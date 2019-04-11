Звезда "Игры престолов" рассказал, что Железный трон займет Марсело Бьельса

Актер Николай Костер-Вальдау, исполнитель роли Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", в шутку рассказал концовку сериала, в которой главным героем станет тренер "Лидса" Марсело Бьельса.

Выступая на комедийном шоу Джимми Киммела, болельщик "Лидса" Костер-Вальдау поделился своим вариантом окончания сериала.

- Есть теория Избранного, который вернется и все исправит. Все думают, что это будет Джон Сноу, но есть еще парень, которого зовут Бьельса. Он приходит и магически меняет этот мир к лучшему. Когда все будет потеряно, он придет и магически превратит Север в райский уголок. И все говорят: "Мы верим в Бьельсу".

После этого актер уговорил весь зал повторить этот лозунг, после чего раскрыл, что Бьельса на самом деле тренер футбольного клуба. Судя по реакции публики, большинство не знало, о ком говорит Костер-Вальдау.

Бьельса возглавил "Лидс" перед началом сезона. После 41 тура клуб занимает второе место в чемпионшипе, дающее прямую путевку в премьер-лигу.