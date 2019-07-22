Зинченко плакал, когда Компани ушел из "Ман Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что не сдержал слез после ухода Венсана Компани из клуба. Компани покинул "Ман Сити" этим летом и стал играющим тренером "Андерлехта".

- Честно говоря, я плакал, потому что никто не ожидал этого, - цитирует The Sun Зинченко. - Я бы с радостью поддерживаал с ним контакт. Для меня это живая легенда. Мне очень повезло. Он самый умный парень из всех, кого я знал.

В прошлом сезоне Венсан мне очень помог и вне поля, и на поле. Несколько раз он оставался со мной после тренировок и работал сомной порядка 40 минут.