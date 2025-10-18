Live
19 октября, 20:30
«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» благодаря голу Магуайра. Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
Игра 8-го тура премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» на Энфилде
Матч завершился со счетом 2:1. «МЮ» впервые с 2016-го победил «Ливерпуль» на выезде в матче АПЛ.
Команда Слота потерпела третье поражение подряд и с 15 очками — на третьей строчке таблицы АПЛ. «МЮ» с 13 очками — на 9-м месте.
90+8-я минута. Вирца покружил во вратарской, но вынужден отдать назад. Слишком плотно все на квадратном метре поля. Моментов у «Ливерпуля» в добавленное время нет.
90+6-я минута. Конате ушел в нападение, страхуют лишь ван Дейк и Собослаи. Все в атаку.
90+4-я минута. Есть навесы в штрафную от «Ливерпуля», но пока это все, что позволяет соперник. Плотно засели гости.
90+2-я минута. Кунья, Шешко все отрабатывают в обороне. «МЮ» всей командой в штрафной.
88-я минута. Двойная замена у «МЮ» — Майну и Йоро вышли вместо Фернандеша и Шоу.
У «Ливерпуля» Фримпонг заменил Салаха, который провалил матч.
87-я минута. Гакпо обязан был забивать! Пустой угол был перед ним и голландец пробил головой мимо.
Арне Слот в шоке хватается за голову.
«МЮ» снова вышел вперед
84-я минута. ГООЛ! Магуайр забивает головой после навеса Фернандеша вторым темпом — 2:1. Вот это развязка!
«Ливерпуль» отыгрался в матче с «МЮ»
78-я минута. ГООЛ! Гакпо подставил ногу после прострела Кьезы и мяч залетел в ворота — 1:1.
77-я минута. Два угловых подряд исполнил «Ливерпуль» и заработал третий. Давление есть, будут ли моменты.
75-я минута. Все глубже обороняется «МЮ». Впереди стоит один Шешко, выжидая дальние забросы.
72-я минута. Кьеза заменил Исака, у которого был отличный голевой шанс в первом тайме.
69-я минута. Еще один хороший шанс у Экитике. Сместился под правую и пробил в дальний угол — чуть-чуть бы точности и быть голу.
67-я минута. Много брака в простых моментах у «Ливерпуля». Это заметно. Даже опытный ван Дейк отдал пас в аут.
65-я минута. Салах не реализовал убойный момент. До ворот было 5-6 метров, но египтянин не попал в створ.
64-я минута. Экитике нанес первый удар после выхода на замену — классно обошел двоих и пробил издали. Далековато от створа, но момент хороший.
62-я минута. Тройная замена у «Ливерпуля» — Джонс, Вирц и Экитике вышли вместо Брэдли, Макаллистера и Гравенберха.
60-я минута. Мало времени на удар было у Макаллистера, но аргентинец все же пробил. Ламменс все видел.
58-я минута. Двойная замена у «МЮ». Угарте и Доргу вышли вместо Каземиро и Диалло, у которых были желтые карточки.
56-я минута. Каземиро вынужденно фолил на Салахе, чтобы остановить контратаку «Ливерпуля». Вторая желтая карточка у «МЮ».
53-я минута. Диалло вынес мяч, а с ним и Гакпо. Оливер сразу наградил игрока «МЮ» желтой карточкой — первой в сегодняшнем матче.
50-я минута. Гакпо снова пробил в штангу. Коди сегодня представляет реальную угрозу с левого фланга.
48-я минута. Развалилась контратака «Ливерпуля». Гравенберх отдал слишком сильный пас на Гакпо, и Коди в погоне за мячом сфолил в атаке.
45+4-я минута. Керкез с трудом, но выиграл дуэль у Диалло. Хорошая заруба от двух скоростных игроков.
45+2-я минута. Сложно сказать, что не так с игрой «Ливерпуля» в первом тайме. Моменты есть, но счет на табло.
44-я минута. Салах совсем пропал в первом тайме. Еще недавно его критиковал Уэйн Руни за плохой прессинг. Есть правда в словах легенды «МЮ».
41-я минута. Гакпо выбивал и срезал мяч в свои ворота. Мяч едва не прыгнул в девятку.
40-я минута. Фернандеш убегал по флангу, но на ногу ему наступили. Стандарт для «МЮ».
37-я минута. Видно, что тяжело Брэдли дается работа в нападении. Защитник заточен сугубо на оборону. Выход Фримпонга просится на правый фланг.
36-я минута. Исак мог забивать! Выскочил на угол вратарской швед и пробил в дальний угол. Ламменс отразил ногой.
34-я минута. «МЮ» хорошо прессингует «Ливерпуль» на половине поля соперника. Забрала мяч себе команда Аморима.
31-я минута. Снова каркас ворот спасает «МЮ». Гакпо навесил с фланга и мяч опустился на перекладину. Вторым темпом Салах нанес удар в угол, но тут Ламменс выручил.
27-я минута. Мамардашвили заметно нервничает. Едва не упустил легкий мяч. Маунт мог забивать.
25-я минута. Теперь у «МЮ» момент! Фернандеш нашел возможность для удара и пробил. Штанга спасла «Ливерпуль».
21-я минута. Мяч после удара Гакпо задел штангу! Пока самый активный игрок «Ливерпуля».
18-я минута. Гакпо попал в руку Диалло в штрафной «МЮ». Хозяева требуют пенальти, и у них есть на это основания.
Судья Майкл Оливер говорит продолжать игру.
16-я минута. «МЮ» заметно опустился к своей вратарской. Вперед встречают Кунья и Мбемо.
14-я минута. Ван Дейк прыгал за мячом после навеса Собослаи. Достал, но точности не хватило его удару.
12-я минута. Ламменс, кстати, проводит второй матч подряд за «МЮ». Байындыр не смог воспользоваться шансом, допустив грубые ошибки в предыдущих матчах.
10-я минута. Де Лигт красиво оттер Керкеза за пределы поля. От ворот пробьет Ламменс.
9-я минута. Контролирует мяч «Ливерпуль». Через левый фланг атакуют хозяева. Салах в одиночестве стоит справа.
4-я минута. Повтор показал, что Макаллистеру досталось локтем в затылок от Мбемо. Но надо сказать, что удар не кажется умышленным. Вполне себе игровой эпизод.
3-я минута. Правда, досталось в голевом эпизоде Макаллистеру от того же Мбемо. Ждем, что решит арбитр.
«МЮ» вышел вперед в матче с «Ливерпулем»
2-я минута. ГОООЛ! Мбемо открылся во вратарской и пробил под Мамардашвили — 1:0.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»
«МЮ»: Ламменс, Де Лигт, Магуар, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш, Диалло, Кунья, Мбемо, Маунт.
Стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «МЮ»
«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, Ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Макаллистер, Гакпо, Собослаи, Салах, Исак.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: потери
У хозяев из-за травм не сыграют вратарь Алиссон и защитник Джованни Леони.
У гостей из-за повреждений на поле не выйдут защитники Лисандро Мартинес и Нуссаир Мазрауи.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: личные встречи
Команды встречались друг с другом 216 раз. 83 победы у «Манчестер Юнайтед», 72 победы — у «Ливерпуля», еще 61 матч завершился вничью.
«МЮ» последний раз побеждал «Ливерпуль» в АПЛ три года назад — в августе 2022-го игра завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев. С тех пор команды трижды сыграли вничью, еще дважды победил «Ливерпуль». В том числе со счетом 7:0 — 5 марта 2023-го — одержав крупнейшую победу в истории противостояний двух грандов.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: результаты в чемпионате Англии
«Ливерпуль» проводит крайне неудачный отрезок — в премьер-лиге команда Арне Слота потерпела два поражения подряд. Мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2). «Ливерпуль» после 7 туров набрал 15 очков и занимает третье место в таблице АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» чередует победы и поражения. Команда Рубена Аморима набрала 10 очков и расположилась на 11-й строчке.
Где смотреть трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
В России игры чемпионата Англии официально не показывают. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «МЮ».
Дата, место и время начала матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Матч «Ливерпуль» — «МЮ» состоится 19 октября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало игры — в 18.30 по московскому времени.
