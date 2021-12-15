Зинченко о разгроме «Лидса»: «Ребята были в огне»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу над «Лидсом» (7:0) в матче 17-го тура АПЛ.

«Ребята были в огне! Невероятная атмосфера на «Этихаде», — написал у себя в Instagram Зинченко.

25-летний украинец принял участие в матче с «Лидсом», он провел на поле все 90 минут.