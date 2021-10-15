Зидан отказался от предложения «Ньюкасла»

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отверг предложение стать главным тренером «Ньюкасла», сообщает RMC Sport.

По данным источника, в английском клубе обращались к французу, но он ответил отказом. Специалист не намерен принимать предложения клубов до того, как поработает со сборной Франции после ухода Дидье Дешама.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время. Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

49-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, три раза стал победителем Лиги чемпионов.