Официально: Хусанов — в «Манчестер Сити»! Первый узбекский футболист в истории АПЛ
Свершилось: 20-летний узбекский защитник Абдукодир Хусанов подписал соглашение с «Манчестер Сити». Экс-футболист «Ланса» выбрал себе 45-й номер. Контракт заключен до лета 2029 года.
«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым я давно с удовольствием наблюдаю. В этой команде собраны лучшие игроки мира, и мне не терпится встретиться с ними и вместе выйти на поле. И, конечно же, Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен, и я очень рад учиться у него и еще больше улучшить свою игру. Для меня и моей семьи большая гордость присоединиться к такому великому клубу, и я более чем готов к этому вызову», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ман Сити».
«Сити» опередил «Реал»
О Хусанове заговорили в начале 2025 года, когда стало известно, что «Манчестер Сити» проявляет к нему серьезный интерес. Позже издание Foot Mercato уточнило: в борьбе за игрока участвуют также «Байер», «Боруссия», «Ювентус» и «Реал» — целая очередь из топ-клубов.
Впрочем, быстро выяснилось, что реальных претендентов только двое — «Реал» и «Сити». Клуб из Манчестера этой зимой проводит масштабную закупку с целью выйти из кризиса и, согласно инсайдам, готов потратить на нее больше 200 миллионов евро. Хусанов — часть этой стратегии: он призван прикрыть проблемную зону в центре обороны.
«Реал» также нуждается в защитнике: травма Эдера Милитао оставила клуб без ключевого игрока, а предложенные кандидаты, такие как Микки ван де Вен из «Тоттенхэма» или Кастелло Лукеба из «Лейпцига», оказались слишком дорогими (от 60 миллионов евро).
Ключевую роль в успехе «Сити» могли сыграть финансы. По информации инсайдеров Патрика Бергера и Санти Ауны, «горожане» заплатят «Лансу» 50 миллионов евро, тогда как The Guardian упоминал сумму в 40 миллионов. «Реал», вероятно, не смог предложить конкурентное предложение.
Почему вообще топ-клубы бьются за Хусанова?
Потому что он крут. «СЭ» уже рассказывал об узбеке и его навыках подробно в этом тексте, так что повторим кратко. Хусанов — лучший в Европе по количеству отборов (2,54 за 90 минут), один из лучших по верховым единоборствам (2,44 за 90 минут), а еще очень быстрый, хорошо читает игру и эффективно действует в подкатах.
Однако у него есть недостатки: Хусанов не является плеймейкером и пока далек от современных требований к защитникам, активно участвующим в атакующих действиях. Тем не менее его будущее в «Сити» кажется обнадеживающим — по слухам, переход узбека был одобрен лично Хосепом Гвардиолой.
Сумасшедший прогресс
История Хусанова заслуживает уважения. В 17 лет он покинул «Бунедкор», где считали, что у него недостаточно потенциала. Но Абдукодир не сдался: он переехал в Белоруссию и присоединился к клубу «Энергетик-БГУ». Уже в 18 лет он стал основным игроком команды и помог ей сенсационно занять второе место в чемпионате.
Параллельно он пошумел в сборной и привлек внимание европейских скаутов — после чего перешел в «Ланс» всего за 100 тысяч евро.
С тех пор цена Хусанова на Transfermarkt росла сумасшедшими темпами — от 400 тысяч евро в 2023 году до 12 миллионов в 2025-м. После перехода в «Сити» его рыночная цена, вероятно, увеличится еще больше. Путь мечты для 20-летнего футболиста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|
2
|Арсенал
|22
|12
|8
|2
|43-21
|44
|
3
|Нот. Форест
|22
|13
|5
|4
|33-22
|44
|
4
|Ман. Сити
|22
|11
|5
|6
|44-29
|38
|
5
|Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|
6
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
7
|Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|
8
|Астон Вилла
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|
9
|Брайтон
|22
|8
|10
|4
|35-30
|34
|
10
|Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|
11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|
13
|МЮ
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|
14
|Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|
15
|Тоттенхэм
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|
16
|Эвертон
|21
|4
|8
|9
|18-28
|20
|
17
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
18
|Ипсвич
|22
|3
|7
|12
|20-43
|16
|
19
|Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|
20
|Саутгемптон
|22
|1
|3
|18
|15-50
|6
|18.01
|15:30
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 4
|18.01
|18:00
|
Брентфорд – Ливерпуль
|0 : 2
|18.01
|18:00
|
Лестер – Фулхэм
|0 : 2
|18.01
|18:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|0 : 2
|18.01
|20:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|2 : 2
|19.01
|17:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|3 : 2
|19.01
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 3
|19.01
|17:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|3 : 2
|19.01
|19:30
|
Ипсвич – Ман. Сити
|0 : 6
|20.01
|23:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|18
|1
|5