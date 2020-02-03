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Зинченко попросил прощения за удаление в матче против «Тоттенхэма»

11:41
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попросил прощения у команды и болельщиков «горожан» за удаление в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2).

— Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками «Манчестер Сити», — написал Зинченко в Instagram. — Без сомнения, это только моя вина. Это будет для меня очень хорошим уроком. Могу только пообещать, что в дальнейшем стану работать усерднее, чем прежде.

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