьеру. Хотя она его никогда не вдохновляла.

— Садишься в минивэн, едешь на тренировку, возвращаешься домой и играешь в видеоигры. Я довольно рано осознал, что не получаю от всего этого удовольствия, — признавался Алфи. - Стереотип о футболистах в целом довольно верен. Это культ гольфа и сумок для туалетных принадлежностей. Я был таким же: хотел дорогую сумку, водил дорогую машину. Вы все просто становитесь отражением друг друга. Вы — продукт своей среды. Таков футбол в этой стране, настолько он оторван от всего остального. Вы идете на тренировку, а потом возвращаетесь домой — и на этом все! В любом случае карьера очень коротка — и я понимал, что не хочу здесь оставаться. Хотел получить новый опыт, узнавать о том, что меня действительно вдохновляет.

Неудивительно, что в раздевалке к вратарю относились соответственно — стать своим не получалось.

— Я всегда чувствовал себя немного не таким, как все, — рассказывал игрок. — Мои товарищи по команде, с которыми я хорошо ладил, называли меня «хиппи». Когда мне было 18, я встретил свою бывшую девушку — она работала моделью. А ее лучшая подруга была режиссером! И эта профессия открыла мне глаза на то, чем я могу заняться в жизни.

В то время Уайтмен выступал за молодежную команду «шпор». Но в основной состав пробиться не получалось. За все время в клубе вратарь провел лишь одну игру на топ-уровне: в 2020-м Жозе Моуринью выпустил голкипера в концовке матча с «Лудогорцем». Восемь минут в Лиге Европы стали единственным серьезным игровым достижением в карьере Уайтмена.

Фото соцсети

В 2021 году Алфи ушел в аренду в шведский «Дегерфорс» — и увлекся фотографией.

— Я многому там научился, — уверял футболист. — Оказался в новой обстановке, увидел другую природу вокруг и проводил много времени в одиночестве. Назвал бы то время периодом самоанализа. Сейчас я смотрю на свои фотоработы в тот момент и чувствую какую-то потерянность, разрыв...

В 2023-м Алфи вернулся в «Тоттенхэм». И опять сел в глубокий запас. Неудивительно, что все свободное от тренировок время англичанин посвящал поиску себя. Причем в разных сферах. Так, в 2024 году Уайтмен объявил о дебюте на лондонской радиостанции, где он работал диджеем и вел программу. «Я в прямом эфире на NTS до 20.00!» — делился игрок в соцсетях.

Когда в эфире звучали его треки, это добавляло особенных эмоций — Алфи всегда к этому стремился.

— Раньше я записывал миксы и создавал плейлисты на своем ноутбуке, а после отправлял их друзьям. Но теперь сыграл в прямом эфире! И невероятно благодарен за эту возможность.

Деле Алли.Домогательства, депрессия, лечение от зависимости и слухи о медиалиге. Что происходит с карьерой Алли?

Все это время Уайтмен пытался совмещать свои увлечения с профессиональной карьерой, но теперь, наконец, сделал выбор. По окончании сезона-2024/25 он отпраздновал победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы, отправился на просмотр в дивизионы ниже и, проанализировав все предложения, объявил об уходе из футбола. Чтобы погрузиться в мир кинорежиссуры.

Алфи недолго помогал подруге закончить работу над документальным фильмом, а после этого вместе с товарищем взялся за другой кинопроект: «Там не было бюджета, я просто весь день носился с камерой, отнес ее редактору, сделал материал и опубликовал его». В итоге фильм получил пять звезд от David Reviews.

Благодаря этому Уайтмен подписал контракт с продюсерской компанией Somesuch — студия сняла дебютный полнометражный фильм Харриса Дикинсона, а также картину Анила Карии «Долгое прощание», получившую «Оскар» за лучший короткометражный фильм на церемонии вручения премии в 2022 году.

«У Somesuch есть свои отделы съемки фильмов и рекламы, — объясняет бывший вратарь. — Я пока занимаюсь фотографией, но у меня уже есть идеи для проектов: как для фотоматериалов, так и для короткометражных фильмов».

