23:00 17 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Златан Ибрагимович: "В концовке матча я устал"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после победы над "Вест Бромвичем" в матче 17-го тура чемпионата Англии отметил, что игра получилась непростой. Швед добавил, что в концовке встречи он подустал.

– Все было здорово. Матч получился трудным, но мы были к этому готовы, – приводит ВВС слова Ибрагимовчиа. – Парни проделали отличную работу и "Манчестер Юнайтед" победил. Я чувствую себя замечательно. В концовке я немного подустал, но когда у команды все получается, игроку все дается легче, и главное, что мы набрали 3 очка.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

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