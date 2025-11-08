Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча

Игра 11-го тура премьер-лиги.

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ.
Фото «СЭ»
8 ноября, 20:10

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.
09 ноября, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:0
Ливерпуль

9 ноября, 21:27

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»

Матч 11-го тура АПЛ завершился со счетом 3:0. Голы забили Эрлин Холанн, Жереми Доку и Нико. Норвежец не реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» набрал 22 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» проиграл пятый матч из шести и с 18 очками — на 8-й строчке.

9 ноября, 21:25

90+1-я минута. Три минуты добавлено ко второму тайму.

9 ноября, 21:23

90-я минута. Джонс не по правилам остановил проход Савиньо — желтая карточка хавбеку «Ливерпуля».

9 ноября, 21:23

89-я минута. Исак провел весь матч на скамейке запасных. У этого решения Слота наверняка есть объяснение.

9 ноября, 21:21

87-я минута. О'Райли пробил с острого угла мимо ворот. Чтобы не отдавать мяч сопернику, так сказать.

9 ноября, 21:17

83-я минута. Кьеза и Гомес заменили Вирца и Брэдли.

9 ноября, 21:16

82-я минута. Фоден вывел О'Райли на ударную позицию, но защитник зарядил по трибунам.

9 ноября, 21:14

80-я минута. Момент у Салаха. Немного не хватило везения форварду — мяч пролетел мимо Доннаруммы и штанги.

9 ноября, 21:11

77-я минута. Салах пробивал по воротам, но египтянин был в офсайде. Совсем не вяжется игра в атаке у «Ливерпуля».

9 ноября, 21:07

73-я минута. Омар Мармуш меняет одного из героев матча Жереми Доку у «Сити».

Джонс вышел вместо Макаллистера у «Ливерпуля».

9 ноября, 21:05

72-я минута. Угловой от Гакпо — Диаш выиграл верх у Конате. Надежная игра в защите от «горожан».

9 ноября, 21:02

68-я минута. «Ман Сити» отдал мяч «Ливерпулю», ведь результат уже предрешен.

9 ноября, 21:00

65-я минута. Сильный ливень пошел в Манчестере. Гвардиола уже промок до нитки.

9 ноября, 20:57

«Манчестер Сити» забивает третий гол в ворота «Ливерпуля»

62-я минута. ГООЛ! Доку делает счет крупным — 3:0. Шикарный выстрел в дальний угол после смещения с фланга.

9 ноября, 20:53

59-я минута. Гакпо не попал в пустые ворота после прострела с правого фланга. Совсем один был Коди на дальней штанге.

9 ноября, 20:52

58-я минута. Опасно у ворот «Сити». Нико Гонсалес задел мяч коленом и едва не отправил его в собственные ворота.

9 ноября, 20:50

56-я минута. Двойная замена у гостей — Керкез и Гакпо вышли вместо Робертсона и Экитике.

9 ноября, 20:47

53-я минута. Шерки покидает поле. Вместо него в игру вступает Савиньо.

9 ноября, 20:46

52-я минута. Брэдли принял на бедро Доку. Это желтая карточка, ведь был прерван опасный прорыв.

9 ноября, 20:45

50-я минута. Нико выбил мяч из-под ног Салаха, который мог забивать в пустые ворота. Ведь Доннарумма вышел слишком далеко.

9 ноября, 20:42

48-я минута. Экитике действует на левом фланге атаки. В то время как Собослаи расположился в центре нападения. «Ливерпуль» пытается запутать соперника.

9 ноября, 20:40

46-я минута. Начался второй тайм. Изменений в перерыве не произошло.

9 ноября, 20:24

45+7-я минута. Первый тайм завершен. У «горожан» более чем комфортное преимущество.

9 ноября, 20:21

45+5-я минута. Статистика по ударам в створ в первом тайме — 4:0 в пользу «Манчестер Сити».

9 ноября, 20:19

«Манчестер Сити» забил второй гол

45+3-я минута. ГООЛ! Нико Гонсалес отправил второй мяч в ворота «Ливерпуля» — 2:0. Хавбек пробил издали и мяч задел ван Дейка.

9 ноября, 20:18

45+2-я минута. Семь минут добавлено к первому тайму.

9 ноября, 20:18

45+1-я минута. Шерки долго искал возможность пробить, но все-таки нашел. Мяч после серии рикошетов попал в руки Мамардашвили.

9 ноября, 20:15

44-я минута. Концовка тайма за «Ливерпулем». Во всяком случае по владению мячом. Опасность была лишь в моменте с отмененным голом.

