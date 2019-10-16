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Зинченко после выхода на Евро-2020 сделал предложение своей девушке

18:47
Зинченко сделал предложение своей девушке. Фото Instagram Александра Зинченко.
Зинченко сделал предложение своей девушке. Фото Instagram Александра Зинченко.
Теги:
Влада Седан.Девушка Зинченко просто прекрасна. Александру очень повезло

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, журналистке Владе Седан. Об этом он сообщил в Instagram, выложив фото знаменательного события.

— Самое главное «Да» в моей жизни, — подписан снимок.

Ранее Зинченко эмоционально отпраздновал выход сборной Украины в финальную часть Евро-2020. Его команда обыграла сборную Португалии (2:1) и обеспечила себе первое место в группе.

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