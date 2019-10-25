Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко перенес операцию. Об этом 22-летний футболист сообщил в своем Instagram, опубликовав фотографию из больничной палаты.

«На пути к возвращению», — подписал фото Зинченко.

Во вторник, 22 октября, футболист не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (5:1). Пресс-служба «горожан» сообщила, что игрок получил травму колена.

В текущем сезоне Зинченко провел 9 матчей за «Манчестер Сити».