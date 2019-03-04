Зинченко попал в символическую сборную 29-го тура премьер-лиги по версии Алана Ширера

Официальный твиттер английской премьер-лиги опубликовал символическую сборную 29-го тура по версии Алана Ширера. В нее вошел футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, ранее выступавший за "Уфу".

Символическая сборная 29-го тура английской премьер-лиги по версии Алана Ширера.

Here's who impressed @alanshearer at the weekend 👀



Presenting his Team of the Week for Matchweek 29... pic.twitter.com/WisL4cFdr7 – Premier League (@premierleague) 4 марта 2019 г.

Вратарь: Бернд Лено ("Арсенал").

Защитники: Аарон Ван-Биссака ("Кристал Пэлас"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Сократис Папастатопулос ("Арсенал"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Андреас Перейра ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон").

Нападающие: Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Миши Батшуайи ("Кристал Пэлас")

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