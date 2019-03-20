Жвачка Алекса Фергюсона продана на аукционе за 390 тысяч фунтов стерлингов

Часть жевательной резинки, которую предположительно жевал бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон во время своего последнего матча во главе команды, продана на аукционе за 390 тысяч фунтов стерлингов, информирует The Sun.

В последнем матче Фергюсона "МЮ" 19 мая 2013 года на выезде сыграли вничью с "Вест Бромвичем" (5:5) в чемпионате Англии.

- Бывшая в употреблении жевательная резинка со стадиона "Хоуторнс". Неофициальный товар, по слухам принадлежавший сэру Алексу Фергюсону. Все вырученные средства идут в благотворительный фонд "Манчестер Юнайтед", - говорится в описании к лоту.