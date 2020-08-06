Зинченко женился на журналистке Владе Седан

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко женился. Об этом рассказала его новоиспеченная супруга Влада Седан, отметив, что она теперь Влада Зинченко. По ее словам, они расписались еще 12 марта. Ранее пара не сообщала об этом публично.

«Это мой канал «Влада Седан», но я уже — Влада Зинченко, — сказала журналистка на видео для своего канала на Youtube. — Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Случилось это 12 марта. Сразу скажу, что мы планировали совершенно другую дату, но карантин и тут успел внести свои коррективы. Мы довольно скромно расписались. Так я стала женой. Наша свадьба будет 24 августа в Киеве».