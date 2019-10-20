Зинченко подарил своей невесте собаку на день рождения. Фото
14:09
Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сделал подарок на день рождения своей будущей жене Владе Седан.
В stories Instagram журналистка опубликовала видео того, как Александр подарил ей собаку, спев перед этим песню «Happy birthday». Она осталась довольна подарком.
— Как же я о нем мечтала... За песню отдельное спасибо, — написала Седан.
Напомним, после матча отборочного турнира Евро-2020 Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан, и она ответила согласием.