Зинченко раньше не мог предположить, что однажды будет играть в финале Кубка Англии

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко с нетерпением ждет финальной встречи в Кубке Англии против "Уотфорда"​, сообщает Sky Sports. Игра пройдет 18 мая на стадионе "Уэмбли", начало – в 19.00 (мск).

– Играть в финале Кубка Англии на "Уэмбли" – это что-то невероятное. Мы ждем его с нетерпением. Когда я был моложе, то для меня Кубок Англии был так же важен, как и АПЛ. Не знаю, как другие игроки думают о Кубке и чемпионате, но для меня они одинаково важны. Всегда мечтал играть на таком высоком уровне и не представлял, что однажды буду готовиться к финалу Кубка Англии. Это мечта. У "Уотфорда" есть очень хорошие игроки, особенно в нападении. Мне нравится их тренер и то, как они играют. С ними будет тяжело, я в этом уверен, но думаю, что наша цель – доказывать всем, кто мы есть, в каждой игре, – цитирует Зинченко Sky Sports.

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