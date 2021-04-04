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Зума может покинуть «Челси» в летнее трансферное окно

09:59
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«Челси» может продать защитника Курта Зума в летнее трансферное окно, сообщает Daily Express.

По информации источника, 26-летний француз не входит в планы главного тренера «синих» Томаса Тухеля. Сообщается, что футболистом интересуются «Эвертон» и «Лестер».

В сезоне-2020/21 Зума провел 29 матчей за «Челси», на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

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