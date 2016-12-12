Златан Ибрагимович: "Сказал Погба, что это его последний штрафной"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после матча 15-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0) пошутил по поводу попадания в перекладину одноклубника Поля Погба после удара со штрафного. Перед ударом швед сказал французу, что это его последний штрафной.

– Сказал Полю: "Тебе лучше попасть в ворота, потому что это последний штрафной, который я отдаю тебе", – цитирует пресс-служба клуба Ибрагимовича. – Он стрельнул в перекладину, а если бы забил, то это дало бы "МЮ" уверенность, однако пришлось не успокаиваться.