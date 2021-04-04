Зума может покинуть «Челси» в летнее трансферное окно
«Челси» может продать защитника Курта Зума в летнее трансферное окно, сообщает Daily Express.
По информации источника, 26-летний француз не входит в планы главного тренера «синих» Томаса Тухеля. Сообщается, что футболистом интересуются «Эвертон» и «Лестер».
В сезоне-2020/21 Зума провел 29 матчей за «Челси», на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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