9 ноября, 20:12

41-я минута. Силва помешал прорыву Вирца по флангу и заработал желтую карточку.

9 ноября, 20:10

Гол «Ливерпуля» отменен

39-я минута. Робертсон был в пассивном положении вне игры и мешал обзору Доннаруммы. Мяч отменен.

9 ноября, 20:08

«Ливерпуль» сравнял счет

38-я минута. ГООЛ! Ван Дейк прыгнул выше всех и пробил в угол — 1:1.

9 ноября, 20:07

36-я минута. Нунеш уже несколько раз оставался совсем один на правом фланге. Именно он выдал голевой пас на Холанна.

9 ноября, 20:05

34-я минута. Есть проблемы в атаке у «Ливерпуля». Привычного комбинационного футбола и близко нет.

9 ноября, 20:03

32-я минута. Мяч все еще у хозяев. «Сити» не позволяет «Ливерпулю» начать позиционную атаку. Вся надежда лишь на контратаку.

9 ноября, 20:00

«Манчестер Сити» открывает счет в матче

29-я минута. ГООЛ! Холанн все-таки забил сегодня — 1:0. Норвежец головой переправил мяч в угол после навеса с правого фланга.

9 ноября, 19:56

25-я минута. «Ман Сити» контролирует мяч в центре поля. «Ливерпуль» плотно засел в обороне.

9 ноября, 19:54

23-я минута. Все в порядке с защитником «Манчестер Сити». После паузы вернулся в игру.

9 ноября, 19:52

21-я минута. О'Райли прилег на газон из-за повреждения. Медики на поле.

9 ноября, 19:50

20-я минута. Одна из первых позиционных атак «Ливерпуля» завершилась неточной скидкой от Собослаи.

9 ноября, 19:48

18-я минута. Бернарду Силва бил после передачи Доку. Мяч ушел на угловой.

9 ноября, 19:45

15-я минута. Гвардиола попивает водичку и пока спокоен. Нереализованный пенальти его не смутил.

9 ноября, 19:43

Мамардашвили отразил пенальти от Холанна

13-я минута. В правый угол бил норвежец и грузин отбил. Счет все еще ничейный — 0:0.

9 ноября, 19:41

11-я минута. После просмотра видеоповтора Кавана назначает пенальти в ворота «Ливерпуля». Мамардашвили слегка задел ногу Доку.

9 ноября, 19:40

9-я минута. Доку чудом прошел двоих и вышел один на один. Далее Жереми упал в штрафной. Судья Крис Кавана слушает ВАР.

9 ноября, 19:38

7-я минута. Доку выдал идеальный разрезающий пас на Фодена в штрафную «Ливерпуля». Фил не смог обработать мяч.

9 ноября, 19:36

5-я минута. Фодена придержали в центре поля. Много передвигается по полю Фил.

9 ноября, 19:33

3-я минута. Привычное владение мячом от хозяев. Гости высоко прессингуют.

9 ноября, 19:32

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» начался

1-я минута. Поехали!

9 ноября, 18:27

Стартовый состав «Ливерпуля»

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Вирц, Салах, Экитике.

9 ноября, 18:26

Стартовый состав «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Гвардиол, Диаш, Доку, Нуньеш, Нико, О'Райли, Силва, Фоден, Шерки, Холанн.

8 ноября, 21:00

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: очные матчи

«Манчестер Сити» последний раз побеждал «Ливерпуль» в апреле 2023 года. Тогда «горожане» выиграли с крупным счетом (4:1). После этого команды провели четыре матча — дважды победил «Ливерпуль» (2:0, 2:0), еще две игры завершились вничью (1:1, 1:1).

8 ноября, 20:50

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: результаты в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» после 10 туров АПЛ набрал 19 очков и занимает второе место в таблице. «Горожане» в последних пяти матчах чемпионата Англии одержали четыре победы и потерпели одно поражение — от «Астон Виллы» (0:1).

«Ливерпуль» в 10-м туре обыграл «Астон Виллу» (2:0), а до этого команда Арне Слота потерпела четыре поражения подряд. Мерсисайдцы после 10 матчей АПЛ набрали 18 очков и занимают 4-е место в таблице.

8 ноября, 20:40

Где смотреть трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

В России игры чемпионата Англии официально не показывают. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

8 ноября, 20:30

Дата, место и время начала матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 9 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

8 ноября, 20:20

Всем привет!

В матче 11-го тура чемпионата Англии состоится одно из главных противостояний английского футбола последних лет — «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
