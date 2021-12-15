Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Зинченко о разгроме «Лидса»: «Ребята были в огне»

Защитник «Манчестер Сити» Зинченко прокомментировал разгромную победу над «Лидсом»
09:35
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу над «Лидсом» (7:0) в матче 17-го тура АПЛ.

«Ребята были в огне! Невероятная атмосфера на «Этихаде», — написал у себя в Instagram Зинченко.

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko96)

25-летний украинец принял участие в матче с «Лидсом», он провел на поле все 90 минут.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как и где активно встретить Новый год?
Летчики сняли зарождение торнадо в Кентукки
1
0
Реклама