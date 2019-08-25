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Зинченко создал больше голевых моментов, чем весь «Борнмут»

18:35
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел все 90 минут в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1).

По данным Squawka, 22-летний украинец создал для партнеров 5 голевых моментов. Это лучший показатель в составе «горожан» и больше, чем создали все футболисты «Борнмута» вместе взятые. Результативными действиями защитник не отметился.

Отметим, что все три стартовых тура АПЛ Зинченкопровел без замен.

Борнмут — Манчестер Сити

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