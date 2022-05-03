Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями об игре за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил об игре за «Манчестер Юнайтед».

«Мне было весело в «МЮ». Мне нравилось в клубе, хотя все были против меня, когда я пришел, меня не любили в Англии. А через три месяца я начал нравиться всем этим ненавистникам, а они мне — нет. Мне нравится чувствовать ненависть, потому что подобное помогает проявить свои лучшие качества. Мне было весело. АПЛ — отличная лига, там потрясающая атмосфера», — цитирует Ибрагимовича ESPN.

Ранее 40-летний футболист рассказал, что может стать футбольным агентом. В этом сезоне серии А он провел 23 матча, забив 8 голов и сделав 3 ассиста.