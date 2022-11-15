Пирс Морган: «Артета превратился в топ-менеджера, это приятно видеть»

Британский журналист Пирс Морган поделился мнением о работе главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

Также Морган оценил текущее положение «канониров» в чемпионате Англии.

«Я думаю, что сейчас Артета превратился действительно в первоклассного менеджера после двух очень трудных лет. Я думаю, что большинство болельщиков «Арсенала» в конце прошлого сезона были сыты по горло неудачами. Затем Артета вышел на трансферный рынок, были подписаны несколько настоящих игроков мирового класса, а затем он вернул Вильяма Салиба, и это полностью изменило костяк нашей команды.

Теперь мы внезапно стали конкурентоспособны, а это все, чего хотели болельщики «Арсенала». Это все, чего я хотел. Мы не выигрывали лигу с 2004 года, несмотря на то что платили самую высокую цену за билеты в Европе. Похоже, сейчас очень захватывающее время. Артета превратился в настоящего топ-менеджера, и это приятно видеть«, — приводит слова Моргана talkSPORT.

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии, в 14 турах лондонский коллектив набрал 37 очков.