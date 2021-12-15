Зинченко о разгроме «Лидса»: «Ребята были в огне»
Защитник «Манчестер Сити» Зинченко прокомментировал разгромную победу над «Лидсом»
09:35
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу над «Лидсом» (7:0) в матче 17-го тура АПЛ.
«Ребята были в огне! Невероятная атмосфера на «Этихаде», — написал у себя в Instagram Зинченко.
25-летний украинец принял участие в матче с «Лидсом», он провел на поле все 90 минут.
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю