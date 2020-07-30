«Звезды АПЛ, о которых вы не знали, что они еще играют». В английский список попали Иванович и Жо

Портал Talk Sport опубликовал статью о бывших звездах чемпионата Англии, которые все еще продолжают карьеру, несмотря на то, что о них уже успели подзабыть.

Первым пунктом в статье «Бывшие звезды АПЛ, о которых вы не знали, что они еще играют» указан Бранислав Иванович. Сербский защитник выступал с 2017 года в составе «Зенита» и покинул клуб этим летом в связи с истечением срока контракта. По информации СМИ, он может вернуться в АПЛ и подписать соглашение с «Эвертоном».

В Англии Иванович провел девять сезонов, выступая с 2008 по 2017 год за «Челси».

Кроме того, в списке нашлось место экс-форварду ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо. 33-летний форвард защищает цвета «Коринтианса».

Также в список попали Робинью («Истанбул»), Роке Санта Крус («Олимпия»), Нани («Орландо Сити»), Майнор Фигероа («Хьюстон Динамо»), Рето Циглер («Даллас»), Эмилиано Инсуа («Лос-Анджелес Гэлакси»), Саломон Калу («Ботафого») и Макси Родригес («Ньюэлл'c Олд Бойз»).

В заметке о Робинью также был упомянут его одноклубник, бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел.