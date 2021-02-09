Зинченко имеет самый высокий процент побед в истории «Ман Сити»

У защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко самый высокий процент побед в истории английского клуба, информирует StatCity.

По данным источника, 87 процентов игроков «горожан» провели более 10 матчей. Из них Зинченко побеждал чаще всех. В его активе 72 победы в 83 играх за «Сити» (86,75 процента).

В сезоне-2020/21 24-летний футболист участвовал в 15 матчах, отметившись 1 передачей. Его контракт с «Сити» рассчитан до лета 2024 года. В составе «горожан» украинец играет с 2016 года, куда перешел из «Уфы». «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ.