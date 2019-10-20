Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Зинченко подарил своей невесте собаку на день рождения. Фото

14:09
Instagram Влады Седан.
Instagram Влады Седан.

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сделал подарок на день рождения своей будущей жене Владе Седан.

В stories Instagram журналистка опубликовала видео того, как Александр подарил ей собаку, спев перед этим песню «Happy birthday». Она осталась довольна подарком.

— Как же я о нем мечтала... За песню отдельное спасибо, — написала Седан.

Напомним, после матча отборочного турнира Евро-2020 Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан, и она ответила согласием.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/stories/v.lada_sedan/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир