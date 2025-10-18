Футбол
19 октября, 20:30

«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» благодаря голу Магуайра. Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Игра 8-го тура премьер-лиги.

Новое Ранее
19 октября, 20:30

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре чемпионата Англии.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур.
19 октября, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:2
Манчестер Юнайтед

19 октября, 20:29

«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» на Энфилде

Матч завершился со счетом 2:1. «МЮ» впервые с 2016-го победил «Ливерпуль» на выезде в матче АПЛ.

Команда Слота потерпела третье поражение подряд и с 15 очками — на третьей строчке таблицы АПЛ. «МЮ» с 13 очками — на 9-м месте.

19 октября, 20:28

90+8-я минута. Вирца покружил во вратарской, но вынужден отдать назад. Слишком плотно все на квадратном метре поля. Моментов у «Ливерпуля» в добавленное время нет.

19 октября, 20:27

90+6-я минута. Конате ушел в нападение, страхуют лишь ван Дейк и Собослаи. Все в атаку.

19 октября, 20:24

90+4-я минута. Есть навесы в штрафную от «Ливерпуля», но пока это все, что позволяет соперник. Плотно засели гости.

19 октября, 20:22

90+2-я минута. Кунья, Шешко все отрабатывают в обороне. «МЮ» всей командой в штрафной.

19 октября, 20:20

90-я минута. 8 минут добавил Оливер ко второму тайму.

19 октября, 20:18

88-я минута. Двойная замена у «МЮ» — Майну и Йоро вышли вместо Фернандеша и Шоу.

У «Ливерпуля» Фримпонг заменил Салаха, который провалил матч.

19 октября, 20:18

87-я минута. Гакпо обязан был забивать! Пустой угол был перед ним и голландец пробил головой мимо.

Арне Слот в шоке хватается за голову.

19 октября, 20:15

«МЮ» снова вышел вперед

84-я минута. ГООЛ! Магуайр забивает головой после навеса Фернандеша вторым темпом — 2:1. Вот это развязка!

19 октября, 20:13

81-я минута. Замены готовит Аморим. Вероятно в защиту и центр поля.

19 октября, 20:09

«Ливерпуль» отыгрался в матче с «МЮ»

78-я минута. ГООЛ! Гакпо подставил ногу после прострела Кьезы и мяч залетел в ворота — 1:1.

19 октября, 20:09

77-я минута. Два угловых подряд исполнил «Ливерпуль» и заработал третий. Давление есть, будут ли моменты.

19 октября, 20:05

75-я минута. Все глубже обороняется «МЮ». Впереди стоит один Шешко, выжидая дальние забросы.

19 октября, 20:02

72-я минута. Кьеза заменил Исака, у которого был отличный голевой шанс в первом тайме.

19 октября, 20:00

69-я минута. Еще один хороший шанс у Экитике. Сместился под правую и пробил в дальний угол — чуть-чуть бы точности и быть голу.

19 октября, 19:58

67-я минута. Много брака в простых моментах у «Ливерпуля». Это заметно. Даже опытный ван Дейк отдал пас в аут.

19 октября, 19:55

65-я минута. Салах не реализовал убойный момент. До ворот было 5-6 метров, но египтянин не попал в створ.

19 октября, 19:54

64-я минута. Экитике нанес первый удар после выхода на замену — классно обошел двоих и пробил издали. Далековато от створа, но момент хороший.

19 октября, 19:51

62-я минута. Тройная замена у «Ливерпуля» — Джонс, Вирц и Экитике вышли вместо Брэдли, Макаллистера и Гравенберха.

19 октября, 19:51

61-я минута. Еще одна замена от Аморима — Шешко вышел вместо Маунта.

19 октября, 19:50

60-я минута. Мало времени на удар было у Макаллистера, но аргентинец все же пробил. Ламменс все видел.

19 октября, 19:48

58-я минута. Двойная замена у «МЮ». Угарте и Доргу вышли вместо Каземиро и Диалло, у которых были желтые карточки.

19 октября, 19:46

56-я минута. Каземиро вынужденно фолил на Салахе, чтобы остановить контратаку «Ливерпуля». Вторая желтая карточка у «МЮ».

19 октября, 19:42

53-я минута. Диалло вынес мяч, а с ним и Гакпо. Оливер сразу наградил игрока «МЮ» желтой карточкой — первой в сегодняшнем матче.

19 октября, 19:40

50-я минута. Гакпо снова пробил в штангу. Коди сегодня представляет реальную угрозу с левого фланга.

19 октября, 19:39

49-я минута. Камеры показали Флориана Вирца, который грустно сидит на скамейке.

19 октября, 19:38

48-я минута. Развалилась контратака «Ливерпуля». Гравенберх отдал слишком сильный пас на Гакпо, и Коди в погоне за мячом сфолил в атаке.

19 октября, 19:36

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

19 октября, 19:19

45+5-я минута. Звучит свисток на перерыв.

19 октября, 19:18

45+4-я минута. Керкез с трудом, но выиграл дуэль у Диалло. Хорошая заруба от двух скоростных игроков.

19 октября, 19:17

45+2-я минута. Сложно сказать, что не так с игрой «Ливерпуля» в первом тайме. Моменты есть, но счет на табло.

19 октября, 19:15

45-я минута. Четыре минуты добавил Майкл Оливер к первому тайму.

