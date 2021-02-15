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Зиех хочет покинуть «Челси» летом

17:48
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Нападающий «Челси» Хаким Зиех хочет покинуть лондонский клуб в предстоящее летнее трансферное окно, утверждает Corriere dello Sport.

27-летний футболист принял решение сменить клуб после того, как Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси» заменил Томас Тухель.

Зиех присоединился к «Челси» летом 2020 года, футболист перешел из «Аякса» за 40 миллионов евро. Контракт марокканца с лондонцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Зиех принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

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