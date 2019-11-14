Зинченко сможет вернуться на поле в декабре

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко продолжает восстановление. В конце октябре ему была сделана операция на колене.

Футболист может вернуться к тренировкам 6 декабря, сообщает Manchester Evening News. Даже в таком случае он вряд ли выйдет на поле с первых минут в дерби против «Манчестер Юнайтед», которое состоится 7 декабря. Кроме того, игрок пропустит игры с «Челси», «Бернли» и «Ньюкаслом» в АПЛ, а также с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Зинченко провел 9 матчей за «Манчестер Сити».

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