Фото соцсети

«Сейчас я просто хочу находиться на съемочной площадке»

История Алфи — очень редкая, но не уникальная. Например, вратарь «Ипсвича» и молодежной сборной Ирландии Шейн Саппл закончил карьеру в 22 года — потому что разочаровался в футболе.

— Профессиональный спорт — это не то, чем я хотел бы продолжать заниматься, — объяснил он. — Когда взрослеешь, то понимаешь: в жизни есть и другие вещи. К тому же, если уж быть совсем честным, футбол совсем не такой, как я себе его представлял.

В итоге голкипер вернулся в Ирландию, работал в больнице и хотел стать полицейским. Но через шесть лет, в 2015-м, возобновил профессиональную карьеру футболиста и начал играть за местные клубы. В 2018-м его даже вызвали в сборную на товарищеские матчи. Дебюта, правда, не случилось, а вскоре Саппл окончательно завязал со спортом из-за травмы.

Еще один яркий пример — Хидетоси Наката. Японец сверкал в «Роме», «Парме» и за сборную, но в 29, после ЧМ-2006, объявил о завершении карьеры из-за отсутствия мотивации.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, Эктор КУПЕР и Оскар РАМИРЕС (справа налево).Герой без наград. История Эктора Купера

— Я мог бы играть и дальше, но приходилось бы себя заставлять, — признавался Наката.— Но жить надо в удовольствие и делать только то, от чего ты реально загораешься. В команде важно чувствовать себя как в семье, а не как в надоевшем офисе.

После завершения карьеры Наката запустил полноценную карьеру на ТВ, колесил по городам и снимал документальные фильмы. А еще открыл фонд, который организовывал выставки народного творчества. Также Хидетоси увлекся производством саке — популярного японского алкогольного напитка, и запустил собственный бренд.

У Алфи Уайтмена тоже есть четкое понимание, чему посвятить жизнь после футбола.

— Планирую снять несколько короткометражных фильмов, а затем надеюсь создать и полнометражный, — рассказывает он. — Сейчас же я просто хочу быть на съемочной площадке и работать с самыми талантливыми операторами, операторами-постановщиками, продюсерами и знакомиться с новыми людьми. Еще так многому предстоит научиться!

История Уайтмена — еще одно доказательство: никогда не поздно изменить все и заняться делом, которое тебя по-настоящему вдохновляет.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dexterous

    Follow your dream! Молодец чувак. Деньги большие сидя постоянно на лавке - так себе заработок, тем более если футбик уже не в кайф.

    19.11.2025

  • Redis_redisich

    Зря, в воротах еще бы лет 5 постоял так и так бы закончил. Заодно бы деньжат на фильм подзаработал.

    19.11.2025

  • iipetroff

    Бывают помидоры в собственном соку. А Наката - японец с собственным сакэ.

    19.11.2025

  • Pol Pol

    Ну .... как говорится .... удачи тебе паря ! А чё вы смеётесь ? Не наааадо смеятся ! Вам что, аналогию нарисовать ? А ну ка вспомните ка историю вратаря мадридского Реала, Хулио Иглессиаса ? Любимца детей и .... голых женщин ! Так что, не нааадо, начисто списывать парня, моть у него карьера Спилберга вытанцовывается, кто может сказать на 100 %, что нет ?! Или знаменитый Мик Рок, .... а ? Сейчас же все, в кого не плюнь, всеееее - фотографы, все селфуют, да снимают на прополую ..... в рот вам всем ноги !

    19.11.2025

  • Павел Леонидович

    наверное о любви... страстной такой)

    19.11.2025

  • Комитет по правописанию

    Нормальный кипер. У меня в менеджере тащил неплохо. По крайней мере, пока дивизиона с третьего поднимался до премьер-лиги. Там уже, конечно, не тянул. Могу понять "Тоттенхэм". )))

    19.11.2025

    • Сексистский скандал в Англии: матч прервали из-за оскорблений с трибун в адрес девушки-арбитра
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 8
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 6
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Квилиндси Хартман
    Квилиндси Хартман

    Бернли

    		 4
    И К Ж
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 8 1 2
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 8 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 10 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости