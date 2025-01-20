Выбрал 45-й номер.

Свершилось: 20-летний узбекский защитник Абдукодир Хусанов подписал соглашение с «Манчестер Сити». Экс-футболист «Ланса» выбрал себе 45-й номер. Контракт заключен до лета 2029 года.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым я давно с удовольствием наблюдаю. В этой команде собраны лучшие игроки мира, и мне не терпится встретиться с ними и вместе выйти на поле. И, конечно же, Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен, и я очень рад учиться у него и еще больше улучшить свою игру. Для меня и моей семьи большая гордость присоединиться к такому великому клубу, и я более чем готов к этому вызову», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ман Сити».

«Сити» опередил «Реал»

О Хусанове заговорили в начале 2025 года, когда стало известно, что «Манчестер Сити» проявляет к нему серьезный интерес. Позже издание Foot Mercato уточнило: в борьбе за игрока участвуют также «Байер», «Боруссия», «Ювентус» и «Реал» — целая очередь из топ-клубов.

Впрочем, быстро выяснилось, что реальных претендентов только двое — «Реал» и «Сити». Клуб из Манчестера этой зимой проводит масштабную закупку с целью выйти из кризиса и, согласно инсайдам, готов потратить на нее больше 200 миллионов евро. Хусанов — часть этой стратегии: он призван прикрыть проблемную зону в центре обороны.

«Реал» также нуждается в защитнике: травма Эдера Милитао оставила клуб без ключевого игрока, а предложенные кандидаты, такие как Микки ван де Вен из «Тоттенхэма» или Кастелло Лукеба из «Лейпцига», оказались слишком дорогими (от 60 миллионов евро).

Ключевую роль в успехе «Сити» могли сыграть финансы. По информации инсайдеров Патрика Бергера и Санти Ауны, «горожане» заплатят «Лансу» 50 миллионов евро, тогда как The Guardian упоминал сумму в 40 миллионов. «Реал», вероятно, не смог предложить конкурентное предложение.

Фото Global Look Press

Почему вообще топ-клубы бьются за Хусанова?

Потому что он крут. «СЭ» уже рассказывал об узбеке и его навыках подробно в этом тексте, так что повторим кратко. Хусанов — лучший в Европе по количеству отборов (2,54 за 90 минут), один из лучших по верховым единоборствам (2,44 за 90 минут), а еще очень быстрый, хорошо читает игру и эффективно действует в подкатах.

Однако у него есть недостатки: Хусанов не является плеймейкером и пока далек от современных требований к защитникам, активно участвующим в атакующих действиях. Тем не менее его будущее в «Сити» кажется обнадеживающим — по слухам, переход узбека был одобрен лично Хосепом Гвардиолой.

Сумасшедший прогресс

История Хусанова заслуживает уважения. В 17 лет он покинул «Бунедкор», где считали, что у него недостаточно потенциала. Но Абдукодир не сдался: он переехал в Белоруссию и присоединился к клубу «Энергетик-БГУ». Уже в 18 лет он стал основным игроком команды и помог ей сенсационно занять второе место в чемпионате.

Параллельно он пошумел в сборной и привлек внимание европейских скаутов — после чего перешел в «Ланс» всего за 100 тысяч евро.

С тех пор цена Хусанова на Transfermarkt росла сумасшедшими темпами — от 400 тысяч евро в 2023 году до 12 миллионов в 2025-м. После перехода в «Сити» его рыночная цена, вероятно, увеличится еще больше. Путь мечты для 20-летнего футболиста.