Зинченко - в символической сборной молодых игроков Европы сезона по версии Whoscored

🇪🇺 Our U21 Team of the Season



Bartlomiej Dragowski@trentaa98

Ibrahima Konate

Gabriel

Oleksandr Zinchenko@Sanchooo10 @kaihavertz29 @Ndidi25 @Dembouz @KMbappe @asaintmaximin



Read @_WrightJosh's article now -- https://t.co/GRr5mdUlqk pic.twitter.com/hQyWI9ExHq