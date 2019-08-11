Зинченко установил рекорд АПЛ

В первом туре АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" – 5:0. Полузащитник "горожан" Александр Зинченко установил уникальное достижение для лиги. Его команда одержала победу во всех последних 23 матчах, в которых он выходил на поле. Аналогичную серию имеет на своем счету только Давид Сильва.

В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за "Ман Сити", забил один мяч и отдал пять голевых передачах.

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