Зинченко создал больше голевых моментов, чем весь «Борнмут»
18:35
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел все 90 минут в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1).
По данным Squawka, 22-летний украинец создал для партнеров 5 голевых моментов. Это лучший показатель в составе «горожан» и больше, чем создали все футболисты «Борнмута» вместе взятые. Результативными действиями защитник не отметился.
Отметим, что все три стартовых тура АПЛ Зинченкопровел без замен.
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