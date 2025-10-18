«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» благодаря голу Магуайра. Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: результаты в чемпионате Англии

«Ливерпуль» проводит крайне неудачный отрезок — в премьер-лиге команда Арне Слота потерпела два поражения подряд. Мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2). «Ливерпуль» после 7 туров набрал 15 очков и занимает третье место в таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» чередует победы и поражения. Команда Рубена Аморима набрала 10 очков и расположилась на 11-й строчке.