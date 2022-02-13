Зума почувствовал себя плохо перед матчем с «Лестером»

Защитник Курт Зума был исключен из стартового состава «Вест Хэма» на матч против «Лестера» в самый последний момент, сообщает Sky Sports.

Несмотря на скандал с кошкой, Зума изначально числился в стартовом составе «молотобойцев» на воскресный матч АПЛ.

Однако во время разминки Курт почувствовал себя неважно, из-за чего главному тренеру Дэвиду Мойесу пришлось срочно вносить изменение в состав.

7 февраля появилось видео, как 27-летний француз бьет свою кошку. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у футболиста.

9 февраля «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным. Также с Зума прекратил сотрудничество adidas.