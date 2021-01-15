Топ-10 самых красивых голов Руни: от сборной России до шедевра с «Ман Сити»

В пятницу знаменитый форвард завершил игровую карьеру.

15 января стало известно, что Уэйн Руни закончил с футболом в возрасте 35 лет. Экс-нападающий сборной Англии утвержден в качестве главного тренера «Дерби Каунти», в котором работает с 2020 года.

Воспитанник «Эвертона» в 2004 году перешел в «Манчестер Юнайтед», за который провел почти 400 матчей и забил более 300 мячей, став легендой «красных дьяволов». Руни занимает первое место в списке лучших бомбардиров «МЮ». Вместе с сэром Алексом Фергюсоном он является олицетворением футбола манкунианцев начала 2000-х в глазах фанатов.

Собрали для вас 10 самых красивых голов Уэйна в составе «МЮ» — главного клуба в его карьере:

02.01.2016. АПЛ. «МЮ» — «Суонси» — 2:1. 77-я минута (1:1).

22.11.2014. АПЛ. «Арсенал» — «МЮ» — 1:2. 85-я минута (1:1).

09.04.2006. АПЛ. «МЮ» — «Арсенал» — 2:0. 54-я минута (0:0).

28.04.2007. АПЛ. «Эвертон» — «МЮ» — 2:4. 79-я минута (2:2).

21.01.2017. АПЛ. «Стоук Сити» — «МЮ» — 1:1. 90-я минута (1:0).

17.03.2007. АПЛ. «МЮ» — «Болтон» — 4:1. 17-я минута (1:1).

22.03.2014. АПЛ. «Вест Хэм» — «МЮ» — 0:2. 7-я минута (0:0).

24.04.2005. АПЛ. «МЮ» — «Ньюкасл» — 2:1. 57-я минута (0:1).

28.05.2011. ЛЧ. «Барселона» — «МЮ» — 3:1. 34-я минута (1:1).

12.02.2011. АПЛ. «МЮ» — «Манчестер Сити» — 2:1. 78-я минута (1:1).

Этот забитый мяч Руни был признан лучшим в Английской премьер-лиге за 20 лет ее существования по версии болельщиков. В голосовании участвовало более 300 тысяч человек.

Международная арена

Выступления Руни за сборную Англии заслуживают отдельных слов. Главный голеадор в истории национальной команды — 53 гола в 120 встречах и второе место по числу проведенных игр. Обидно, что со сборной ему не удалось ничего выиграть, зато мячи он вонзал в сетку ворот соперника исправно.

Подборка голов Руни от YouTube-канала сборной Англии. На первом месте, что удивительно, мяч, забитый россиянам в матче отбора к Евро-2008. Его команда тогда уступила, успех праздновали парни Гуса Хиддинка.