Вратарь «Тоттенхэма» завершил карьеру в 27 — чтобы стать фотографом и режиссером! Его мечта — снять фильм
Когда футболисты рано завершают карьеру, это обычно связано со здоровьем: измученные болезненными повреждениями и длительными восстановлениями, игроки не выдерживают и уходят из спорта.
Но есть и другие случаи: футболисты, увязшие в глухом запасе, решают в корне изменить вид деятельности. Так произошло с Алфи Уайтменом — осенью 27-летний вратарь «Тоттенхэма» неожиданно объявил о завершении карьеры. Случай нетривиальный: действующий победитель Лиги Европы решил заняться фотографией и съемкой кино.
«Я всегда чувствовал себя не таким, как все»
Уайтмен — воспитанник «Тоттенхэма». Пришел в академию в 10 лет, в 16 окончил школу и осознал, что есть шанс построить профессиональную карьеру. Хотя она его никогда не вдохновляла.
— Садишься в минивэн, едешь на тренировку, возвращаешься домой и играешь в видеоигры. Я довольно рано осознал, что не получаю от всего этого удовольствия, — признавался Алфи. - Стереотип о футболистах в целом довольно верен. Это культ гольфа и сумок для туалетных принадлежностей. Я был таким же: хотел дорогую сумку, водил дорогую машину. Вы все просто становитесь отражением друг друга. Вы — продукт своей среды. Таков футбол в этой стране, настолько он оторван от всего остального. Вы идете на тренировку, а потом возвращаетесь домой — и на этом все! В любом случае карьера очень коротка — и я понимал, что не хочу здесь оставаться. Хотел получить новый опыт, узнавать о том, что меня действительно вдохновляет.
Неудивительно, что в раздевалке к вратарю относились соответственно — стать своим не получалось.
— Я всегда чувствовал себя немного не таким, как все, — рассказывал игрок. — Мои товарищи по команде, с которыми я хорошо ладил, называли меня «хиппи». Когда мне было 18, я встретил свою бывшую девушку — она работала моделью. А ее лучшая подруга была режиссером! И эта профессия открыла мне глаза на то, чем я могу заняться в жизни.
В то время Уайтмен выступал за молодежную команду «шпор». Но в основной состав пробиться не получалось. За все время в клубе вратарь провел лишь одну игру на топ-уровне: в 2020-м Жозе Моуринью выпустил голкипера в концовке матча с «Лудогорцем». Восемь минут в Лиге Европы стали единственным серьезным игровым достижением в карьере Уайтмена.
В 2021 году Алфи ушел в аренду в шведский «Дегерфорс» — и увлекся фотографией.
— Я многому там научился, — уверял футболист. — Оказался в новой обстановке, увидел другую природу вокруг и проводил много времени в одиночестве. Назвал бы то время периодом самоанализа. Сейчас я смотрю на свои фотоработы в тот момент и чувствую какую-то потерянность, разрыв...
В 2023-м Алфи вернулся в «Тоттенхэм». И опять сел в глубокий запас. Неудивительно, что все свободное от тренировок время англичанин посвящал поиску себя. Причем в разных сферах. Так, в 2024 году Уайтмен объявил о дебюте на лондонской радиостанции, где он работал диджеем и вел программу. «Я в прямом эфире на NTS до 20.00!» — делился игрок в соцсетях.
Когда в эфире звучали его треки, это добавляло особенных эмоций — Алфи всегда к этому стремился.
— Раньше я записывал миксы и создавал плейлисты на своем ноутбуке, а после отправлял их друзьям. Но теперь сыграл в прямом эфире! И невероятно благодарен за эту возможность.
Все это время Уайтмен пытался совмещать свои увлечения с профессиональной карьерой, но теперь, наконец, сделал выбор. По окончании сезона-2024/25 он отпраздновал победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы, отправился на просмотр в дивизионы ниже и, проанализировав все предложения, объявил об уходе из футбола. Чтобы погрузиться в мир кинорежиссуры.
Алфи недолго помогал подруге закончить работу над документальным фильмом, а после этого вместе с товарищем взялся за другой кинопроект: «Там не было бюджета, я просто весь день носился с камерой, отнес ее редактору, сделал материал и опубликовал его». В итоге фильм получил пять звезд от David Reviews.
Благодаря этому Уайтмен подписал контракт с продюсерской компанией Somesuch — студия сняла дебютный полнометражный фильм Харриса Дикинсона, а также картину Анила Карии «Долгое прощание», получившую «Оскар» за лучший короткометражный фильм на церемонии вручения премии в 2022 году.
«У Somesuch есть свои отделы съемки фильмов и рекламы, — объясняет бывший вратарь. — Я пока занимаюсь фотографией, но у меня уже есть идеи для проектов: как для фотоматериалов, так и для короткометражных фильмов».
«Сейчас я просто хочу находиться на съемочной площадке»
История Алфи — очень редкая, но не уникальная. Например, вратарь «Ипсвича» и молодежной сборной Ирландии Шейн Саппл закончил карьеру в 22 года — потому что разочаровался в футболе.
— Профессиональный спорт — это не то, чем я хотел бы продолжать заниматься, — объяснил он. — Когда взрослеешь, то понимаешь: в жизни есть и другие вещи. К тому же, если уж быть совсем честным, футбол совсем не такой, как я себе его представлял.
В итоге голкипер вернулся в Ирландию, работал в больнице и хотел стать полицейским. Но через шесть лет, в 2015-м, возобновил профессиональную карьеру футболиста и начал играть за местные клубы. В 2018-м его даже вызвали в сборную на товарищеские матчи. Дебюта, правда, не случилось, а вскоре Саппл окончательно завязал со спортом из-за травмы.
Еще один яркий пример — Хидетоси Наката. Японец сверкал в «Роме», «Парме» и за сборную, но в 29, после ЧМ-2006, объявил о завершении карьеры из-за отсутствия мотивации.
— Я мог бы играть и дальше, но приходилось бы себя заставлять, — признавался Наката.— Но жить надо в удовольствие и делать только то, от чего ты реально загораешься. В команде важно чувствовать себя как в семье, а не как в надоевшем офисе.
После завершения карьеры Наката запустил полноценную карьеру на ТВ, колесил по городам и снимал документальные фильмы. А еще открыл фонд, который организовывал выставки народного творчества. Также Хидетоси увлекся производством саке — популярного японского алкогольного напитка, и запустил собственный бренд.
У Алфи Уайтмена тоже есть четкое понимание, чему посвятить жизнь после футбола.
— Планирую снять несколько короткометражных фильмов, а затем надеюсь создать и полнометражный, — рассказывает он. — Сейчас же я просто хочу быть на съемочной площадке и работать с самыми талантливыми операторами, операторами-постановщиками, продюсерами и знакомиться с новыми людьми. Еще так многому предстоит научиться!
История Уайтмена — еще одно доказательство: никогда не поздно изменить все и заняться делом, которое тебя по-настоящему вдохновляет.
