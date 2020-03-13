Зиех попытается уговорить «Челси» купить вратаря «Аякса» Онану

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиех, который перейдет в «Челси» будущим летом, хочет убедить руководство лондонского клуба приобрести вратаря «аяксидов» Андре Онану, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Зиех близко дружит с Онаной, который хочет выступать в АПЛ. Как сообщает издание, 23-летний камерунец может обойтись «Челси» в сумму около 40-50 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Онана провел за «Аякс» 39 матчей во всех турнирах (15 — «на ноль») и пропустил 37 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего камерунца в 40,5 миллиона фунтов.