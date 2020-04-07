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Зинченко выразил соболезнования Гвардьоле в связи со смертью матери

09:13
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выразил соболезнования главному тренеру клуба Хосепу Гвардьолы в связи со смертью матери.

— Молюсь за вас и вашу семью, Мистер, — написал Зинченко в Instagram.

6 апреля стало известно, что мать Гвардьолы Долорс Сала умерла от коронавируса в возрасте 82 лет.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 347 803 человек, 74 807 умерло, вылечились 277 402 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.

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