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Официально: Хусанов — в «Манчестер Сити»! Первый узбекский футболист в истории АПЛ

Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити»
Артем Белинин
Корреспондент
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Абдукодир Хусанов (слева) подписывает контракт с «Манчестер Сити».
Фото ФК «Манчестер Сити»
Выбрал 45-й номер.

Свершилось: 20-летний узбекский защитник Абдукодир Хусанов подписал соглашение с «Манчестер Сити». Экс-футболист «Ланса» выбрал себе 45-й номер. Контракт заключен до лета 2029 года.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым я давно с удовольствием наблюдаю. В этой команде собраны лучшие игроки мира, и мне не терпится встретиться с ними и вместе выйти на поле. И, конечно же, Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен, и я очень рад учиться у него и еще больше улучшить свою игру. Для меня и моей семьи большая гордость присоединиться к такому великому клубу, и я более чем готов к этому вызову», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ман Сити».

Абдукодир Хусанов. «Ман Сити» подписывает Хусанова за 50 миллионов евро. Узбек из «Ланса» — одна из главных трансферных целей Гвардиолы

«Сити» опередил «Реал»

О Хусанове заговорили в начале 2025 года, когда стало известно, что «Манчестер Сити» проявляет к нему серьезный интерес. Позже издание Foot Mercato уточнило: в борьбе за игрока участвуют также «Байер», «Боруссия», «Ювентус» и «Реал» — целая очередь из топ-клубов.

Впрочем, быстро выяснилось, что реальных претендентов только двое — «Реал» и «Сити». Клуб из Манчестера этой зимой проводит масштабную закупку с целью выйти из кризиса и, согласно инсайдам, готов потратить на нее больше 200 миллионов евро. Хусанов — часть этой стратегии: он призван прикрыть проблемную зону в центре обороны.

«Реал» также нуждается в защитнике: травма Эдера Милитао оставила клуб без ключевого игрока, а предложенные кандидаты, такие как Микки ван де Вен из «Тоттенхэма» или Кастелло Лукеба из «Лейпцига», оказались слишком дорогими (от 60 миллионов евро).

Ключевую роль в успехе «Сити» могли сыграть финансы. По информации инсайдеров Патрика Бергера и Санти Ауны, «горожане» заплатят «Лансу» 50 миллионов евро, тогда как The Guardian упоминал сумму в 40 миллионов. «Реал», вероятно, не смог предложить конкурентное предложение.

Фото Global Look Press

Почему вообще топ-клубы бьются за Хусанова?

Потому что он крут. «СЭ» уже рассказывал об узбеке и его навыках подробно в этом тексте, так что повторим кратко. Хусанов — лучший в Европе по количеству отборов (2,54 за 90 минут), один из лучших по верховым единоборствам (2,44 за 90 минут), а еще очень быстрый, хорошо читает игру и эффективно действует в подкатах.

Однако у него есть недостатки: Хусанов не является плеймейкером и пока далек от современных требований к защитникам, активно участвующим в атакующих действиях. Тем не менее его будущее в «Сити» кажется обнадеживающим — по слухам, переход узбека был одобрен лично Хосепом Гвардиолой.

Сумасшедший прогресс

История Хусанова заслуживает уважения. В 17 лет он покинул «Бунедкор», где считали, что у него недостаточно потенциала. Но Абдукодир не сдался: он переехал в Белоруссию и присоединился к клубу «Энергетик-БГУ». Уже в 18 лет он стал основным игроком команды и помог ей сенсационно занять второе место в чемпионате.

Параллельно он пошумел в сборной и привлек внимание европейских скаутов — после чего перешел в «Ланс» всего за 100 тысяч евро.

С тех пор цена Хусанова на Transfermarkt росла сумасшедшими темпами — от 400 тысяч евро в 2023 году до 12 миллионов в 2025-м. После перехода в «Сити» его рыночная цена, вероятно, увеличится еще больше. Путь мечты для 20-летнего футболиста.

ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
5
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
6
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 4
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 0 : 2
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 0 : 2
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 0 : 2
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 2
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 3 : 2
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 3 : 2
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 0 : 6
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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