19 октября, 19:14

44-я минута. Салах совсем пропал в первом тайме. Еще недавно его критиковал Уэйн Руни за плохой прессинг. Есть правда в словах легенды «МЮ».

19 октября, 19:10

41-я минута. Гакпо выбивал и срезал мяч в свои ворота. Мяч едва не прыгнул в девятку.

19 октября, 19:10

40-я минута. Фернандеш убегал по флангу, но на ногу ему наступили. Стандарт для «МЮ».

19 октября, 19:07

37-я минута. Видно, что тяжело Брэдли дается работа в нападении. Защитник заточен сугубо на оборону. Выход Фримпонга просится на правый фланг.

19 октября, 19:05

36-я минута. Исак мог забивать! Выскочил на угол вратарской швед и пробил в дальний угол. Ламменс отразил ногой.

19 октября, 19:04

34-я минута. «МЮ» хорошо прессингует «Ливерпуль» на половине поля соперника. Забрала мяч себе команда Аморима.

19 октября, 19:01

31-я минута. Снова каркас ворот спасает «МЮ». Гакпо навесил с фланга и мяч опустился на перекладину. Вторым темпом Салах нанес удар в угол, но тут Ламменс выручил.

19 октября, 18:57

27-я минута. Мамардашвили заметно нервничает. Едва не упустил легкий мяч. Маунт мог забивать.

19 октября, 18:55

25-я минута. Теперь у «МЮ» момент! Фернандеш нашел возможность для удара и пробил. Штанга спасла «Ливерпуль».

19 октября, 18:51

21-я минута. Мяч после удара Гакпо задел штангу! Пока самый активный игрок «Ливерпуля».

19 октября, 18:48

18-я минута. Гакпо попал в руку Диалло в штрафной «МЮ». Хозяева требуют пенальти, и у них есть на это основания.

Судья Майкл Оливер говорит продолжать игру.

19 октября, 18:46

16-я минута. «МЮ» заметно опустился к своей вратарской. Вперед встречают Кунья и Мбемо.

19 октября, 18:44

14-я минута. Ван Дейк прыгал за мячом после навеса Собослаи. Достал, но точности не хватило его удару.

19 октября, 18:42

12-я минута. Ламменс, кстати, проводит второй матч подряд за «МЮ». Байындыр не смог воспользоваться шансом, допустив грубые ошибки в предыдущих матчах.

19 октября, 18:40

10-я минута. Де Лигт красиво оттер Керкеза за пределы поля. От ворот пробьет Ламменс.

19 октября, 18:38

9-я минута. Контролирует мяч «Ливерпуль». Через левый фланг атакуют хозяева. Салах в одиночестве стоит справа.

19 октября, 18:36

6-я минута. Гол засчитан, голова Макаллистера замотана, игра продолжается.

19 октября, 18:33

4-я минута. Повтор показал, что Макаллистеру досталось локтем в затылок от Мбемо. Но надо сказать, что удар не кажется умышленным. Вполне себе игровой эпизод.

19 октября, 18:32

3-я минута. Правда, досталось в голевом эпизоде Макаллистеру от того же Мбемо. Ждем, что решит арбитр.

19 октября, 18:31

«МЮ» вышел вперед в матче с «Ливерпулем»

2-я минута. ГОООЛ! Мбемо открылся во вратарской и пробил под Мамардашвили — 1:0.

19 октября, 18:31

Матч «Ливерпуль» — «МЮ» начался

1-я минута. Поехали!

19 октября, 17:34

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»

«МЮ»: Ламменс, Де Лигт, Магуар, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш, Диалло, Кунья, Мбемо, Маунт.

19 октября, 17:31

Стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «МЮ»

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, Ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Макаллистер, Гакпо, Собослаи, Салах, Исак.

18 октября, 20:25

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: потери

У хозяев из-за травм не сыграют вратарь Алиссон и защитник Джованни Леони.

У гостей из-за повреждений на поле не выйдут защитники Лисандро Мартинес и Нуссаир Мазрауи.

18 октября, 20:20

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: личные встречи

Команды встречались друг с другом 216 раз. 83 победы у «Манчестер Юнайтед», 72 победы — у «Ливерпуля», еще 61 матч завершился вничью.

«МЮ» последний раз побеждал «Ливерпуль» в АПЛ три года назад — в августе 2022-го игра завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев. С тех пор команды трижды сыграли вничью, еще дважды победил «Ливерпуль». В том числе со счетом 7:0 — 5 марта 2023-го — одержав крупнейшую победу в истории противостояний двух грандов.

18 октября, 20:15

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: результаты в чемпионате Англии

«Ливерпуль» проводит крайне неудачный отрезок — в премьер-лиге команда Арне Слота потерпела два поражения подряд. Мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2). «Ливерпуль» после 7 туров набрал 15 очков и занимает третье место в таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» чередует победы и поражения. Команда Рубена Аморима набрала 10 очков и расположилась на 11-й строчке.

18 октября, 20:10

Где смотреть трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

В России игры чемпионата Англии официально не показывают. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «МЮ».

18 октября, 20:05

Дата, место и время начала матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Матч «Ливерпуль» — «МЮ» состоится 19 октября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало игры — в 18.30 по московскому времени.

18 октября, 20:00

Всем привет!

В матче 8-го тура чемпионата Англии состоится одно из главных противостояний английского футбола — «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

