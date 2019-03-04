20:06 | Футбол — Англия

Зинченко попал в символическую сборную 29-го тура премьер-лиги по версии Алана Ширера

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Официальный твиттер английской премьер-лиги опубликовал символическую сборную 29-го тура по версии Алана Ширера. В нее вошел  футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, ранее выступавший за "Уфу".

Символическая сборная 29-го тура английской премьер-лиги по версии Алана Ширера.

 

Вратарь: Бернд Лено ("Арсенал").

Защитники: Аарон Ван-Биссака ("Кристал Пэлас"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Сократис Папастатопулос ("Арсенал"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Андреас Перейра ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон").

Нападающие: Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Миши Батшуайи ("Кристал Пэлас")

Все о чемпионате Англии - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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