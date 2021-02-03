Зиех рассказал о процессе адаптации в «Челси»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиех рассказал об адаптации к выступлениям в чемпионате Англии.

«Я в «Челси» уже полгода, начинаю лучше понимать некоторые вещи. В начале все было здорово, но мне не хватало родных, они не могли приехать. Было немного тяжело, но со временем привыкаешь. Еще мне не хватало болельщиков на стадионе. Был только один матч с фанатами на трибунах, когда мы играли с «Лидсом», но я травмировался через 25 минут после его начала. Надеюсь, скоро все снова смогут ходить на матчи», — цитирует пресс-служба «Челси» Зиеха.

Зиех перешел в «Челси» из «Аякса» летом 2020 года за 40 миллионов евро. В сезоне-2020/21 27-летний голландец провел 18 матчей за «синих», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.