Зинченко показал, как тренируется с собаками в условиях карантина

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выложил в Instagram видео домашней тренировки в условиях карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.

На видео игрок занимается, своих собак вместо гантелей.

— Я, Луи и Миа желаем вам оставаться в безопасности и сохранять позитив, — подписал публикацию 23-летний футболист.

По последним данным, в мире зафиксировано в общей сложности 936 670 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровело 194 599 человек, зарегистрировано 47 259 летальных исходов. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.