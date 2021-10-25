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Зидан не планирует возглавлять «МЮ»

Зидан не хочет работать в «МЮ»
20:19
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует возглавлять «Манчестер Юнайтед», утверждает Mundo Deportivo.

По данным издания, француз взял перерыв в тренерской работе, поэтому, в случае, если «МЮ» предложит ему должность, он откажется.

Французский специалист готов прервать отдых только ради работы в сборной Франции или «ПСЖ».

Сообщалось, что нынешний тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. Вчера, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ уступил «Ливерпулю» (5:0).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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