Зинченко создал больше голевых моментов, чем весь «Борнмут»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел все 90 минут в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1).

По данным Squawka, 22-летний украинец создал для партнеров 5 голевых моментов. Это лучший показатель в составе «горожан» и больше, чем создали все футболисты «Борнмута» вместе взятые. Результативными действиями защитник не отметился.

Отметим, что все три стартовых тура АПЛ Зинченкопровел без замен.